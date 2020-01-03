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實現女性願望聞名、隈研吾所建的神樂坂超時尚神社--東京赤城神社

2020-01-03 09:02窩日本

【撰文:akatsuki/ 窩日本】

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說到神社，很多人的第一個印象就是『紅紅的鳥居、長長的連注繩』等等的既有印象。而這間位於神樂坂的『赤城神社』，在東京是以”實現女性願望“聞名，並且由建築大師隈研吾所建，以時尚作為吸引民眾前往參拜的手段。不但結合了當地的周邊民眾的生活，連建築物也不同於其他神社的古色古香，而是在莊嚴肅穆中自帶一股滿滿的『時尚』，讓我不禁感嘆：原來傳統信仰也可以這麼時尚。

一開始步入神社時，還意識不到有甚麼不同的地方，只覺得這間神社位於這麼熱鬧繁華通稱『料亭』的神樂坂，一定有甚麼可以讓我期待一下的地方吧？沒想到剛走進鳥居就把我震懾到了！『甚麼，居然有這種東西！？』，並不是我太孤陋寡聞，而是這種東西放在傳統的神社裡頭實在是有點『微妙』。而且，這是一把雙面刃，如果處理的不好的話，很容易產生格格不入的狀況，那就是『QR code』。

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　這突如其來的設計，讓我突然感受到濃濃的科技味也隱隱約約感覺到一絲絲不安，萬一裡面每個QR code 存在的地方都給我擺一張這麼大的告示的話，那整間神社的古色古香美感不就被破壞殆盡了？想到這裡，手中的相機有點微微的顫抖，不禁開始擔心接下來要怎麼硬著頭皮去拍完這間神社。想不到沒走幾步就看見雪白的階梯和兩個成對的由白色石磚砌成的三角錐體上面托著兩盞石燈籠，也是一體雪白，非常的簡潔亮麗。

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再稍微往內走，就會看到正殿聳立在眼前了！但是，那對狛犬卻一直吸引住我的目光，就是每個神社前都會有的一對狛犬，根據QR code顯示，這還不是為了吸引民眾而特別訂製的，而是流傳自江戶時代的古蹟『加賀白山犬』，這個造型的狛犬曾在江戶時代大流行，不論是身體的姿態或是表情都充滿著肌肉的張力和緊張感，簡直就和埃及的獅身人面像一樣雄赳赳氣昂昂；告示板是這樣寫啦！但是狛犬，我卻覺得這狛犬好可愛啊!!!!!

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最讓人受不了得，應該還是這個吧！充滿著滿滿的狛犬風格的『絵馬』，整個讓我在社務所前面笑到一個倒抽，差點畫面對不到焦距。

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接下來就要稍微正經一點介紹一下『赤城神社』的歷史了！ 『赤城神社』又稱『赤城大明神』或『赤城明神社』，原本鎮守於『上野國』的赤城山麓，即現今的群馬一帶。於鎌倉時代正安2年（1300年），隨著望族遷徙至「牛込」（現今東京新宿區），目前已經有800多年的歷史。 江戶時期，赤城明神社曾經被德川幕府列為「江戶大社」之一，成為牛込總鎮守。屢經大火後重建，後於明治元年（1868年），更名為「赤城神社」。之後又遭逢太平洋戰爭之災，使得社殿全毀，一路走來可以說是多災多難。而到了2008年，社方陷入了財務危機，於是與三井不動產簽訂契約，當時請來了知名建築大師隈研吾來為神社進行再造工程。

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大師果然不愧是大師，用了暖色系的木頭材質來凸顯神社的存在，而整個神社呈現出潔白、時尚、清新的意象，一旁的建築物則是以冷色系和不搶眼的線條來降低存在感，不但讓位於一樓的『社務所』能夠繼續服務，也讓樓上的住戶不會破壞神社的整個氛圍。搭配各種玻璃和採光，大師隈研吾重新打造出一個符合現代人美觀的新神社。

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位於神社旁的，則是一間裝潢也簡潔現代的咖啡廳。雖然賣的是西式食物，但整體氛圍與神社毫不衝突。裡面的名物則是以祭神的神酒製成的冰淇淋，入口清爽卻帶點奶酒的香氣，意外地相當好吃。神樂坂逛累了建議可以在這坐下悠閒吃個冰淇淋，邊望著窗外的神社，享受一個幽靜的下午。

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赤城神社的主殿祭神是日本神話裡的火神之子「岩筒雄命」，執掌產業興盛、厄難消除、學問藝術，更被尊崇為「防火之神」。合祭神祇為「赤城姬命」，有一說是赤城神社創立者之女，也因此最主要以實現女生願望聞名，是東京都內有名的Power spot 。主殿旁的建物為境內另一神社，祭祀「螢雪天神」，也就是家喻戶曉的學問之神菅原道真。神樂殿曾經在二戰中燒毀，後來重新再建。「螢雪」，乍聽之下非常充滿詩意，但其實是從中國的 「孫康映雪讀書」以及「車胤囊螢讀書」兩個故事中各取一個字，成為『螢雪』的由來，不得不說，這名字取的真好。

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在偏殿的地方還有祭祀『出世稻禾神社』、『八耳神社』等合祀神明。在這裡就不多做敘述，值得一提的事情是『神樂坂』顧名思義就是一個大坡上，上面充滿著各種的地形高地差，而從赤坂神社的位置，剛好可以遠眺鄰近周圍的新宿地區，是個非常推薦前往的好地方，而且赤誠神社的御朱印帳更是非常可愛，是一隻又一隻的雪兔子佈滿在整個朱印帳的外裝上，有興趣的朋友來散步的時候可要小心女朋友被黏住唷！

赤城神社的朱印帳

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