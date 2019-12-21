迎接2020東京奧運會 日本首間「素食便利店」於淺草出店！

日本首間素食便利店12月3日於淺草出店！ 分享 facebook

這間素食便利店跟普通的便利店差不多，都會提供便當，飯糰之類。





為了配合2020東京奧運會，來日的素食旅客比以往任何時候還要多，而且在日本素食餐廳仍然很少，追不上需求。

不僅是外國遊客，而且在日本，人們對健康和環境問題的了解日漸提高，素食主義者數量也在增加。為了讓素食主義者可以有更多選擇更容易購買素食產品，global meets合同會社開設了「VEGAN STORE」，一家素食便利店ｘ素食家庭餐廳。

第一家店會從旅客區「淺草」開始，以日本全國為目標擴展。而且店家安裝了外幣兌換機，以創造一個外國遊客可以方便使用的環境。





素食家庭餐廳





餐廳提供不同款式的素食和無麩質菜餚。

除了具日本特色的素食料理之外，店家也有研究多個國家不同口味的素食菜單，讓你的素食日子也變得美好。（價格為500日元至3000日元以下）

・店內也有售賣自家製的全無麩質麵包，純素奶酪，堅果奶和麵條。

店舖資料：

VEGAN STORE（ヴィーガンストア）

2019年12月3日開始營業

營業時間：星期二到星期日 6:00～23:00 星期一休息*

地址：東京都台東區西淺草2-25-9

前往方法：從「つくばエクスプレス淺草駅」步行2分鐘、「銀座線 - 田原町駅」步行7分鐘、「淺草駅」步行10分鐘。

(資料來源：PR Times)





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