漫步東京「品川水族館」海底隧道　在都市中近距離接觸可愛海豚表演秀

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館 分享 facebook

東京水族館何其多，今天要去哪一個？這次JAPANKURU來到東京品川，我們來逛逛品川水族館。

品川水族館，事實上並不在品川站。而是在從品川站轉乘京濱急行線至「大森海岸」或JR京濱東北線至「大森站」，兩者皆可以在品川站轉車後抵達品川水族館。水族館也許算是最接近都市生活，也最沒有地域或交通限制的的動物園了，你可以在最接近海的地方參觀，也可以在充滿水泥叢林的高樓中一探海中奧妙。從車站出來後，你必須穿越一棟棟大樓之間，走進小道後，才能抵達這座小而巧的品川水族館。





正如前言所說，在都市叢林中參觀水族館，甚至能看到海豚或海獅為主的表演秀，說起來是有點奇妙的體驗呢。然而這樣親密近距離的接觸，在品川水族館就可以實現，三五好友來東京旅行，或是家庭親子的組合，都特別適合來到水族館，一來沒有天氣的因素，晴天雨天都ok，二來交通也非常便利，最後則是沒人能夠抗拒這些可愛的動物們！

而品川水族館當然也肩負寓教於樂的責任，在館內你可以認識東京灣的生態與地域，以及品川與海的共存關係，而動物表演秀也是非常難得的經驗！

海底隧道（トンネル水槽）





沒錯，第一個就要給你水族館最經典的「海底隧道」。

累積500噸水量打造的海底隧道，長達22公尺，同時有超過60種生物同時出現在你的眼前。完整包圍你的玻璃水槽，真的有一種漫步在海底之中的感覺呢。我們常見的海龜、魟魚、或是其他大大小小的魚兒們，都會在這裡出現喔！想要打卡拍美照，這裏準沒錯

海豹館（アザラシ館）





除了有來自四面八方包圍你的各種海底生物，也有近在咫尺，幾乎伸手可以及的近距離接觸，例如像這個「海豹館」～

這座貫穿整棟的海豹館，你可以從下面的水族箱仰望海豹悠遊的姿態，也可以站在池邊跟海豹近距離面對面，或是觀賞他們可愛的演出唷。

寓教於樂，是水族館的另一個功能。對於家庭式的旅客而言，爸媽帶孩子出門的時候總是要想哪裡可以釋放沒有盡頭的電力？哪裏可以讓孩子玩耍之餘又能獲得教育性？在品川水族館就能滿足爸媽最微小的願望了。

前言有提到，品川水族館館內設有東京灣的生態展區，而靠海的品川當然也有自己的生態環境，以「河川、河口、海洋」核心主軸的展區，著在館內一邊參觀一邊學習，也能讓親子的旅程能夠獲得比快樂更多的價值。至於動物表演秀當然是闔家觀賞囉！

比起動輒一人數千日圓的門票，大人只要1350日圓，學生更是一千日元有找的品川水族館相對親切許多，對於爸媽而言也沒什麼負擔！

精巧的展區之外，品川水族館更是能夠在寸土寸金的東京裡看已看見海豚表演秀，除此之外還有什麼嗎？跟著JAPANKURU一起來看看～

看點一：四種不同精彩動物秀





不管你是幾歲，你都會對於動物的表演而感到純粹的喜悅。不用離開東京，在品川水族館就能看到海豚的舞動演出。

海獅表演秀





​機靈又逗趣的海獅，會表演什麼令你大吃一驚的才藝呢？那就要等你看了才知道了！

＊平日表演時間：14:30 ／ 週末假日：14:30 ／ 黃金週期間：11:30、14:30

海豹秀





前文提到貫穿1和2樓的海豹館，不僅是可以近距離看見海豹悠遊的身影，從看台也可以觀賞精彩的「海豹秀」！

跟著解說員的指令一搭一唱還有高難度的跳躍演出，讓人看得非常開心呢！我們來到的這天，海豹們帶來了超級精彩表演之外，還有一直跟解說員討吃吃的小插曲，真的是非常可愛！

＊平日表演時間：11:30、16:00 ／ 週末假日：11:15、16:00 ／ 黃金週期間：11:00、16:00

海豹們奮力一躍！跳得好高～





海豚表演秀





對的！在東京這樣忙碌的都市裡也能看見療癒的「海豚秀」！當你一邊看著海豚秀一邊看著背景是繁華的東京，實在是非常難得的經驗～

然而你也可以一目了然海豚秀的表演大水池，也許你會有點疑惑，為何這個水池飄著滿滿的藻類，難道沒有定期清洗嗎？事實上因為最近品川水族館有喜事啦，因應剛出生的海豚小寶寶，為了讓他可以快速適應水池環境，所以暫時不清洗來保護海豚小寶寶，這可不是環境不好唷！

＊平日表演時間：11:00、13:30、15:30／ 週末假日：10:45、13:30、15:30

透著光的水池配上海豚，非常動人的畫面呀！





跟著潛水員一起漫步海底隧道





​在海底隧道這兒，不只是散步觀賞魚兒，你也可以跟著潛水員一起隔空看魚！

水族箱外的解說員可以直接與潛水員對話，想看什麼魚都可以跟解說員說說看！潛水員就能用美味的食物試圖把他們騙過來給大家看看！

＊平日表演時間：13:00、14:00、15:00 ／ 週末假日：11:00、13:00、14:00、15:00

讓魚醫生來幫你治療一下吧！





我們都看過小魚醫生來吃掉角質的樣子吧！品川水族館的「觸摸池」就可以讓孩子還體驗唷！

人人都可以採珍珠！





採珍珠很難嗎？不不！在品川水族館也有「採珍珠」體驗～

選一顆牡蠣（？）在工作人員的指導之下，你就學會如何剖開貝殼取出珍珠，由於你無法得知會拿到什麼大小，什麼顏色的珍珠，就像尋寶一樣非常有趣！（可以保證的是一定會有珍珠）得到珍珠後，你也可以直接帶珠走人，或是選擇讓工作人員幫你加工為其他飾品，但是加工的部分是需要另外加價的唷！

如果只是想要試試採珍珠的話，費用為1000日圓；而其他家做飾品的話，則是要依照不同項目也有不一樣的收費。

打卡美照這兒拍～

水母寶石箱





品川水族館將水母展區設計成打卡美照的拍照區，只要站在指定的拍照地點，就可以拍出超夢幻的美照囉！

就在水母展區一旁，有球狀的水族箱可以提供，有球狀的水族箱可以讓你觀賞之餘順便拍照留念！

宛如萬花筒一般的階梯





這裡也是一個神秘的美照拍攝地

閃亮亮熱帶魚的水族箱





水上餐廳：RESTAURANT DOLPHIN





逛累了嗎？當然就要來吃點東西啦！

RESTAURANT DOLPHIN是品川水族館的餐廳，就在品川水族館的旁邊，浮在水面的RESTAURANT DOLPHIN提供簡單的西式和和風輕食，飛躍的海豚聖代更是可愛到不行。

RESTAURANT DOLPHIN

營業時間：4月～11月11：00～19：00 ／12月～3月11：00～18：00

罕見的水中生物們

電力滿點的電鰻區





在品川水族館也能看見不一樣的海中生物！也設有像是電鰻這樣的專區。

世界河流的起源：淡水魚專區





​以河流為主題，集結了不少淡水會出現的生物。

近距離看看企鵝！





​你聽過企鵝的聲音嗎？在品川水族館也許聽得到唷！

品川水族館也提供機器售票，以及寄物的空間，就算玩耍也能很輕鬆！

品川水族館（しながわ水族館）

東京都品川区勝島3-2-1

10:00 - 17:00 （最後入場時間 16:30）

大人 1350日圓 ／ 國小國中生 600日圓 ／ 孩童 300日圓

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