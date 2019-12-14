最靠近迪士尼的海邊童話！ 東京灣高CP值飯店推薦 充滿童趣設計好吃又好拍

通往迪士尼®的海邊童話 東京灣高CP值飯店推薦COMFORT SUITES TOKYO BAY 分享 facebook

常常來往日本的朋友，也許對於CHOICE飯店集團旗下的COMFORT系列飯店並不陌生，其以連鎖飯店COMFORT HOTEL為最大宗，另有極簡商務型酒店COMFORT INN系列遍佈日本全國。而近期它更在距離東京迪士尼樂園®不遠的東京灣一帶，開張了全國第一間更高規格的度假飯店「COMFORT SUITES TOKYO BAY（東京灣）」，讓來到東京旅遊觀光的國內外旅客，能以實惠的價格，享受到更優質舒適的住宿服務體驗。





會選址在靠近迪士尼樂園®的東京灣，自然是希望能為想要前往迪士尼樂園®遊玩的旅人們提供更多住宿選擇。COMFORT SUITES TOKYO BAY距離JR新浦安站只有10分鐘車程，且有安排通往迪士尼樂園®的直達接駁車免費接送客人。而考量喜歡迪士尼的遊客們，會有不少親子家庭客群，飯店更在設計選物及服務提供上，擁有許多別出心裁之處。下面就跟我們一起來逛逛吧。

當你踏入 COMFORT SUITES TOKYO BAY，宛如就像踏入「愛麗絲夢遊仙境」中的場景一般。飯店大廳以西洋棋盤的菱形格為主設計，彷彿能見到趕場的兔子先生和追著他跑的愛麗絲。大廳旁寬敞的休息區中，備有自助式的飲料茶水和咖啡，讓住客可以自行取用。而在房間內的室內設計更特別——童趣十足的拼圖裝飾牆面，卻藏了幾塊可以拆下來拼到不同地方，更有趣的是，當你拆下拼圖時，還可能發現特別的秘密訊息噢。

大廳內裝設計採用如同《愛麗絲夢遊仙境》的設計，充滿童話風，可愛有童趣，卻也不幼稚。









房間內設計的主題巧思，有趣的拼圖裝飾，給大朋友小朋友都帶來驚喜。









可愛創意小巧思 打卡美照好好拍





光是飯店大廳和房間內部的童趣設計還不夠，COMFORT SUITES TOKYO BAY更在不同樓層打造了「拍照打卡點」，出動愛麗絲夢遊仙境中的經典元素「撲克牌」，給喜歡打卡拍照的遊客們拍夠夠。從大廳開始一路拍上樓，到了房間之後繼續拍不停。不僅如此，就算是隔天早上的免費早餐中，也藏了很多可愛的小元素等待大家發掘。像是這圓形如小紀念幣的早餐券，投入特製的「玻璃窗夾」中，別有一番趣味；而早餐中也能見到可愛的巧克力棉花糖，還有比利時鬆餅等，也是好吃又好拍的「道具」呢。

電梯前的特別裝飾，讓大家可以拍出好打卡的美照。









早餐餐券的特別設計，拍起來也十分有趣。









自助早餐中，飯店也有準備棉花糖巧克力，很適合做拍照道具。（笑）









前文我們已有提到，以欲前往迪士尼樂園®遊玩的遊客為主要客層，COMFORT SUITES TOKYO BAY內備有一般的雙床房「Comfort Twin」、有小客廳空間的雙床房「Comfort Suite」。無論是哪一種房型，飯店內都以寬達1400mm的雙人床為主，而必要時「Comfort Suite」房型更可加床成三床房。若是大家族或多人旅遊，想要更大的住宿空間，飯店部分房間也支援雙房互通。不僅如此，每間房間中都設置了微波爐，以及可接通手機的電視螢幕。想要看影集什麼的，手機操作便可實現。

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「Comfort Twin」雙床房型，一個人可享用寬達1400mm的雙人床。









由兩間「Comfort Suite」雙床房加床，並連通組成的六床大空間。









日本不少飯店，若在預定時不選擇一併購買早餐，則必須早餐自付。然而，入住COMFORT SUITES TOKYO BAY，則可一律免費享用豐富的自助式早餐。若你以為這樣的免費Buffet，一定沒什麼精彩之處，那可就大錯特錯了。這裡的餐點一樣多樣化，包括西式與和式不同風格。若想吃得清淡點，可以為自己配一碗茶泡飯；若喜歡稍微重口味一點，來份咖哩飯也不賴。而若想來點不一樣的，那麼前文我們有跟大家提到的現烤比利時鬆餅，以及受小朋友歡迎的巧克力棉花糖都會是不錯的選擇。

且雖說用餐區的設計主要還是延續大廳的童話風，不過另外一處卻也有簡單卻不失設計感的和式座位區。由於座位採用「下挖式」設計，即便不用盤腿跪坐，也可享受在日本傳統矮桌上用餐的體驗。

用餐區主要設計概念延續西洋棋盤式的菱格紋風格，儘管是免費早餐，飯店依然準備了非常豐富的餐點。









想吃清淡點，不妨為自己配上一碗茶泡飯吧。









早上想吃點不一樣的？那麼現烤的比利時鬆餅搭配楓糖漿如何呢？









在用餐區深處，也另外備有和式座位區。









作為度假型飯店，COMFORT SUITES TOKYO BAY地處海濱，對面便是一片傍海的廣闊公園，非常適合慢跑健走和散步。而飯店內也備有投幣式洗衣間、健身房、電腦上網室等公共設備，且有LAWSON進駐，無論何時想要購買一些食品或用品，甚至是當地伴手禮，都十分方便。且不論有沒有打算前往迪士尼樂園®，即便只是想暫時遠離都市和工作喧囂，好度個小假，這裡清幽的環境，想必能滿足你「隱居」需求。

COMFORT SUITES TOKYO BAY對面，便是一片傍海的廣闊公園。









飯店內備有投幣式洗衣間，衣物換洗免煩惱。









拋開電腦來度假，但若想要查找資訊，也可以利用飯店內的公用電腦。









若是遇到下雨天，不適合在外慢跑的話，也可以使用健身房內的跑步機運動。









樓下就有LAWSON，房間內還有微波爐，想要吃什麼宵夜或找下酒菜都不用愁。









當然，在COMFORT SUITES TOKYO BAY附近，除了濱海的公園之外，還有不少特色餐館。飯店大廳內，你能發現工作人員用心為客人們整理出的餐館口袋名單，並提供客人更多周邊遊覽休閒的建議。而從東京灣這一塊區域出發，除了能從飯店直達東京迪士尼樂園外，到台場去也頗為方便。而台場作為2020年奧運的賽場之一，近年來可非常具有觀光人氣。台場一帶有著名的富士電視台觀景台、好逛好買的商業設施AQUA CITY、Lalaport等，或是可享受6種溫泉的大江戶溫泉。往千葉方向去，電車一條線也可到達最近我們有跟大家介紹過的AEON MALL幕張新都心，裡面有一整棟特比為親子客群設計的Family Mall，特別推薦給帶著孩子旅遊的爸爸媽媽們。

富士電視台上的360度觀景台，可眺望台場海景。









台場的AQUA CITY上，可享美食賞日落。









AEON MALL幕張新都心中，有一棟針對家庭客群的Family Mall。









靠海近迪士尼樂園®，清閒卻不荒涼，便利卻不喧囂，偷起閒來恰恰好。無論你是計畫要在迪士尼樂園®中玩個幾天、為看奧運而找尋住宿地，亦或只是單純想要找個靜好的地方度過假，看海放空，不妨都到COMFORT SUITES TOKYO BAY住一會兒吧！

COMFORT SUITES TOKYO BAY​（コンフォートスイーツ東京ベイ）

地址：千葉県浦安市明海5丁目8-15（Google Map）

大眾交通：JR「新浦安」站 轉巴士或計程車約10分鐘

延伸閱讀：六本木HILLS TOKYO CITY VIEW展望台

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