親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

美麗島站湧現參加人潮 韓粉、罷韓同聲「我們很理性」

一掃疲憊！ 前進日本群馬草津&四万最強溫泉巡禮

2019-12-21 11:03Japan Walker

東京北側的群馬，自古以來就是江戶的著名溫泉療養地，坐擁日本3大名湯之一的草津溫泉及四萬溫泉、萬座溫泉等頂級溫泉。是時候來趟療癒紓壓的溫泉巡禮！

分享

★Shima Blue Onsen Glamping

集豪華露營及溫泉於一身的Shima Blue，位於群馬縣中之条町的高原，鄰近著名的四萬溫泉。來到營地，映入眼簾的就是一棟三角型的雙層玻璃屋，一旁則有7間獨棟小木屋及冰屋造型的帳篷，每間小屋都有不同室內設計，但皆以暖色系為主。此外，小屋內都設有引入四萬溫泉 私人露天溫泉浴池，每間浴池的設計風格也不同。被大自然環繞的營地旁就是流水潺潺的溪流，且因位處山區光害少，入夜後可看到滿天星斗。

分享

分享

【店家資訊】

地址：群馬県吾妻郡中之条町四万4355-9　

電話：+81-279-64-2155


★奈良屋

創業超過130年的奈良屋是草津溫泉最具代表性的人氣溫泉旅館，採用草津溫 泉中最古老的「白旗源泉」，待泉水自然降溫後再由專門管理溫泉的「湯守職人」 依每天的氣溫調節，打造最舒適的入浴溫度，讓入住的旅客都能享有最頂級的泡湯時光。除了講究的大浴場外，精緻的料理也是亮點之一。

分享

分享

【店家資訊】

地址：群馬県吾妻郡草津町草津396　

電話：+81-279-88-2311


★四万やまぐち館

坐落在著名溫泉地四萬溫泉，擁有300年歷史的傳統旅館山口館，不同於一般溫泉旅館，幾何圖形組成的旅館標誌、室內裝潢、使用地址標示房號的方法都別出心裁，令人耳目一新。相傳平安時代源賴光的家臣曾在此讀經，其誠心感動山中的神靈，故特別授予他能醫治4萬種病徵的靈泉，浸泡可緩解身體不適、飲用則有益健胃。

分享

分享

【店家資訊】

地址：群馬県吾妻郡中之条町大字四万甲3876-1　

電話：+81-279-642011


★積善館

位於吾妻郡的四萬溫泉也是不輸給草津溫泉著名的歷史名湯，建於1694年的積善館相傳是日本最古老的木造溫泉館，完整保留了原始面貌。館外通向大門的紅色木橋與復古建築外觀宛如宮崎駿《神隱少女》湯屋的場景，成為超人氣拍照點。館內還可體驗60年代利用溫泉熱氣打造的古老溫泉，令人印象深刻。

分享

【店家資訊】

地址：群馬県吾妻郡中之条町四万温泉　

電話：+81-279-64-2101　


★-草津温泉-大滝乃湯

位於群馬縣吾妻郡的草津溫泉，被譽為日本3大名湯，在江戶時代更是公認日本第1的頂級溫泉，不但湧泉量豐富，據說還能治百病，號稱「除了情傷沒有治不了的病痛」。大瀧乃湯為草津人氣的大眾澡堂，挑高的大浴場宛若是木造的 羅馬浴場般，氣勢非凡，還設有組合湯、露天風呂，可依不同溫度依序泡湯，極受歡迎。

分享

分享

【店家資訊】

地址：群馬県吾妻郡草津町大字草津593-13　

電話：+81-279-88-2600


更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉旅館泡湯

延伸閱讀

日本男女差距擴大 世界排名121歷年最低

溫泉也有分仙女系、輕奢系、自然系...　快看...

美如仙境的福島金山町　欣賞世界最美的「只見線...

霧上桃源的迷人暖湯 來去山裡玩慶典泡溫泉

Japan Walker

《Japan Walker》專以日本旅遊為主題的雜誌，每月提供來自日本的流行情報，擁有最即時、最專業、最多元的優點，透過編輯的整輯企劃，隨時掌握各種吃喝玩樂的流行動態，將是前往日本旅行時的最佳工具。
FB：Japan Walker 粉絲團

相關新聞

抹茶冰.炸饅頭.蜜瓜麵包.. 推薦６家淺草超受歡迎小吃甜點　在地人與觀光客都在排！

2019-12-20 12:02

日本橫濱海岸全新落成！首間「郵輪轉運站」複合式體驗型空間

2019-12-19 08:02

登山.賞楓.泡溫泉！ 關東「那須高原」真好玩的5處必去景點和5種必玩理由

2019-12-16 15:24

最靠近迪士尼的海邊童話！ 東京灣高CP值飯店推薦 充滿童趣設計好吃又好拍

2019-12-14 11:01

漫步東京「品川水族館」海底隧道　在都市中近距離接觸可愛海豚表演秀

2019-12-10 21:55

好想讀東京大學！　「偽東大生」的東京一日遊提案

2019-12-09 08:59

加斯頓手臂抱枕、美女手拿包太可愛！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12

粉絲必追！ 東京史努比博物館即將開幕 史努比咖啡廳PEANUTS Cafe搶先登場

2019-12-05 11:02

箱根兩天一夜玩甚麼？ 不可不去景點全報你知

2019-12-05 09:54

鎌倉必吃必訪名單！ 鶴岡八幡宮、小町通キャラウェイ咖哩飯排隊名店

2019-12-04 11:00

兩津勘吉是你嗎？ 到龜有尋找烏龍派出所（上）

2019-12-03 12:00

京都控一定要品嚐看看日本銷量第一的京都麵包

2019-12-02 09:01

一起賞楓去！ 東京近郊高尾山一日遊 綠葉轉楓紅美不勝收

2019-11-27 09:03

日本萬元珍奶用頂級珍稀名茶 台灣網友喊：超浪費

2019-11-26 12:29

東京地鐵出現謎樣「企鵝關係圖」 網友著迷：不小心就緊盯一小時

2019-11-25 16:09

造訪鎌倉魅力小島 5處「江之島」必遊完全攻略！

2019-11-25 08:58

甜點寶地嚐驚喜！ 從繪本跳出來的鐵鍋鬆餅 自由之丘必吃鬆餅 Rusa Ruka

2019-11-20 15:32

探險去！ 東京澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」 一窺日本居酒屋文化

2019-11-18 21:54

京都控都會這樣做！　到鴨川河畔野餐、享用外帶美食

2019-11-18 11:05

泡完湯再挑戰冷泉灌頂！　東京都內天然溫泉 「豐島園 庭之湯」是個樂園也可泡湯

2019-11-14 15:25

東京燈光秀６選不可不看　浪漫閃爍的異世界讓人心跳不已

2019-11-14 09:02

日本國民飲料「可爾必思」慶百年，首間體驗博物館群馬登場

2019-11-10 09:00

清爽淡麗系！東京「柚子拉麵」風潮開創者　以雞油增添濃郁層次

2019-11-08 10:00

來澀谷享受在家一般舒適的咖啡館 eplus LIVIG ROOM CAFE＆DINING

2019-11-07 11:01

走跳世界／走進畫作中 東京特色新旅宿 先住為快

2019-11-06 10:29

讓你終結單身！東京５大人氣「戀愛神社」戀愛運升級看這拜

2019-11-01 09:00

在地人帶你遊鎌倉！ 除了灌籃高手的平交道還有哪些選擇呢？

2019-10-30 08:57

2019東京新宿時尚迷幻打卡點：又潮又ㄎㄧㄤ的機器人餐廳

2019-10-27 09:00

貼近日本聖山之旅！入住這些地方從早到晚都看到富士山喔

2019-10-27 08:00

AEON MALL X LAIMO馬來貘購物新優惠！幕張新都心逛街美食重點攻略

2019-10-26 09:02

2019年東京都內賞楓 5個必去的「紅葉聖地」

2019-10-25 11:00

東京新宿「拉麵激戰區」精選　8家不吃不可各系拉麵報你知

2019-10-24 10:04

東京超值美味米其林法餐3選 摘米其林星星竟不到台幣一千塊

2019-10-23 11:02

米其林一星拉麵、東京第一草莓蛋糕..　東京巢鴨來場下町一日遊

2019-10-18 09:03

踩點踩起來！ 快搭上周董MV的順風車一同遊東京

2019-10-17 12:04

富士山用吃的？卡哇伊點心讓人愛不釋手喔

2019-10-12 11:04

日本百元商店「Natural Kitchen」東京超好買的雜貨商店

2019-10-11 08:00

東京特色餐廳「APPARTEMENT 301」繁華喧鬧銀座中的一方綠洲

2019-10-10 22:00

買到失心瘋！東京6大區「私房逛街地點」推薦，體驗不一樣的東京風情

2019-10-06 11:00
看更多

熱門文章

日媒預測繼珍奶之後 下一個席捲日本的台灣風甜點是它

2019-12-16 15:43

最快5秒！日本海關電子申報 2020年6大機場全面開放

2019-12-16 11:08

紅到日本！台灣吃不到的「台灣大腸鍋」 日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 21:14

乘客所不知道的心酸內幕 日本地勤人員四大挑戰

2019-12-17 07:23

日本旅遊住飯店收2次住宿稅 北九州+福岡明年4月起實施

2019-12-15 14:06

14間「鬼滅之刃」咖啡店1月登場！粉絲必朝聖

2019-12-14 16:21

「拉麵不行加珍珠！」偽日媒報導「台灣症」吸睛5萬人

2019-12-19 12:12

圓圓臉蛋＋超萌小耳朵！日本「貓咪吐司」讓貓奴尖叫了

2019-12-18 10:53

再現0.27字頭！日圓創8個月新低點，換5萬台幣「現賺140盤壽司」

2019-12-13 10:35

塑膠袋要錢、大行李搭車要預約！明年玩日本必知9件事

2019-12-07 12:22

北海道溫泉&破冰船體驗　日本北海道冬天玩雪趣！

2019-12-16 12:05

日本萬元珍奶用頂級珍稀名茶 台灣網友喊：超浪費

2019-11-26 12:29

輕井澤賞秋楓兩日遊 景點.美食.逛街行程推薦 feat. 輕井澤王子購物廣場

2019-12-19 10:05

這樣使用最划算！ 「大阪周遊卡」交通優惠、景點秘笈全解析

2019-12-14 11:57

泡湯不只是泡湯~ 日本繽紛多元的複合式溫泉設施體驗

2019-12-14 10:03

55分鐘直飛日本馬爾地夫 Club Med石垣島 2020訂起來

2019-12-14 07:43

快閃北海道！ 美食之都「札幌」必吃必玩重要景點攻略

2019-12-13 12:04

首爾 北陸 春櫻饗宴 盡享優閒時光

2019-12-17 09:59

日本橫濱海岸全新落成！首間「郵輪轉運站」複合式體驗型空間

2019-12-19 08:02

絕美高空瞭望台、透明超高電梯！東京全新Shibuya Scramble Square遠眺富士山 亮點票價交通一次看

2019-12-07 11:32

滑雪 泡湯 揮桿 文創　星野磐梯山溫泉飯店 一次滿足！

2019-12-15 15:57

日本主題式、體驗型旅宿夯　打造意想不到的住宿時光

2019-12-16 10:01

美如仙境的福島金山町　欣賞世界最美的「只見線」鐵道絕景～超滿足

2019-12-17 08:01

只見線 大內宿 五色沼！　一趟會津行 掌握日本最夯旅遊元素

2019-12-15 07:33

登山.賞楓.泡溫泉！ 關東「那須高原」真好玩的5處必去景點和5種必玩理由

2019-12-16 15:24

有瑪利歐賽車、公主城堡！日本大阪環球影城「超級任天堂世界」明年開幕

2019-11-23 10:54

走跳世界／新潟划盆舟 淘金樂

2019-12-18 10:01

最美沙灘前十名！ 隱藏版日本第一度假勝地「沖繩宮古島」

2019-12-07 08:54

金泉、銀泉、銀山溫泉..2019年5大日本必去「溫泉聖地」懶人包

2019-12-12 09:04

最靠近迪士尼的海邊童話！ 東京灣高CP值飯店推薦 充滿童趣設計好吃又好拍

2019-12-14 11:01

屬於北海道的甜蜜！ 白色戀人公園觀光工廠 親自來做人氣伴手禮

2019-12-18 12:00

抹茶冰.炸饅頭.蜜瓜麵包.. 推薦６家淺草超受歡迎小吃甜點　在地人與觀光客都在排！

2019-12-20 12:02

日本花5年研發「透明橡皮擦」　只為一個原因超貼心

2019-12-01 21:10

龍貓炫風來襲！超立體「漂浮系卡通咖啡」晉升網紅最愛打卡店

2019-12-19 10:55

玩日本一站搞定 WAmazing送你免費SIM卡 JR PASS快速取

2019-12-17 18:00

日本護照全世界最好用 有護照人口卻不到四分之一

2019-12-21 09:21

租和服逛下町、手寫心型繪馬　名古屋近郊犬山市特別好拍又好玩

2019-12-19 12:03

單身族孤單寂寞覺得冷？日本「抱抱情人」抱枕讓你寒冬有人抱

2019-12-07 19:33

日本周遊券JR PASS全指南　搞懂日本周遊券怎麼買最划算！

2019-12-10 09:03

看見加賀五彩的傳統美！ 金澤住宿新推薦和風系飯店 Hotel Intergate KANAZAWA

2019-12-20 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top