濃口就愛這一味 道地花月嵐拉麵當然要在日本吃 分享 facebook

淺草，無論你是第一次或是第一百次來東京解任務的旅客，都很有可能去的觀光勝地。明顯和東京整體城市快節奏不一樣的淺草，仍然保有日本傳統文化色彩，大名鼎鼎的淺草寺和充滿下町風情的商店街－仲見世通，周圍還有許多新舊交錯的小店、餐廳或是咖啡店，再往裡走一點，你還可以到全日本最古老的遊樂園「淺草花屋敷」，一腳走進進入昭和時空，如此豐富多情的淺草，認真玩起來一天也不夠用。

這次我們去的花月嵐拉麵位在淺草寺旁的店鋪，走路只要3分鐘，當你有一個很緊湊的淺草之旅時，快速又好吃的拉麵店就是你最好的選擇！

看見雷門往左轉，不到50公尺就是花月嵐拉麵的淺草店啦！





創業27年的花月嵐拉麵，在全日本擁有250間分店，不僅是在日本著名的連鎖拉麵店，就連在台灣我們也都對他耳熟能詳，「嵐」這個字在日文中有颱風的意思，而花月嵐正是期望能夠讓「拉麵文化」像颱風一般席捲各地。

雖然是小有名氣的拉麵店，但是花月嵐拉麵的淺草分店的翻桌率卻很快，向店長後才知道原來因為這間分店的客群多數是外國人或旅客，所以跟一般用餐高峰期的節奏不太樣，在這間分店就算是午餐時段也不會需要大排長龍！

花月嵐拉麵（らあめん花月嵐）

地址：東京都台東区浅草1-3-3

營業時間：11:00-26:00（半夜2點）

官方網站





簡約俐落的店舖設計，更純粹地好好享用食物。





餐券機是不會說日文的旅客最好的夥伴之一，花月嵐拉麵的點餐機不只是日文，也提供英、中、韓等語言，讓你更不會點錯餐踩到雷！





餐券機不支援信用卡付款，但是除了現金之外，你也可以使用日本地鐵的交通卡。





將餐券交給店員之後，拉麵就下鍋啦！店內也有會是用英語和中文的店員，但還是要看你們有沒有緣在店內相遇喔！





① 花月嵐的人氣菜單 NO.1





大蒜拳骨拉麵（嵐げんこつらあめん）





身為花月嵐不敗菜單的NO.1的「大蒜拳骨拉麵（嵐げんこつらあめん）」，滿滿的豬背脂油漂浮在豚骨湯頭上，配上濃郁的蒜香，一直以來都是花月嵐的必點拉麵款，喜歡肉味，無肉不歡的朋友很適合試試看。





雖然說花月嵐的「大蒜拳骨拉麵」口味很重，又加入超多大蒜，但是因為大蒜是在燉煮高湯時就已經加入一起熬製，所以蒜味其實十分柔和，非常好入口，就算在女生客群中也是很受歡迎的味道！





「大蒜拳骨拉麵」也有推出兒童套餐，口味原封不動只有份量減半，隨餐還有小點心「美味棒（うまい棒）」和飲料，孩子們絕對會大開心的組合。





2. 獨門特製的菜單...？





黃金味噌拉麵（黄金の味噌ラーメン）





使用三種味噌調製而成的黃金比例，在2003年以「冬季限定菜單」登場之後，就因大受好評晉身固定菜單之中，厚實的湯頭特地搭配上粗麵更帶勁，叉燒肉塊也切成好入口的小塊狀，吃起來更方便。





大蒜拳骨激辣拉麵（嵐げんこつバリ辛らあめん）





哇哇看著這辣椒！沒錯以人氣第一的「大蒜拳骨拉麵」為基底，加入超辣配方和細麵，對吃辣沒有自信的朋友請不要輕易嘗試呀！









豚骨沾麵（豚そばつけ麺）





和前面濃濃豬肉味的拉麵不一樣，花月嵐沾麵的味道多了一個層次，那一味就是「海鮮」！加入海鮮豐富沾醬口味的沾麵，是台灣也吃不到的雙重美味。





夾起一口麵條，讓它完全浸泡入特製的醬汁中，將沾上滿滿醬料的麵條一口氣吸入口中吧！





3. 除了吃拉麵，還要吃什麼？





下酒小菜（ほろ酔いおつまみ）＆Highball





在花月嵐也可以喝一杯！不只是啤酒配拉麵，在單點菜單中也很推薦蘇打威士忌的Highball配上下酒小菜（ほろ酔いおつまみ），單純在花月嵐喝一杯也是不錯噠！





鐵板炒飯（鉄板イタめし）





就是這個味！來了花月嵐怎麼能少了鐵板炒飯，一般日本拉麵店都吃得到炒飯，但是花月嵐的可是鐵板炒飯，份量約2~3人份左右，跟朋友一起分食剛剛好。





上桌之後，趁熱將奶油與蛋液均勻拌炒米粒之上，香氣四溢讓人食指大動。





① 適當的調味料讓滋味更豐富





一共也四種調味了可以讓你的花月嵐拉麵味道更升級！

・胡椒：喜歡輕度嗆辣味的可以適量加入

・花月嵐特製秘傳拉麵醬油：依照自己喜歡的口味調整濃度，來自於花月嵐獨家秘密配方





・生大蒜：如果你就是喜歡生大蒜的那股嗆辣，桌邊也都有附上新鮮大蒜與壓蒜器，越青越帶勁！





・激辛壺：激辛壺裡藏的是醃好的辣韭菜與豆芽，想要讓你的辣味更升級？夾一勺準沒錯。





② 對的麵條讓你吃到一滴湯都不剩！





花月嵐雖然作為連鎖拉麵店，仍然在細節上有所堅持，依照不同湯頭搭配的麵條粗細也不同，招牌的大蒜拳骨拉麵適合細麵，而口味更濃厚的味噌則是搭配粗麵，讓你可以最完美的比例下，吃到麵與湯的的結合。





來到花月嵐，總會有一款你愛的拉麵！





有集結豬肉精華的「大蒜拳骨拉麵（嵐げんこつらあめん）」









獨家口味的「黃金味噌拉麵（黄金の味噌ラーメン）」









無辣不歡越辣越high的「大蒜拳骨激辣拉麵（嵐げんこつバリ辛らあめん）」









吃一口就忘不了的濃醇香！





讓人想一喝再喝的的濃郁湯頭，越吃越涮嘴的麵條，優秀的地理位置，不時還有期間限定的活動，例如「和各地有名拉麵店的聯名合作」或「有機會吃到日本各地拉麵」等等，作為日本之旅想要體驗日本拉麵最好選擇！就在東京觀光的入門聖地淺草寺前，花月嵐拉麵的獨特「嵐」式風格，提供你進入日本拉麵奧妙世界的先行入場券。

花月嵐拉麵（らあめん花月嵐）

地址：東京都台東区浅草1-3-3

營業時間：11:00-26:00（半夜2點）

延伸閱讀：有超夢幻甜點咖啡廳之稱的Q-POT CAFE 已經為你準備好聖誕限定下午茶

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」