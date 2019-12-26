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去過的都想私藏！　隱身在東京代代木公園附近的低調甜點店- Afterhours

2019-12-26 11:01窩日本

【撰文:J/ 窩日本】

Afterhours隱身在代代木公園附近的住宅區，沒有顯眼招牌引路，但順著撲鼻而來的奶油香往巷子裡走，就可以發現前往店面的石板小徑。

乾淨的大片落地窗，俐落的灰白基底搭配木製家具的溫潤手感，恍然給人一種小型美術館的錯覺。

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每天供應的蛋糕都會於Twitter上公布，平均都會備有四種口味。

因為各種甜點出爐時間不同加上顧客絡繹不絕，每次都走進店裡都會有種興奮感，期待著今天的午茶伴侶會是哪種口味～

Afterhours空間不大，收銀櫃台左邊是蛋糕櫃，右邊則擺放各種烘焙餅乾，司康等等。如果想體面送人，也有綜合餅乾鐵盒的選項！

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濃厚的起司蛋糕是Afterhours的固定班底，各種當季水果的奶油蛋糕也是人氣商品。

當天在栗子塔與草莓奶油蛋糕之間掙扎很久，最後點了冬季王道的草莓奶油蛋糕內用。(小提醒:內用低消為一杯飲品)

草莓奶油蛋糕沒有多餘的裝飾，蛋糕上面的奶油不同於一般市售鮮奶油的清甜口感，與戚風蛋糕的樸實基底相輔相成。

內餡切片草莓的位置也都被設計過，每一口切下去都吃的到草莓的清甜滋味。

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讓人充分感受到秋天氛圍的栗子塔還是讓人難以放棄，最後離去前決定外帶回家(笑)。一直以來因為蒙布朗偏甜的口味，讓我對栗子類的甜點都有點抗拒，但Afterhours的栗子塔超．好．吃！！栗子的優點被充分的運用，完全不死甜，再搭配清爽的奶油以及香酥的巧克力塔皮呈現恰到好處的清爽甜度。吃完才懊惱，自己被食慾沖昏頭忘了幫它拍照……。

需要注意的是Afterhours的蛋糕雖然很誘人，但營業時間只到傍晚！就算是平日都常碰到蛋糕完售的情況。不過請別難過！因為Afterhours的伴手禮餅乾更是讓人想大力真心推薦！

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這天外帶回家的是內有十種口味的餅乾鐵盒（2,480円）！說實話，這個價格不算太親民，但吃下第一片餅乾的瞬間這個想法就被拋之腦後了！超．好．吃！！

恰到好處的酥脆口感配合濃濃的奶油香氣，小小一塊餅乾卻讓人很是驚艷。小小一盒裡面有巧克力，莓果，檸檬，楓糖，抹茶，起司等十種口味，其中蛋白霜烤餅的輕盈口感更是一大驚喜。有甜有鹹，讓人一片接一片完全停不下來啊……

所有口味吃完一輪覺得，可愛又好吃的餅乾鐵盒如果拿來送禮絕對是很棒的選擇。

但也忍不住思索…..下次要用甚麼名義再去帶一盒回來犒賞自己(笑)。

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Afterhours的規模並不大,規劃行程時記得先上網確認一下營業日期及可能內用的日期。內用僅有四個位置而已，建議以外帶的心理準備前往會比較好。

Afterhours有股奇妙的魅力，店內的氛圍讓人不自覺的會放鬆自己緊繃的肩頸。

即使是外帶回家的餅乾，也該好好泡杯茶，跟最親近的人坐下來，一同好好地享受午茶時光。

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如果有機會來到代代木公園附近，真心推薦來到Afterhours外帶一份蛋糕去附近的公園享用，來小小的犒賞自己一番。或是帶一盒餅乾鐵盒回去跟好友或是家人一同享用絕對不會讓您失望。

店舖資訊

東京都渋谷区富ヶ谷1-7-9　〒151-0063

小田急線 代々木八幡駅 南口徒歩4分；東京metro千代田線 代々木公園駅號出口徒歩3分

營業時間 12:00~17:00

定休日週日、週一

https://forafterhours.jp

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