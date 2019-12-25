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東京涉谷吃甚麼好？ 來SHIBUYA STREAM–涉谷最新最時尚的複合設施看看吧！

2019-12-25 10:00窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

提到涉谷，最為人熟知的莫過於繁忙的十字路口與充滿女高中生的涉谷109。這裡曾是日本年輕人間最熱門的流行文化集中地，近年來卻因為幾個超大型重建案同時進行而顯得有些沉寂。這兩年GINZA SIX以及日比谷MIDTOWN等新商業設施相繼風光開幕，一向走在流行最前端的涉谷，雖然街道上每天依舊熙來攘往，卻似乎失了以往時尚、充滿話題性的魅力。

近日涉谷近期陸續開幕了 SHIBUYA STREAM”(渋谷ストリーム)以及Shibuya Scramble Square，大有想搶回流行龍頭的企圖心。讓我來介紹一下Shibuya Stream，且看會否為涉谷再現風華邁出第一步吧。

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SHIBUYA STREAM就在HIKARIE商場的斜對面，與涉谷車站(東急東横線・田園都市線・東京Metro)B16出口直結。如從涉谷JR車站前往，在東出口穿過公車站，步上天橋便到。

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可能是開幕初期，車站周邊都有工作人員指引。不過SHIBUYA STREAM樓高35層，這棟聳高的建築物其實並不難認。

SHIBUYA STREAM是結合辦公室、飯店、活動會場、商場的多元化複合設施，而目前商場的部分就只有餐廳進駐。

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穿過2樓的玻璃正門一直往前走，馬上就看到原宿總是大排長龍的“LUKE’S LOBSTER”龍蝦堡！而這邊的排隊人數也不少，驟眼看約有20人左右。本來我也想外帶一道龍蝦堡，一聽到店員說要等50分鐘就只好放棄，去尋找其他美食。(後記: 近期或許熱潮已過，平日偶爾不用排隊就可以買到)

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2樓整體有著開揚的空間，天花板亦挑高，剛好最近日本天氣轉涼，微風吹進來尚算舒適。這樓層西式料理較多，像是DEAN & DELUCA CAFE、CITYSHOP PIZZA等等。

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其中有一家名為“BaKING SHU”的麵包店，多款三明治看起來十分吸引。招牌商品看來是紅豆麵包，才開業兩小時左右已售罄，人氣非常強勁。

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麵包總共只有約20款左右，這次我買了松阪牛可樂餅三明治。雖然可樂餅味道一般，但麵包口感非常好，濕潤卻不會過黏。後來搜查一下才知道這家店原來是屬法式麵包專門店旗下，難怪麵包質量甚高。

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另一頭的泰式料理店和日式定食店看起來水準亦不差。尤其定食店主打用土鍋炊的白飯，配上鹽燒的鮮魚或熱嫩多汁的日式炸雞一起吃有多美味，想想肚子都餓了。更佛心的是白飯可以無限續碗~~一份定食多在九百多日幣上下，在日本算是相當平民的價格。

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接著往3樓去，這一層的設計帶點工業風，有數間日本料理餐廳提供壽司、串炸、定食等。但這一層最為人氣的莫過於“XIRINGUITO Escribà”，遠處就看到門口聚集了大量人群。

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這家首次在日本開業的西班牙餐廳，招牌菜就是西班牙海鮮燉飯！從店外的玻璃櫥窗可以看到一盤盤賣相吸引的海鮮燉飯被烹調，加上周圍瀰漫著一股誘人的香氣，難怪引來這麼多人圍觀與拍照！

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最後來到1樓，馬上映入眼簾就是這個設施的一大重點 – 沿著涉谷川的露天廣場！說真的，走近去看就只是一條普通的河流… 不過在煩囂的涉谷中，可以看著河水、傾聽流水聲休息，在這個繁忙都市中也算是一點治癒。

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而在河旁有超人氣飲料店“LEMONADE by Lemonica”！這家從金澤發跡的檸檬特飲店，今年剛登陸下北澤及原宿已引發起排隊熱潮！而這家涉谷新店也不例外，不過輪轉速度算快，大約20分鐘就可以買到飲料。

雖然店員推薦的是“Frozen Lemonade”(檸檬冰沙)，但這次我只點了“Original Lemonade”，就是最基本的檸檬水。至於味道… 就是一杯冰凍的檸檬水而已。甜酸度對我來說是剛好(不喜歡太酸的人)，但有點普通，而且當冰塊融化了就變得有點淡。可能還是聽店員的建議點冰沙比較好。

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雖然檸檬水沒有讓我很驚喜，但旁邊的用餐區(其實應該說是拍照區)卻正中我這些IG重度用者的心！霓虹燈、鞦韆、可愛的黃綠配色，幾乎每個女生經過都會停下來連拍一番才捨得離開，相信很快IG便會充斥這裡的打卡照了。

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而沿著河旁的柵欄都設置了桌子，所以可以邊眺望流水邊品嚐各種外帶美食。因為開幕當日人流頗多，其實環境氣氛不算特別寧靜，但當想想看自己正身處於車水馬龍的涉谷中，這小小的一點自然景觀就忽然變得難能可貴了！

逛完SHIBUYA STREAM整個商場部分，這裡的裝潢設計與店舖都成功讓我有想要再次到訪的念頭。若不是非常熟悉涉谷，要找一家較有格調而不讓你錢包大傷元氣的餐廳其實挺有難度，但SHIBUYA STREAM中不少餐廳都只屬中等價位，很適合女生聚會或是情侶約會去用餐。如果煩惱不知要到涉谷哪裡用餐好的話，這裡不失為一個好去處！

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除此之外，每年的冬天聖誕節前後，Shibuya Stream也會用夢幻的燈光裝飾大樓及廣場。雖然規模沒有很大，但氣氛不錯而且完全免費，有機會的話也可以去看看喔~~

店舖資訊

東京都渋谷区渋谷三丁目21番3号

東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」16b出口直結

7:00 ~ 24:00 (按餐廳而定)

https://shibuyastream.jp/

窩日本推薦閱讀：(東京)澀谷最高展望台《Shibuya Sky》新地標體驗分享　

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