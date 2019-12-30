傳統.漫畫.工廠夜景 東京近郊復古輕旅行 川崎多摩一日遊

東京近郊復古輕旅行：傳統 漫畫 工廠夜景 川崎多摩一日遊 分享 facebook

成就川崎獨一無二工業夜景的「京濱工業區」，是關東最要的工業中心，也是全日本四大工業區之一。

JAPANKURU一直都很推薦大家去東京近郊一日遊，短短30-40分鐘的車程，就能從東京進入截然不同的另一個境界，我們去過完美融合各方文化的橫濱、走入日劇的鐮倉、海潮與貓貓並存的江之島等等，這次我們來到的神奈川的川崎，如果你有點喜歡懷舊的日本氛圍，這裡有蒐集日本全國古厝的生田綠地，有辨識度最高的漫畫人物哆啦A夢的作者藤子不二雄博物館，一整天都能玩的超滿足～

想看合掌村的老屋一定要跑到白川鄉嗎？不用喔！川崎的生田綠地裡的「日本民家園」為你收藏東日本最具代表性的25種古民家（類似台灣所說的「古厝」），真實的比例可以讓你親自體驗古人的房型格局究竟是何種模樣，如果你是建築迷或是對工法特別熱愛的細節控，更是可近距離欣賞匠人們的巧思與細心。在此也有一些傳統民俗技藝的體驗，例如藍染等等，接下來就讓我們來大家搶先一步吧！

川崎市立日本民家園

地址：神奈川県川崎市多摩区枡形7-1-1

開放時間：3月 - 10月 09:30〜17:00 ／11月 - 2月 09:30分～16:30

公休日：每週一 ／ 國定假日隔天 ／ 年末與元旦

入場費用：65歲以上長者300日圓 ／ 大人500日圓 ／高中與大學生300日圓 ／ 國中生以下免費

官方網站

冒著熱呼呼爭氣的地爐，彷彿回到過去的時光。

一次蒐集各種樣貌的古民家

日本古民家其實就是一個大型古民家的博物館，園內出現的25種古民家有超過20種的格局，從最基礎的樣式到緩緩運轉的小水車等等，這些古民家也涵括國家級、縣市級指定文化財的身份，就連過去歌舞伎演出的舞台都有完整的保存，你甚至可以走進舞台內一探究竟。

前文有提到，在日本民家園中出現的古民家主要為東日本地區的類型，園內也設有展覽室，室內展出日本各地的古民家模型，內容十分豐富。

看得出來這是什麼嗎？就是前面提到的「歌舞伎舞台」，想必大家都知道歌舞伎的舞台表演在日本存在悠久的發展史，不僅是文本的演變，舞台的形式也是不斷的進步。這座「船越的舞台」建於1857年，你可以看見這個舞台有分明的規格配置，面對舞台左側的小矮房其實是售票口唷！而觀眾席也是從前排開始由低走高的設計，非常專業。

現在演唱會上看到旋轉舞台早就見怪不怪，但是「船越的舞台」在當時就有旋轉舞台的概念了，利用約需8位成年男子得在舞台下方合力推動圓形舞台旋轉，切換劇情的場景或是氣氛轉折都非常有感呢！然而這可不是古人限定唷，現在來到船越的舞台仍然可以親自體會一下旋轉舞台的瞬間。

日本也能玩藍染

「藍染」，是在亞洲一帶限定的染布技法，以藍靛素含量甚高木藍植物作為染劑的原料，在未開花之前將整束的木藍莖葉置入浸泡，發酵後產出藍色染劑，再以此染上布料（麻、棉或綢等等），這個技法對台灣人而言一點都不陌生，在日本古民家也能體驗看看正宗日本的藍染和台灣的有什麼不一樣。

染色之前先利用各種小工具來完成你的設計圖，由於成敗乃是打開那一瞬間才知道，非常令人期待。

上色過程中必須來回在染池裡浸泡、取出擰乾後接觸空氣，這樣的動作必須重複3-4次，會有專業的工作人員從旁協助指導，小心別讓染料滴上你的鞋就好。

完成藍染老師教你的步驟之後，洗去多餘的染料後，就可以立刻看見你的染布成果啦！在日本古民家的傳統工藝館中的藍染體驗會由專人老師帶領，你也可以依照喜好選擇手帕、方巾等等，你也可以帶著想要染色布料體驗，但是會依不同材質或大小額外收取其他費用。

傳統工藝館（藍染體驗）

體驗時段：10:00~ / 13:00~ / 14:30~

體驗價格：手帕 700日圓 ／ 方巾 880日圓

詳細官網介紹

ⒸFujiko-Pro

幾乎無人不知的哆啦A夢，作者藤子・F・不二雄老師雖然出身於富山縣高岡，但是選擇在長居的川崎設立博物館：藤子・F・不二雄博物館，別具意義。而川崎的藤子・F・不二雄博物館館內重新復刻藤子・F・不二雄老師的工作室、漫畫中的經典場景、漫畫閱覽室和打卡的拍照點等等，cafe和伴手禮店也能任你有機會獲得哆啦A夢中出現過的道具唷。

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令人熟悉的筆觸，令人懷念的畫風，是不是立刻勾起你心中的回憶呢？

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在藤子・F・不二雄博物館可以看見什麼呢？像圖中的這個場景就是藤子・F・不二雄老師工作用的書桌，彷彿可以想像老師工作的樣子呢。

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走到2樓的「まんがコーナー（漫畫閱覽室）」，這裡可以免費閱讀藤子・F・不二雄老師的全部作品，立刻重溫各種兒時的回憶。

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身為漫畫大師的博物館，當然重現經典的漫畫場景是少不了的，哆啦A夢最重要的場景之一「空地」，當然不會少了那三根水管！別忘了瘋狂拍照留念吧～

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位在3樓的「ミュージアムカフェ（博物館 cafe）」，可以品嚐到還原度最高的菜單，不時也會推出期間限定的餐點，曾經在動畫中讓人好生羨慕的道具們，或許也可以吃到唷？

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禮物專區「藤子屋」可以買到哆啦A夢最～愛的銅鑼燒，還有吃了考試會考100分的記憶麵包，以及其他許多與漫畫有關的周邊伴手禮，帶回家送親朋好友剛剛好。

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哆啦A夢和哆啦美的兄妹棉花糖組合，放進8種不一樣表情的棉花糖，打開你會吃到哪一個呢？

藤子・F・不二雄博物館位在川崎邊緣，從新宿搭乘小田急線出發最快20分鐘就可以抵達「向丘遊園站」，徒步15-16分左右就能到達，想要坐接駁車也是ok的，但是最重要的是！請一定要事前購票唷，藤子・F・不二雄博物館並無提供現場購票服務，所以請事前決定好參觀時間，並在官網或日本Lawson的Loppi機台先行購票，這樣才能確保不會敗興而歸唷。

藤子・F・不二雄博物館

地址：神奈川県川崎市多摩区長尾2丁目8番1号

交通方式：

・接駁車：JR「登戶站」轉乘巴士直達（約每10分鐘一班車，可上官網確認發車時間）

・走路：小田急線至「日向遊園站」徒步16分／JR南武線「宿河原站」徒步15分

開放時間：10:00～18:00

官方網站

從日本古民家也有前往藤子・F・不二雄博物館的專車，每日4班，詳細的車次表也寫得很清楚唷！

夜間游船，看遍川崎工業區的夜

來到川崎市，最不能錯過的就是川崎的夜。

屬於京濱工業區重心的川崎工業區，一年365天中的24小時都在為日本的工業發展不停歇地運作中，夙夜匪懈、燈火通明的川崎工業區因此成為另類的夜景聖地，比起都市夜景的燈紅酒綠，這兒的夜景到是多了一份時光的淬煉。

近年來川崎工業區的夜景已經成為日劇中最熱門的背景之一，這裏也是日本人很愛的私房景點之一，然而如何欣賞川崎夜景？我們推薦方法有幾種

① 搭乘觀光巴士巡禮

② 登上川崎 MARIEN 展望台（詳情請點連結）

③ 夜間屋形船超近距離觀賞（大推！）

其中最推薦的的就是搭乘屋形船一邊聽解說，一邊近距離看清楚每個工廠的特色，想要體驗的人請一定要記得事先預約，現場是無法購票的唷！

屋形船開放時間：

3月 - 9月 18:20 集合 ／ 18:30 開船

10月 - 2月 17:20 集合 ／ 17:30 開船

相關連結與預定請上網站確認

前文提到的搭乘大眾交通工具看川崎夜景，從高往下的觀景處就推薦川崎 MARIEN（川崎マリエン前）展望台是免費入場唷！

交通方式：

從JR川崎站的11.12號巴士搭車處，搭乘市營巴士「川05系統東扇島循環」，約30分鐘後再「川崎 MARIEN（川崎マリエン前）」

無論你是想要浪漫的海邊散步，或是一個人享受與世隔絕的蕭條，從東扇島東公園就對了。

交通方式：

從JR川崎站的11.12號巴士搭車處，搭乘市營巴士「川05系統東扇島循環」在「東扇島東公園前」下車。

當然，想要最近距離拍攝川崎夜景的話，當然還是要用走路的。直接走進這片宛如電影般場景的方法，就是搭公車了！

交通方式：

從JR川崎站的11.12號巴士搭車處，搭乘市營巴士「川04系統 市営埠頭行き」。

東京近郊復古輕旅行：川崎多摩一日遊

川崎市一共由7個地區構成，每個地方皆有不同的樣貌，各有特色。距離東京最近的城市之一，這裏的氣氛也不太一樣，有傳統的古寺、商店街、居酒屋等等，就連價格實惠又美麗的住宿也有許多選擇，仔細逛逛你會發現川崎市多樣的一面。

這次我們選擇多摩為第一個和大家分享的地區，之後也會有其他川崎的相關文章要帶著大家玩玩川崎！

延伸閱讀：東京近郊小旅行：從川崎大師到工廠夜景 川崎站周邊景點美食旅宿推薦

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