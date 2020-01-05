箱根療癒温泉旅！ 泡湯之餘也能享受充滿藝文氣息的小旅行

距東京車程約 1 個半小時的箱根，在江戶時代被稱為「天險」， 位處要衝，處處湧泉也讓箱根成為東京近郊不可多得的溫泉鄉，加上繽紛的藝文設施，是獨特山線溫泉旅的首選。

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★bar hotel箱根香山

坐落於箱根町小涌谷林間的bar hotel，低調的入口讓人一不小心就會錯過了。以夜晚、品酒為主題的大人味私密溫泉宿，整個空間設計也以黑色為主色調，彷彿進入了一間高格調的酒吧。僅提供20歲以上成人入住，Check in設在傍晚6：00、Check out則是下午2：00，相當適合想要放鬆、睡到飽的夜行旅人。館 內設有大浴場、私人湯屋，當然也提供多樣的酒類供來客在優雅的空間中細細品味，享受帶有成熟氣息的夜晚，度過不一樣的溫泉旅時光。

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【店家資訊】

地址：神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷507-4

電話：+81-269-33-3317





★星の王子さまミュージアム

為紀念世界名著《小王子》作者聖修伯里誕生100周年而建造的「小王子美術館」，以作者成長的20世紀初期法國為藍圖，每一處設計都別出心裁，充滿了著作中的驚喜場景。5月下旬至 7月上旬約30種玫瑰盛開，更是賞花拍照的人 氣地。館內收藏大量作者的生平點滴，是世界上珍貴的小王子資料館。

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【景點資訊】

地址：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原909

電話：+81-460-86-3700





★箱根ガラスの森美術館

16萬顆水晶以人工鑲嵌打造出世界僅只一座的「光之迴廊」，每年冬季夜間點燈營造出如夢似幻的氣息，榮登「此生必看的聖誕燈飾」第2名的浪漫聖地，就位在箱根玻璃之森美術館內。整座園區以義大利威尼斯為概念打造，處處都有水晶玻璃特製的裝飾，館內珍藏的玻璃作品更是個個珍貴。

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【景點資訊】

地址：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原940-48

電話：+81-269-33-3317





★箱根自然薯の森 山薬

位於山路旁的小小店舖，沒想到走進後別有洞天，沿著山壁向下而建的獨特建築，居高臨下，讓「山藥」坐擁絕景景觀，從窗邊就能享有斷崖絕壁的獨特景致。以山藥的一種「日本自然薯」為料理主角，利用其黏度高、風味佳、還能 整腸的特性提供健康定食，搭配自家製的味噌，深受女性歡迎。

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【店家資訊】

地址：神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下224

電話：+81-460-82-1066





★鮨 みやふじ

箱根的人氣壽司店，由入行近60年壽司職人老闆打造的獨家鰺魚丼讓店內總坐滿了慕名而來的饕客。因相模灣近海深度夠，能捕撈到肥美的鰺魚，加上特製的調味，讓鰺魚丼成為招牌名物，還有展現職人功力獨門壽司，都是來到箱根 必嚐的好味道。店內還能看到老闆自製的迷你千羽鶴折紙，巧手可見一斑。

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【店家資訊】

地址：神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下310

電話：+81-460-82-2139





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