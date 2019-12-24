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70萬顆藍白燈飾閃礫！ 「六本木之丘」聖誕嘉年華&悠久歷史聖誕市集　絕不能錯過～

2019-12-24 17:10JAPANKURU日本酷樂

✳2019年東京冬季點燈 ✳


－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

✼六本木櫸木坂通點燈（六本木けやき坂通り）✼

活動日期：2019年11月上旬～12月25日

點燈時間：17:00～23:00

地址：東京都港区赤坂9-7-1

交通方式：

都營大江戶線「六本木」8號出口

東京メトロ日比谷線「六本木」

官方網站

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

絕對不能錯過的「六本木之丘聖誕嘉年華」　看完70萬顆藍白燈飾再逛日本歷史最悠久的聖誕<a href='/search/tagging/1013/市集' rel='136523'><strong>市集</strong></a>

以東京鐵塔為背景，70萬顆藍白燈飾將點亮了整條櫸木坂通變成了耀眼銀河，每年都成為東京冬季必去拍照打卡地點。


絕對不能錯過的「六本木之丘聖誕嘉年華」　看完70萬顆藍白燈飾再逛日本歷史最悠久的...
絕對不能錯過的「六本木之丘聖誕嘉年華」　看完70萬顆藍白燈飾再逛日本歷史最悠久的聖誕市集
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打卡位置大概分為兩個，一個就直接走出商場外面，另外一個就是在商場一樓的天橋位置。

天橋位置會比較多人，而且那天晚上只有3度，想拍一張美照建議大家帶手套去～

不然就好像小編一樣，待了10分鐘也沒有就敗走了XD


2019年六本木聖誕市集


絕對不能錯過的「六本木之丘聖誕嘉年華」　看完70萬顆藍白燈飾再逛日本歷史最悠久的聖誕市集

(圖片來源：六本木ヒルズ)


大家在沿路回去的時候，應該會經過商場裡面熱鬧的歐風市集，不如坐下來喝杯暖可可（或者甜酒）再配上德國香腸拼盤。

詳情：日本歷史最悠久的聖誕市集－六本木聖誕市集 2019


歐風市集－【ケーテ・ウォルファルト】


絕對不能錯過的「六本木之丘聖誕嘉年華」　看完70萬顆藍白燈飾再逛日本歷史最悠久的聖誕市集

(圖片來源：六本木ヒルズ)


世界著名的德國聖誕節商品專賣店。


[聖誕松鼠　¥6,400 /原創黃銅裝飾物Kathe Express　¥4,980]



歐風市集－【カイザーグリル】


絕對不能錯過的「六本木之丘聖誕嘉年華」　看完70萬顆藍白燈飾再逛日本歷史最悠久的聖誕市集

(圖片來源：六本木ヒルズ)


德國六大酒廠之一的Hofbräu Original也來了這市集！

[Hofbräu Original啤酒　¥1,500 / 香腸漢堡　¥1,400]



歐風市集－【ケーニッヒ】


絕對不能錯過的「六本木之丘聖誕嘉年華」　看完70萬顆藍白燈飾再逛日本歷史最悠久的聖誕市集

(圖片來源：六本木ヒルズ)


好好享受在德國的街頭美食，如果正在尋找正宗的德國味道，建議大家試一下使用傳統方法自製的火腿和香腸。

[特色德國香腸　¥700/紐倫堡　¥800/甜酒　¥600]



延伸閱讀：2019年 第70回NHK紅白歌合戰 出場歌手名單 8組初始登場 白組菅田將暉也參戰！

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市集德國東京

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