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入夜之後～ 川崎高人氣工廠美學　令人心醉的工廠夜景

2019-12-28 21:02JAPANKURU日本酷樂

令人心醉的工廠<a href='/search/tagging/1013/夜景' rel='117146'><strong>夜景</strong></a>：夜裡川崎的工廠美學

位於神奈川縣的川崎，是個靠海的城市，作為京濱工業區的重心，這個港口的夜晚除了海潮，還有著默默運轉中的

川崎的工業夜景是近年來日劇中人氣很高的背景，白日裡你會去讀賣樂園、藤子不二雄的博物館等等，喜歡日本宗教和寺廟也可以去川崎大師的平間寺，在這裡玩耍一天之後，你看遍了白日的川崎，入夜之後的川崎更該留意。


令人心醉的工廠夜景：夜裡川崎的工廠美學

夜晚的川崎港並沒有停止運作，港邊閃爍的燈光點亮夜中仍然勤奮不懈的人們，也為往來的船隻留下安心的指引。川崎工業夜景是和平常看見都市夜景的燈紅酒綠完全不一樣的氣氛，宛如未來或末日電影般的場景，非常迷人。


令人心醉的工廠夜景：夜裡川崎的工廠美學
令人心醉的工廠夜景：夜裡川崎的工廠美學
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近距離的看，可以將每個工廠的細節看得更清楚。

川崎工廠夜景，不只是燈光閃爍，不同的廠房設計結構也完全不一樣，可以看到錯綜複雜的管線，一朵朵的蒸氣雲霧在夜裡更加顯眼，彷彿走進截然不同的異次元時空，電影才會出現的場景真實在你眼前上映中。


令人心醉的工廠夜景：夜裡川崎的工廠美學

欣賞川崎夜景的方法有幾種

① 搭乘觀光巴士巡禮

② 登上川崎 MARIEN 展望台（詳情請點連結）

③ 夜間屋形船超近距離觀賞（大推！）

屋形船開放時間：

3月 - 9月 18:20 集合 ／ 18:30 開船

10月 - 2月 17:20 集合 ／ 17:30 開船

相關連結與預定請上網站確認


令人心醉的工廠夜景：夜裡川崎的工廠美學

看完川崎的工廠夜景，肚子餓了嗎？我們接著到了JR 川崎站附近美食橫丁好好吃一波，如果不是選擇住在川崎的話，也很推薦你先排好晚餐行程再去看夜景唷！


延伸閱讀：日本重量級紅葉賞楓名所香嵐溪：滿山楓林紅勝火 白日如畫夜迷幻

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