東京成田機場過境旅館大公開

身為全日本國際線航班中樞的成田機場是許多人轉往日本各地必經的樞紐之一，許多遊客都會在成田機場待上一陣子。那等候轉機的這段期間，除了到過境旅館休息、逛逛機場免稅店外，成田機場還提供了一系列不同的旅遊計畫，讓遊客在這短暫的停留時間，也能體驗一場小小的旅行，接下來就讓我們來看看，有什麼樣有趣的行程吧

成田機場過境行程預定

成田機場過境行程預定。 圖／Wikimedia 分享 facebook

成田機場過境行程主要是由成田機場官方所設計的，通常約2.5小時至6小時不等，旅客們可以根據自己停留的時間來安排。

網路預約

如果已經確定自己的班機時刻，也估算好了停留的時間，就可以直接前往成田機場的官網中進行預約，只要填妥班機編號及基本資料，到時候就可以直接報到出發拉

遊客服務中心

如果要現場報名的話，可以前往第一航廈中央出口以及第二航廈南2出口的旅客服務中心，進行劃位登記。

成田機場過境行程介紹

Tour 1 成田山新勝寺日本文化體驗

成田山新勝寺是日本佛教的重要聖地，除了擁有超過三百年歷史的新勝寺以外，成田山中的表參道街也是非常具有歷史氛圍的。表參道街主要是由日本傳統商店建構而成，這裡有許多像是手烤仙貝、純釀清酒、醬烤鰻魚飯等日本傳統食物等，喜愛美食的千萬不要錯過。

所需時間： 3小時

最低花費： 500日圓

旅遊景點： 新勝寺、表參道街

Tour 2 多古町鄉村之旅

Tour 2 多古町鄉村之旅。 圖／ Wikimedia 分享 facebook

多古町是位在成田機場附近的一個小鎮，這裡並沒有絢麗耀眼的建築物或繁忙的街道，但有的是日本鄉村特有的輕鬆愜意，讓你可以在繁忙的轉機行程中間，享受著片刻的寧靜。

所需時間： 3小時

最低花費： 600日圓

旅遊景點： 田園風光、日本寺

Tour 3 佐原運河的江戶時代巡禮

Tour 3 佐原運河的江戶時代巡禮。 圖／Wikimedia 分享 facebook

佐原是日本江戶時代重要的貿易港區及商業重鎮，江戶時代時這裡設立了多條運河，為了將貨物運送到當時的日本首都「江戶」，而這些運河以及兩旁的建築也保留到了現在，讓這個小鎮一直瀰漫著濃厚的江戶風，非常值得來體驗。

所需時間： 4小時

最低花費： 1,430日圓

旅遊體驗： 漫步佐原老街

Tour 4 酒酒井PREMIUM OUTLETS購物

酒酒井PREMIUM OUTLETS是位在成田機場旁的一間大型OUTLET，這裡聚集了200多間的國際知名品牌，是許多人在成田機場住宿或是轉機時最喜歡前往的購物地。而除了購物，這裡的美食也非常多，還有提供外國人專用的購物美食優惠券喔。

所需時間： 2.5小時

最低花費： 700日圓

旅遊景點： 酒酒井PREMIUM OUTLETS

Tour 5 日本最強雜貨店MEGA唐吉訶德

MEGA唐吉訶德。 圖／Flickr 分享 facebook

說到來日本購物，絕對少不了的就是唐吉軻德了。驚安在日文中就是便宜到令你驚呼連連的意思，這也正符合這間商店特質，走到這裡可以看見五花八門的特色商品，而這些商品唯一的共通點就是他那超便宜的價格了，喜歡血拚購物的朋友就趁短暫的旅途把想要的日本商品一次買足吧。

所需時間：2.5小時

最低花費：500日圓

旅遊景點：MEGA唐吉訶德

Tour 6 芝山巴士之旅

Tour 6 芝山巴士之旅。 圖／Wikimedia 分享 facebook

芝山巴士之旅是成天機場為有半天以上轉機時間的旅客特地設計的套裝行程，行程時間約莫六小時，這段時間內導遊會帶領大家走訪多古、佐原、榮町等地區，除了欣賞美景古蹟，也會安排許多特色體驗，如果轉機時間很長，小編非常推薦這個行程呦。

所需時間：6小時

最低花費：3500日圓

旅遊景點：芝山仁王尊、房總之村主題公園、多古繡球花休息站

成田機場過境旅館

而除了有許多特色行程外，如果是搭乘紅眼航班的旅客，在半夜抵達成田機場後，這裡的過境旅館選擇也是非常的齊全。

成田機場9小時膠囊旅館

成田機場9小時膠囊旅館。 圖／agoda 分享 facebook

成田機場9小時膠囊旅館。 圖／agoda 分享 facebook

第一個要介紹的也是小編最推薦的就是位在成田機場第二航廈內的成田機場9小時膠囊旅館！只要從第二航廈的大廳跟著只是走到B2就可以看到拉。

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通方式：步行即可

成田機場旅館

成田機場旅館。 圖／agoda 分享 facebook

成田機場旅館位在成田機場附近，以價位來說是相當平易近人的，住宿一晚平均落在3000日幣左右，而且也有提供免費接駁服務，旅客們只要前往第二航廈的巴士站，第32號站牌就可以搭乘了。

訂房網評價：7.9/10 (agoda)

交通方式：至第二航廈第32號公車站牌即可搭乘接駁車

成田日航飯店

成田日航飯店。 圖／agoda 分享 facebook

成田日航飯店一直以來都是成田機場過境住宿的熱門選項，因為他承襲了日航飯店一貫的高品質，而雙人房的價格也大約落在6000日幣上下(依淡旺季有所不同)CP值相當的高阿。

訂房網評價：8.4/10 (agoda) ：

交通方式：至第二航廈第33號公車站牌即可搭乘接駁車

東橫INN 東京成田機場本館

東橫INN 東京成田機場本館。 圖／agoda 分享 facebook

東橫INN小編應該不用太多的介紹了吧，一貫的高品質以及親民的價格，讓東橫inn成為了小資族玩日本的好朋友，而這間東橫inn成田機場本館距離成田機場只有短短10分鐘的車程，也能夠搭乘免費接駁車，非常的方便。

訂房網評價：8/10 (agoda)

交通方式：至第一航廈第16號公車站牌即可搭乘接駁車

成田景觀飯店

成田景觀飯店。 圖／agoda 分享 facebook

既然被稱為景觀飯店，當然不可少的就是那片大大的落地窗了，這間成田景觀飯店可是少數擁有景觀窗的成田機場過境旅館呢。他同樣也位在成田機場附近，如果喜歡從房內看風景，這間絕對是你的住宿首選。

訂房網評價：8.1/10 (agoda)

交通方式：至第二航廈第27號公車站牌即可搭乘接駁車

小編介紹到這，你是不是對成田機場有更多的認識了呢，不管你是要在轉機時找樂子，還是搭乘紅眼航班需要在這裡住宿一晚時都非常方便，趕緊將上面的重點筆記下來，下次來到成田機場就不用擔心了！

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