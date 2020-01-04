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東京赤坂必吃蛋糕！名師打造的精緻法式甜點店推薦-Libertable

2020-01-04 11:01窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

在日本現時以七彩、可愛為先的“打卡用”甜點風潮中，有時卻想反其道去品嚐貫注了甜點師心血與手藝的法式蛋糕。幸而東京是個百物滙聚的地方，在這個尋寶箱內總能找到稱心滿意的瑰寶。

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從赤坂站往日枝神社方向而行，走在大廈林落的街道上，很容易會錯過這家蛋糕店。 Libertable就在轉角的位置，灰白的混凝土外牆配上一大片落地玻璃櫥窗，多款外相精美的蛋糕整列在店內等候著客人的光臨。

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“ Libertable” – 這個把“ Liberte”(自由)與“ Table”(餐桌)兩詞結合而成的店名，寄託著甜品師森田一頼的信念，旨在提供有著自由的發想與令人難以忘懷的高品質甜點。

森田曾在法國名店研修，現時在日本小有名氣。而這裡前身是一家法國料理餐廳，其後改為甜點專門店，除了這間位於赤坂的本店，在銀座松屋百貨及涉谷Hikarie商場內都有分店。

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踏進店內，蛋糕馬上映入眼簾。這家店的裝潢雖然以金色為主調，卻絲毫不會覺得俗氣。金漆的蛋糕櫃上方吊著多角型立體金屬燈飾，伴隨著擺滿裝飾品的木架子，瀰漫著簡約而時尚的氛圍。

往店內走一點還有另一個木架子，陳列著常溫糕點與果醬。瑪德蓮、費南雪等蛋糕小小一件約250-350日幣左右，當中看到加入了黑松露的口味，非常特別呢！而在木架子的對面有一張吧枱供店內享用，由於只有4個座位加上距離狹小，這次我就選擇外帶回去慢慢品嚐。

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在平日的中午時分，仍有十多款蛋糕可以選擇。右邊的櫃子擺放著小巧的蛋糕與甜點杯，而左邊則是磅蛋糕及瓶裝的果凍禮盒。每款蛋糕牌子上都有詳盡的日語介紹，列出其味道與構成。

賣相如此吸引的蛋糕一下子擺在眼前，真讓我選擇困難症發作！經過內心一番掙扎，最後我挑選了“Azur”跟“ Zenith”這兩款。

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看看“Azur”這個斷面！鬆軟幼滑的蛋白霜下加入了檸檬跟香柑的奶油，中間還包著檸檬果凍。偏酸的果凍使蛋糕整體不會太甜，味道清新，特別適合在悶熱的夏天享用！而底部是巧克力脆片與餅乾，豐富了蛋糕的口感，不會很快就覺得膩，吃完一個還想多來一個！

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至於Zenith，看上去就像是焦糖布蕾塔吧？誰知吃一口讓我驚為天人！一股鹹香竟然搶先過甜味而來，再細細品嚐，感覺就像是起司的味道。我馬上翻閱附贈的介紹單張，原來底部的布丁與塔皮裡加入了肥肝！難怪會有獨特的鹹味，我可是第一次吃到這樣的蛋糕。

而蛋糕上方是烤成焦糖表面的希布斯特奶油跟蘋果醬，由於鹹甜味道太濃郁，要分開上下品嚐才明確感受到蘋果的酸甜。蛋糕整體充滿著焦糖甘香，有種成熟的味道呢(笑)

從店鋪的裝潢到蛋糕的味道，Libertable都給我一種時尚、大人的感覺。蛋糕的結構層次讓人感受到甜品師的用心與創意，這次的到訪確實令我驚喜，雖然價格屬於中上價位，但還會想要再次去試更多不同的款式！

店舖資訊

東京都港区赤坂2-6-24 1F

東京メトロ千代田線 赤坂駅 2號出口 徒歩2分

東京メトロ銀座線・南北線 溜池山王駅 7號出口 徒歩4分

11:00 ~ 21:00

不定休

https://libertable.com/

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蛋糕甜點東京

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