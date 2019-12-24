70萬顆藍白燈飾閃礫！ 「六本木之丘」聖誕嘉年華&悠久歷史聖誕市集　絕不能錯過～

✳2019年東京冬季點燈 ✳





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✼六本木櫸木坂通點燈（六本木けやき坂通り）✼

活動日期：2019年11月上旬～12月25日

點燈時間：17:00～23:00

地址：東京都港区赤坂9-7-1

交通方式：

都營大江戶線「六本木」8號出口

東京メトロ日比谷線「六本木」

官方網站

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以東京鐵塔為背景，70萬顆藍白燈飾將點亮了整條櫸木坂通變成了耀眼銀河，每年都成為東京冬季必去拍照打卡地點。





絕對不能錯過的「六本木之丘聖誕嘉年華」 看完70萬顆藍白燈飾再逛日本歷史最悠久的聖誕市集 分享 facebook

打卡位置大概分為兩個，一個就直接走出商場外面，另外一個就是在商場一樓的天橋位置。

天橋位置會比較多人，而且那天晚上只有3度，想拍一張美照建議大家帶手套去～

不然就好像小編一樣，待了10分鐘也沒有就敗走了XD





2019年六本木聖誕市集





(圖片來源：六本木ヒルズ)



大家在沿路回去的時候，應該會經過商場裡面熱鬧的歐風市集，不如坐下來喝杯暖可可（或者甜酒）再配上德國香腸拼盤。

詳情：日本歷史最悠久的聖誕市集－六本木聖誕市集 2019





歐風市集－【ケーテ・ウォルファルト】





(圖片來源：六本木ヒルズ)





世界著名的德國聖誕節商品專賣店。





[聖誕松鼠 ¥6,400 /原創黃銅裝飾物Kathe Express ¥4,980]









歐風市集－【カイザーグリル】





(圖片來源：六本木ヒルズ)





德國六大酒廠之一的Hofbräu Original也來了這市集！

[Hofbräu Original啤酒 ¥1,500 / 香腸漢堡 ¥1,400]









歐風市集－【ケーニッヒ】





(圖片來源：六本木ヒルズ)





好好享受在德國的街頭美食，如果正在尋找正宗的德國味道，建議大家試一下使用傳統方法自製的火腿和香腸。

[特色德國香腸 ¥700/紐倫堡 ¥800/甜酒 ¥600]









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