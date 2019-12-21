一掃疲憊！ 前進日本群馬草津&四万最強溫泉巡禮

東京北側的群馬，自古以來就是江戶的著名溫泉療養地，坐擁日本3大名湯之一的草津溫泉及四萬溫泉、萬座溫泉等頂級溫泉。是時候來趟療癒紓壓的溫泉巡禮！

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★Shima Blue Onsen Glamping

集豪華露營及溫泉於一身的Shima Blue，位於群馬縣中之条町的高原，鄰近著名的四萬溫泉。來到營地，映入眼簾的就是一棟三角型的雙層玻璃屋，一旁則有7間獨棟小木屋及冰屋造型的帳篷，每間小屋都有不同室內設計，但皆以暖色系為主。此外，小屋內都設有引入四萬溫泉 私人露天溫泉浴池，每間浴池的設計風格也不同。被大自然環繞的營地旁就是流水潺潺的溪流，且因位處山區光害少，入夜後可看到滿天星斗。

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【店家資訊】

地址：群馬県吾妻郡中之条町四万4355-9

電話：+81-279-64-2155





★奈良屋

創業超過130年的奈良屋是草津溫泉最具代表性的人氣溫泉旅館，採用草津溫 泉中最古老的「白旗源泉」，待泉水自然降溫後再由專門管理溫泉的「湯守職人」 依每天的氣溫調節，打造最舒適的入浴溫度，讓入住的旅客都能享有最頂級的泡湯時光。除了講究的大浴場外，精緻的料理也是亮點之一。

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【店家資訊】

地址：群馬県吾妻郡草津町草津396

電話：+81-279-88-2311





★四万やまぐち館

坐落在著名溫泉地四萬溫泉，擁有300年歷史的傳統旅館山口館，不同於一般溫泉旅館，幾何圖形組成的旅館標誌、室內裝潢、使用地址標示房號的方法都別出心裁，令人耳目一新。相傳平安時代源賴光的家臣曾在此讀經，其誠心感動山中的神靈，故特別授予他能醫治4萬種病徵的靈泉，浸泡可緩解身體不適、飲用則有益健胃。

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【店家資訊】

地址：群馬県吾妻郡中之条町大字四万甲3876-1

電話：+81-279-642011





★積善館

位於吾妻郡的四萬溫泉也是不輸給草津溫泉著名的歷史名湯，建於1694年的積善館相傳是日本最古老的木造溫泉館，完整保留了原始面貌。館外通向大門的紅色木橋與復古建築外觀宛如宮崎駿《神隱少女》湯屋的場景，成為超人氣拍照點。館內還可體驗60年代利用溫泉熱氣打造的古老溫泉，令人印象深刻。

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【店家資訊】

地址：群馬県吾妻郡中之条町四万温泉

電話：+81-279-64-2101





★-草津温泉-大滝乃湯

位於群馬縣吾妻郡的草津溫泉，被譽為日本3大名湯，在江戶時代更是公認日本第1的頂級溫泉，不但湧泉量豐富，據說還能治百病，號稱「除了情傷沒有治不了的病痛」。大瀧乃湯為草津人氣的大眾澡堂，挑高的大浴場宛若是木造的 羅馬浴場般，氣勢非凡，還設有組合湯、露天風呂，可依不同溫度依序泡湯，極受歡迎。

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【店家資訊】

地址：群馬県吾妻郡草津町大字草津593-13

電話：+81-279-88-2600





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