抹茶冰.炸饅頭.蜜瓜麵包.. 推薦６家淺草超受歡迎小吃甜點　在地人與觀光客都在排！

【撰文:Shinon/ 窩日本】

早前為大家介紹過淺草的６間必吃人氣餐廳（淺草餐廳精選請見此篇），但這個觀光聖地還有更多美食喔！就在淺草寺週邊，幾乎每走兩步就是小吃店，真讓人目不暇給。雖然每間都想要試試，但又吃不下這麼多？那麼先從最人氣的店家下手吧！現在就為你推薦６家在地人與觀光客都在排的超受歡迎小吃與甜點，來淺草時絕不可錯過！

1. 花月堂蜜瓜麵包

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說到淺草著名小吃，很多人都會第一時間想到蜜瓜麵包！蜜瓜麵包是一個日本麵包款式，有點像香港的菠蘿麵包，表面覆蓋著香脆的餅乾十分可口。在淺草你會看到很多店家出售，但既然要吃，當然要最有名的那一家 – 花月堂！

花月堂自1945年已開始營業，以直徑15cm的超巨大蜜瓜麵包聞名，有著每天出售約3000個的超強業績，幾乎每位旅客都會買來試試！花月堂在淺草共有4家店鋪，每家都大致相同，隨便挑一家就好了。

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一個蜜瓜麵包220日幣，加上香草味或抹茶味冰淇淋的是550日幣。蜜瓜麵包到手時還是暖呼呼的，餅乾表面十分脆口而不會過厚或太硬，麵包也很柔軟，整體不會太甜，即使看起來很大卻不會感到太膩。原本我是打算買回家吃的，結果試吃一口太美味，最後把整個麵包都吃完了(笑)

店舖資訊

東京都台東区浅草1-18-11

つくばエクスプレス(Tsukuba Express)淺草駅A1出口 徒歩5分

9:00～16:00

https://asakusa-kagetudo.com/

2. 淺草メンチ炸肉餅

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淺草另一家非常有名的小吃店就是淺草メンチ了！只要走過那附近就一定會被人群與香氣吸引到，不只常常都在排隊，食客可是多到要在旁邊開一個飲食專用區讓大家可以馬上享用！

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這裡只賣一項美食 – 炸肉餅！一個250日幣，因為買的人很多，所以通常都會買到現炸的，熱騰騰又香脆！只要咬一口你便會明白它受歡迎的原因，肉餅中加入了很多洋蔥，所以肉汁很多而且帶有甜甜的味道，有著外脆內軟的口感。淺草很多小吃都是甜食，想要換換口味的話，炸肉餅就是最好的選擇！

店舖資訊

111-0032 東京都台東区浅草2丁目3−3

銀座線淺草駅6號出口 徒歩3分

10:00～19:00

http://asamen.com/

3. 淺草九重炸饅頭

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如果你是從雷門穿過仲世見通一直走到淺草寺，那麼在踏入寺廟前，先停下腳步，嚐一嚐淺草九重的炸饅頭吧！店舖剛好在仲世見通的尾段，你會看到很多人圍在店舖前等候購買。

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前方是紅豆蓉，後方是文字燒口味

炸饅頭一個130-200日幣不等，有很多口味可以選擇，經典的紅豆蓉、新派的巧克力或抹茶，甚至鹹食的咖哩或文字燒等等。這次我買了紅豆蓉及文字燒口味，首先一讚是饅頭的外皮十分軟糯，跟炸脆的天婦羅麵衣相映成趣，口感非常好！而紅豆蓉質感幼滑又不會過甜，不會像一般傳統和菓子過甜。至於文字燒也十分有趣，味道像肉饅頭但帶有紅薑的些微辛辣。兩個饅頭一起吃，一口甜一口鹹平衡剛剛好。

店舖資訊

111-0032 東京都台東区浅草2丁目3−1

つくばエクスプレス(Tsukuba Express)淺草駅A1出口 徒歩7分

9:00～19:00

4. 壽壽喜園抹茶冰淇淋

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以上介紹的都在淺草寺，接下來介紹一些要走遠一點點的，但它們絕對值得你多走幾步！打著世界最濃的旗號，在壽壽喜園你可找到7種不同濃度的抹茶冰淇淋與各種抹茶產品，保證滿足一眾抹茶控！

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據說No.5的抹茶味道已是冰淇淋界的最高濃度，但No.7更勝一籌，也是大部分客人光顧的目標。No.7一球就要530日幣，因為它用上獲得農林水產大賞的超高品質藤枝抹茶，所以味道也比平常的抹茶冰淇淋要香濃得多。入口雖然感受到濃烈的茶味，卻不會覺得苦澀，有著清新的甘香，香氣在口中化開久久不散。能從冰淇淋感受到抹茶的回甘真是很奇妙的體驗，真不負其世界第一之名！

店舖資訊

東京都台東区浅草3-4-3

つくばエクスプレス(Tsukuba Express)淺草駅A1出口 徒歩9分

10:00～17:00

定休日每月第3個星期三

http://www.tocha.co.jp/

5. 千葉屋大學芋

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再來要介紹的這家千葉屋就在壽壽喜園附近，往右方一直走就會到，而且旁邊是剛登上米其林指南的飯糰專門店宿六，所以來到這條街道上時記得買些回去品嚐。大學芋其實就是拔絲地瓜，這款傳統小吃據說因為在古時受到大學生的歡迎而得此名字。

千葉屋是一家營業超過50年的大學芋專門店，只賣大學芋及地瓜片兩款小吃卻還是人流不斷，更曾獲日本食評網站Tabelog選為2018年百名店。大學芋的售價是400克740日圓，最少要買200克。由於店家會把袋子紮好，而且沒有竹籤等餐具，所以回家才吃會比較方便。

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每一顆地瓜都煮得軟透，表面裹著香甜的糖漿與芝麻，提升了地瓜的味道！冷掉了的地瓜會沒有那麼膩，但我更把它翻熱後才吃，暖暖的地瓜入口即化，配上一杯日本茶就是最佳的下午茶了！

店舖資訊

東京都台東区浅草3-9-10

つくばエクスプレス(Tsukuba Express)淺草駅A1出口 徒歩4分

星期一至六10:00～18:00；星期日10:00～17:00

定休日星期二

6. 龜十銅鑼燒

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就在Metro淺草站附近，你會看到很多人在排隊，有時更多至數十人。到底是什麼有這麼大的魅力，吸引到這麼多日本人跟觀光客？原來是銅鑼燒店「龜十」！這家店已營業超過90年，與上野的「うさぎや」及東十条的「草月」被喻為東京三大銅鑼燒店，如此有名，難怪總是大排長龍。

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這裡的銅鑼燒一個360日幣，分紅豆蓉(あずき)與白豆蓉(白あん)兩種口味。紅豆蓉很濕潤，雖然吃不到分明的豆料，但帶有豆衣，所以較有口感；相反白豆蓉則十分幼滑，豆味也濃郁。兩者味道都很好，而且不會過甜，選哪一款就看你個人所好囉。

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相對一般的銅鑼燒，這裡的豆蓉放得較少，所以喜歡吃紅豆的朋友可能會覺得不夠過癮。不過它的餅皮真的十分鬆軟，即使擺放了一段時間也不會變得乾巴巴的，還充滿著蛋香，吃起來就像和風口味的鬆餅一樣，非常美味！雖然要花點時間去排隊，但很值得一試，也建議帶些回家當伴手禮喔！

店舖資訊

地址 東京都台東区雷門2-18-11

店名 龜十 (亀十)

交通簡介: Metro淺草駅2號出口 徒歩1分

營業時間 10:00～20:30

定休日 不定休

在淺草你真的會吃到停不了，可以吃上一整天！難得來到，一定要試試這些人氣的日式小吃與甜點，它們如此深得大家喜愛都是有原因的，保證不會讓你失望。

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