吃喝玩樂在東京！ 東京必吃美食難忘5精選

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

先來說說銀座好買好逛這已經是大家都知道的，當然交通便利也是很重要的關鍵，結合東京metro的日比谷線、大江戶線和銀座線，徒步也可走到JR山手線的有樂町站，雍容華貴又成熟的銀座，這裏有各種國際精品的旗艦店，你應該會覺得吃什麼都很貴吧？！在這裡也會有一邊看著銀座大道，一邊吃著美式鬆餅（pancake）的平價咖啡店「Eggs 'n Things」。

在銀座的街頭品嚐夏威夷風早餐

如果你曾經在夏威夷的海灘邊，用過早餐或是鬆餅，而你還想回憶當時的感覺？或是你只是想體驗不一樣的美食？那你麼你都可以來一趟「Eggs 'n Things」。

是許多人心中日本必吃的「Eggs 'n Things」，是來自夏威夷的品牌，最廣為人知的的就是鬆餅系列，當然店內菜單也有鹹食的早午餐、法式吐司或是熟食餐點等等，家庭旅遊或是三五好友都可以一起互相分享。而無人不知的浮誇系鮮奶油鬆餅，如果想要打卡拍照必點這一品！超高超噴發的「鮮奶油山」，視覺效果上就是超大享受，再加上入口非常清爽，吃起來一點都不負擔的鬆餅，一次讓你身心靈都獲得超大滿足。

來到鬆餅店卻甜食苦手？那麼我們來吃班尼迪克蛋或是牛排吧！飽滿的水波蛋配上淡淡酸味的荷蘭醬，再加上鮭魚香，應該在你的腦海中有一個美好的想像空間了吧？！現煎的薯塊也是焦香酥脆一口接一口。

想吃肉的朋友也可以直接點排餐來試試，圖中這款更是一次海陸雙拼！大蝦鮮美Q彈，牛排厚實多汁，很適合跟朋友們一起共點分食，你可能會想說「嗯～這樣會想要配啤酒」而Eggs 'n Things的菜單裡也有特調的夏威夷飲品和啤酒，別忘了來跟朋友來大快朵頤。

Eggs 'n Things有戶外的露台用餐區，在天氣宜人的時節坐這兒剛剛好。

當然，如果你只想單純來杯咖啡或下午茶來個單純又悠閒的午後，Eggs 'n Things也是你偷閒的選擇。

Eggs 'n Things

地址：東京都中央区銀座1-8-19 キラリトギンザ4階

營業時間：9:00 - 23:00

世界第一個河豚拉麵：敬介（けいすけ）

來到銀座了，不吃點厲害的好像說不過去呀。來到日本吃美食，不少人也會將河豚寫進必吃清單中，不用打老遠跑到別的地方，這次我們在銀座一起把河豚吃完！

這間位在銀座的的拉麵店 - 敬介（けいすけ）的拉麵，當然也是大有來頭，全世界第一間的「河豚拉麵店」，吸引不少對河豚美味慕名而來個客人。而敬介的招牌拉麵－「河豚鹽味拉麵」的湯底一共使用了三種河豚熬製而成，並且使用沖繩的海水來調味，最後加上提味的松露，所謂山珍海味全都濃縮在這一碗拉麵裡，非常美味。

難得一見的「炸河豚」也是不可不試美味，請務必品嚐看看。

敬介（けいすけ）

地址：東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ地下２F

營業時間：11:00-23:00

AKIBA TOLIM結合JR秋葉原站、東京metro日比谷線秋葉原站以及筑波特快等交通動線，同時也網羅許多知名人氣店家與餐廳當然少不了，身為買電器必去的秋葉原，來這裡買東西之餘當然也要帶你吃東西。

串燒＋清酒：鳥光國

位在5樓的「鳥光國」是一間以雞肉串燒為主的餐廳，你可以單點想吃的串燒品項，慢慢品嚐，亦或是直接點串燒蓋飯吃完就走，都是推薦的選擇，但如果時間和行程許可的話，還是坐下來喝一杯吧！

一走進鳥光國的店內，映入眼簾的就是正在火爐前現烤雞肉的師父，這裡的每份串燒都是現點現做唷。鳥光國菜單中從最基本的以雞的各個部位的串燒，還有其他蔬菜類的、特製口味的串燒等等，可以單點，也可以店店家推薦的特別組合，都非常好吃。

喜歡蔬菜類的朋友一定要試試這個拼盤，非常清爽解膩！除了串燒之外，單品菜色也是各有特色，這次我們也試了油炸地瓜條，將地瓜刨成細條後油炸並裹上糖衣，就算冷掉了口感依舊酥脆，一根接一根。

好的，這時候你可以又想起了「怎麼能少一杯酒」？鳥光國店內所提供的清酒是來自京都350年歷史的品牌玉乃光，是東京唯一可以一次喝到最齊全玉乃光清酒的地方，吃美食之餘還能喝到好酒，下次來鳥光國請直接向店員問問吧！

鳥光國

地址：東京都千代田区神田佐久間町１-6-5 TX秋葉原阪急ビル5F

營業時間：平日11:00 - 14:00 ／17:00 - 23:30，假日11:00 - 14:30 ／17:00 - 23:00

壽司少不了：築地すし好

喜歡壽司這一味的朋友，我們也沒忘啦！就在鳥光國的旁邊的「築地すし好」，提供非常多種的海鮮，由於每日新鮮直送，品質也是有一定的把關，對於喜歡吃江戶前壽司的朋友，是一個很棒的選擇。

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「築地すし好」的單價平實，對於觀光客而言相對不負擔，所以你可以放心的多點幾種壽司來品嚐，也可以點個綜合拼盤來一次吃飽，根據店內師傅的分享，最受外國人歡迎的魚類是鮭魚和鮪魚！築地すし好的海鮮丼飯也是很受歡迎熱門菜單，跟朋友們一起來分食也是不錯的。

料好實在的海鮮丼飯，視覺和味覺的雙重享受，沙拉也是用料非常大方。如果和朋友一起來想點很多餐點的話，主廚也建議用餐順序為 生魚片＞炸物＞壽司，這樣會是美味的順序。

和式料理中最具代表性的串燒與壽司一次滿足，下回來到秋葉原想吃壽司的時候就走進「築地すし好」吧！

築地すし好

地址：東京都千代田区神田佐久間町1-6-5 アキバトリム5F

營業時間：11:00 - 14:00/17:00 - 22:30（ 週日 ~ 22:00）

大餐吃完了，最後應該來點甜甜的吧！

JAPANKURU走回的東京車站，這裡是不僅車站結構很複雜，還是東京伴手禮的超級激激激激激戰區（對就是這麼激烈）。在東京車站旁的KITTE丸之內裡，有一間Mary's Chocolate的咖啡店「Mary's Café」，是咖啡店也是巧克力店，店內設有專業的巧克力師親自操刀每一片現做巧克力，想要買到最獨特的RURU MARY'S？那就來一趟吧！

指定一份專屬的甜蜜：Mary's Café

Mary's Café 是由 Mary's Chocolate所推出的專屬咖啡店，目前全日本只有東京和京都兩個據點。店內高高掛著的「R」，正是RURU MARY'S的代表，在這個「Ｒ」是出自日文「縷々（RURU）」的「Ｒ」，「縷々」在日文中的意思代表輕柔且長遠的，正好符合Mary's Chocolate悠久長遠的品牌歷史形象，所以選用「Ｒ」作為LOGO。

店內有專業的巧克力師傅會現做巧克力，由於RURU MARY’S的果乾巧克力將果乾、堅果和巧克力結合發揮到最大值，在這兒你可以單純秤重購買，當伴手禮來送人，想要客製口味也沒問題。而RURU MARY’S人氣商品還有其他餅乾小點心，也會根據時節推出不一樣外包裝，據說也是日本人婚禮小物的熱門選擇，當然送給朋友們也是相當有品味的啦！

無論是客製化做巧克力或是買現成的送人，超過70年歷史的Mary's Chocolate，不僅僅是擁有悠久歷史的巧克力品牌，也是為日本的巧克力文化帶來里程碑的重要推手，創新推出的Mary's Café中的餐點也是在經典口味中帶來新的感受，也許我們都該嚐嚐這樣每一口都是歷史的Mary's Chocolate。

Mary's Café

地址：東京都千代田区丸の内2-7-2 丸の内JPタワー 1階

營業時間：10:00 - 22:00

下一站，準備吃什麼呢？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

如果還對你的東京行覺得「缺了點什麼？少了點什麼？」那麼，把美食行程排進去肯定不會錯的！

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