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動漫狂必追！ 遊東京絕不能錯過的10大動漫迷朝聖之地

2019-12-30 09:01Skyscanner

作為動漫迷怎麼可以不去日本買珍藏版的漫畫、限量版的動漫模型、看最新的動漫展覽Skyscanner精選東京這10個地方簡直是動漫迷的天堂，是你一生必去的朝聖之地！

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1.東京動漫中心

東京動畫中心位於秋葉原UDX大樓4樓，是御宅族必到的動漫聖地。中心會定期舉辦不同主題的動漫展覽、場內的大螢幕會播放矚目的動畫宣傳片、室內亦設置多台電腦螢幕為客人提供最新的動漫資訊情報。此外，動漫中心的錄音室有時候會舉辦慈善小型演唱會或是慈善拍賣活動。想買心頭好的話可以去2F和4F的官方商店，那裡有許多獨賣和限定商品，種類齊全，值得一逛。不懂日文不要緊，詢問處客務服務員會為你提供英文和中文的服務。

地址：東京都千代田區 外神田4-14-1，秋葉原UDX 4 樓

營業時間：11:00am-7:00pm

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2.Mandarake

樓高8層的Mandarake是日本最大的二手玩具、動漫、公仔、周邊商品和遊戲專賣店。是尋寶者必去的地方！要找絕版玩具、絕版漫畫，甚至是漫畫家的手稿來這裡準沒錯。日本御宅族之間流傳著這樣的一句話：「在MANDARAKE是沒有找不到的東西」，可見Mandarake的強大！

地址：東京都千代田區外神田3-9-3

營業時間：12:00 pm-8:00pm

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3.Gundam Café

不管是男生還是女生，只要你是高達迷都一定要來Gundam Café。一進店就會看到超大的鋼彈模型站在上面，餐廳四周都擺滿了許多Gundam的相關產品，部分更是Gundam Café限定的商品，絕對不能錯過！而且餐廳的店員都穿著高達駕駛員的制服，當你點單的時侯，他們會向你做招牌敬禮動作，讓人好像走進了高達動畫一樣！超有趣的！

地址：東京都江東區青海1-1-10

營業時間：10:00am-11:00pm

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4.Maidreamin Ikebukuro女僕咖啡

讓宅男興奮又期待的女僕咖啡廳當然是動漫旅程之一！嬌俏又可愛的女僕會把你當天皇般侍侯，為你帶來所有男人夢寐以求的用廳體驗。當你坐下之後，女僕會拿著一個電子蠟燭，介紹你進入Maidreamin的情境，然後說「歡迎來到魔法世界，朝小燭臺吹口氣，就可以點亮燭光，帶你進入魔法世界唷！」然後讓你朝電子蠟燭吹口氣，燈就會點亮！

Maidreamin雖然是連鎖店，但食物質素絕對不差。如果你想在此得到女僕的注意，你就要向她們「Nyan Nyan」（即「喵喵」的日文）撒嬌。點餐的時侯，你的女僕會邀請你和她一起唱歌或做可愛的動作，萌萌的！

地址：東京都豊島區池袋 1-12-1，朝日会館（Asahi Kaikan Building）4-5樓

營業時間：11:00am-11:00pm

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5.J-World Tokyo

J-World Tokyo 是以「JUMP」中的人氣作品為中心而設的室內主題樂園。樂園除了常設的三大作品專區《航海王》、《火影忍者》、《七龍珠》外，還會定期推出其它人氣作品、角色的作品區。J－World Tokyo內不但有遊戲玩，更有與動畫相關的特色食物和商品店，豐富多樣的活動讓人雀躍不已！

地址：東池袋3-1-3 陽光城World Import Mart 3F

營業時間：10:00am-8:00pm

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6.Animate

安利美特池袋本店號稱是世界最大規模的動漫專賣店！旗艦店樓高9層，2樓至4樓是漫畫店，不論是最新或是已絕版的漫畫都可以在這找到。5樓和6樓售賣各式各樣最新的模型；7樓商店主打各種動畫CD、DVD和遊戲；8樓是人氣動漫作品的展示會。如果你是御宅族，這裡會令你樂而忘返！記得帶足夠的錢血拼！

地址：東京都豊島区東池袋1-20-7

營業時間：10:00am-9:pm

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7.神宮橋

每逄假日，原宿神宮橋就是Cosplayers的天堂！各式各樣主題的Cosplay包括卡通造型系、遊戲人物系、西洋騎士系、Lolita系、妖怪系等等。不用害羞，你可以跟他們拍照哦！他們會擺出帥氣又可愛的動作，大方讓你拍照。

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8.吉卜力美術館

吉卜力美術館是踏進宮崎駿童話世界的地方，在這裡可以看到《千與千尋》、《貓的報恩》、《幽靈公主》和《龍貓》等等的人氣作品的影子，珍貴的手稿和電影場景會在這一一重現於你眼前。館內最引人注目的就是在頂樓的「天空之城」巨神兵，還有映像展示室「土星座」裡放映美術館專用的動畫電影，以及與企劃主題展覽相關的作品。場館的結構像一個小小的迷宮，不需要按照指定路線參觀，讓你在遊覽中找到驚喜。提提你，場館內是不可以拍照的哦。

地址：東京都三鷹市下連雀1丁目1-83（都立井之頭恩賜公園西園內）

營業時間：10:00am-6:00pm

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9.ONE PIECE主題餐廳BARATIE

位於東京台場富士電視台7樓的One Piece主題餐廳，是One Piece粉絲到東京絕對不能錯過的景點。在這裡，你可以吃到在漫畫中出現過的各種菜式，不管它們的味道如何，那份把漫畫中的美食在現實中烹調出來的勇氣，已值得你的相機和手機對準它們拍很多照片。更令人感動的是，這裡的餐牌每月都會更改一次，所以每次來朝聖都會有新驚喜！

地址：東京都港區台場二丁目4番8號（東京台場富士電視台）7樓

營業時間：10:30am-10:00pm

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10.中野百老匯

中野百老匯又稱為「中野惡魔城」匯聚了眾多的動漫專賣商店，價位比秋葉原更便宜，會不知不覺的讓你把口袋花光光。這裡樓高5層，MANDARAKE中野店也進駐於此，售賣最新商品，有賣二手收藏品。不管你想買甚麼動漫商品、漫畫、模型、CD，只要花時間用心慢慢搜索，都一定能找到。

地 址：中野區中野5-52-15

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