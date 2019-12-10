親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

漫步東京「品川水族館」海底隧道　在都市中近距離接觸可愛海豚表演秀

2019-12-10 21:55JAPANKURU日本酷樂

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館
在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館
分享

在<a href='/search/tagging/1013/東京' rel='89281'><strong>東京</strong></a>漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川<a href='/search/tagging/1013/水族館' rel='101561'><strong>水族館</strong></a>

東京水族館何其多，今天要去哪一個？這次JAPANKURU來到東京品川，我們來逛逛品川水族館。

品川水族館，事實上並不在品川站。而是在從品川站轉乘京濱急行線至「大森海岸」或JR京濱東北線至「大森站」，兩者皆可以在品川站轉車後抵達品川水族館。水族館也許算是最接近都市生活，也最沒有地域或交通限制的的動物園了，你可以在最接近海的地方參觀，也可以在充滿水泥叢林的高樓中一探海中奧妙。從車站出來後，你必須穿越一棟棟大樓之間，走進小道後，才能抵達這座小而巧的品川水族館。

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館


在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

正如前言所說，在都市叢林中參觀水族館，甚至能看到海豚或海獅為主的表演秀，說起來是有點奇妙的體驗呢。然而這樣親密近距離的接觸，在品川水族館就可以實現，三五好友來東京旅行，或是家庭親子的組合，都特別適合來到水族館，一來沒有天氣的因素，晴天雨天都ok，二來交通也非常便利，最後則是沒人能夠抗拒這些可愛的動物們！

而品川水族館當然也肩負寓教於樂的責任，在館內你可以認識東京灣的生態與地域，以及品川與海的共存關係，而動物表演秀也是非常難得的經驗！

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

海底隧道（トンネル水槽）


沒錯，第一個就要給你水族館最經典的「海底隧道」。

累積500噸水量打造的海底隧道，長達22公尺，同時有超過60種生物同時出現在你的眼前。完整包圍你的玻璃水槽，真的有一種漫步在海底之中的感覺呢。我們常見的海龜、魟魚、或是其他大大小小的魚兒們，都會在這裡出現喔！想要打卡拍美照，這裏準沒錯

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

海豹館（アザラシ館）


除了有來自四面八方包圍你的各種海底生物，也有近在咫尺，幾乎伸手可以及的近距離接觸，例如像這個「海豹館」～

這座貫穿整棟的海豹館，你可以從下面的水族箱仰望海豹悠遊的姿態，也可以站在池邊跟海豹近距離面對面，或是觀賞他們可愛的演出唷。

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

寓教於樂，是水族館的另一個功能。對於家庭式的旅客而言，爸媽帶孩子出門的時候總是要想哪裡可以釋放沒有盡頭的電力？哪裏可以讓孩子玩耍之餘又能獲得教育性？在品川水族館就能滿足爸媽最微小的願望了。

前言有提到，品川水族館館內設有東京灣的生態展區，而靠海的品川當然也有自己的生態環境，以「河川、河口、海洋」核心主軸的展區，著在館內一邊參觀一邊學習，也能讓親子的旅程能夠獲得比快樂更多的價值。至於動物表演秀當然是闔家觀賞囉！

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

比起動輒一人數千日圓的門票，大人只要1350日圓，學生更是一千日元有找的品川水族館相對親切許多，對於爸媽而言也沒什麼負擔！

精巧的展區之外，品川水族館更是能夠在寸土寸金的東京裡看已看見海豚表演秀，除此之外還有什麼嗎？跟著JAPANKURU一起來看看～

看點一：四種不同精彩動物秀


在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

不管你是幾歲，你都會對於動物的表演而感到純粹的喜悅。不用離開東京，在品川水族館就能看到海豚的舞動演出。

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

海獅表演秀


​機靈又逗趣的海獅，會表演什麼令你大吃一驚的才藝呢？那就要等你看了才知道了！

＊平日表演時間：14:30 ／ 週末假日：14:30 ／ 黃金週期間：11:30、14:30

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

海豹秀


前文提到貫穿1和2樓的海豹館，不僅是可以近距離看見海豹悠遊的身影，從看台也可以觀賞精彩的「海豹秀」！

跟著解說員的指令一搭一唱還有高難度的跳躍演出，讓人看得非常開心呢！我們來到的這天，海豹們帶來了超級精彩表演之外，還有一直跟解說員討吃吃的小插曲，真的是非常可愛！

＊平日表演時間：11:30、16:00 ／ 週末假日：11:15、16:00 ／ 黃金週期間：11:00、16:00

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

海豹們奮力一躍！跳得好高～


在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

海豚表演秀


對的！在東京這樣忙碌的都市裡也能看見療癒的「海豚秀」！當你一邊看著海豚秀一邊看著背景是繁華的東京，實在是非常難得的經驗～

然而你也可以一目了然海豚秀的表演大水池，也許你會有點疑惑，為何這個水池飄著滿滿的藻類，難道沒有定期清洗嗎？事實上因為最近品川水族館有喜事啦，因應剛出生的海豚小寶寶，為了讓他可以快速適應水池環境，所以暫時不清洗來保護海豚小寶寶，這可不是環境不好唷！

＊平日表演時間：11:00、13:30、15:30／ 週末假日：10:45、13:30、15:30

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

透著光的水池配上海豚，非常動人的畫面呀！


在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

跟著潛水員一起漫步海底隧道


​在海底隧道這兒，不只是散步觀賞魚兒，你也可以跟著潛水員一起隔空看魚！

水族箱外的解說員可以直接與潛水員對話，想看什麼魚都可以跟解說員說說看！潛水員就能用美味的食物試圖把他們騙過來給大家看看！

＊平日表演時間：13:00、14:00、15:00 ／ 週末假日：11:00、13:00、14:00、15:00

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

讓魚醫生來幫你治療一下吧！


我們都看過小魚醫生來吃掉角質的樣子吧！品川水族館的「觸摸池」就可以讓孩子還體驗唷！

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

人人都可以採珍珠！


採珍珠很難嗎？不不！在品川水族館也有「採珍珠」體驗～

選一顆牡蠣（？）在工作人員的指導之下，你就學會如何剖開貝殼取出珍珠，由於你無法得知會拿到什麼大小，什麼顏色的珍珠，就像尋寶一樣非常有趣！（可以保證的是一定會有珍珠）得到珍珠後，你也可以直接帶珠走人，或是選擇讓工作人員幫你加工為其他飾品，但是加工的部分是需要另外加價的唷！

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

如果只是想要試試採珍珠的話，費用為1000日圓；而其他家做飾品的話，則是要依照不同項目也有不一樣的收費。

打卡美照這兒拍～

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

水母寶石箱


品川水族館將水母展區設計成打卡美照的拍照區，只要站在指定的拍照地點，就可以拍出超夢幻的美照囉！

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

就在水母展區一旁，有球狀的水族箱可以提供，有球狀的水族箱可以讓你觀賞之餘順便拍照留念！

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

宛如萬花筒一般的階梯


這裡也是一個神秘的美照拍攝地

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

閃亮亮熱帶魚的水族箱


在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

水上餐廳：RESTAURANT DOLPHIN


逛累了嗎？當然就要來吃點東西啦！

RESTAURANT DOLPHIN是品川水族館的餐廳，就在品川水族館的旁邊，浮在水面的RESTAURANT DOLPHIN提供簡單的西式和和風輕食，飛躍的海豚聖代更是可愛到不行。

RESTAURANT DOLPHIN

營業時間：4月～11月11：00～19：00 ／12月～3月11：00～18：00

罕見的水中生物們

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

電力滿點的電鰻區


在品川水族館也能看見不一樣的海中生物！也設有像是電鰻這樣的專區。

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

世界河流的起源：淡水魚專區


​以河流為主題，集結了不少淡水會出現的生物。

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

近距離看看企鵝！


​你聽過企鵝的聲音嗎？在品川水族館也許聽得到唷！

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

品川水族館也提供機器售票，以及寄物的空間，就算玩耍也能很輕鬆！

在東京漫步海底隧道 從都市中看見海豚秀 品川水族館

品川水族館（しながわ水族館）

東京都品川区勝島3-2-1

10:00 - 17:00 （最後入場時間 16:30）

大人 1350日圓 ／ 國小國中生 600日圓 ／ 孩童 300日圓

延伸閱讀：2019年 第70回NHK紅白歌合戰 出場歌手名單 8組初始登場 白組菅田將暉也參戰！

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

水族館東京淡水

延伸閱讀

好想讀東京大學！　「偽東大生」的東京一日遊提...

珍珠魅力無法擋 獲選2019日本年度料理

珍珠肉羹、珍珠水餃！日「台灣珍珠展」有20種...

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有...

JAPANKURU日本酷樂

我們是由一群在日外國人組成的團隊，成員來自7個不同國家地區。透過在日本各地採訪體驗，創作文字影像及影片，自不同的視角傳遞日本在地文化及魅力。無論旅行，工作還是生活，跟著JAPANKURU找到屬於你的日本體驗吧！
WEB：JAPANKURU日本酷樂 ｜ FB：日本酷樂小跟班粉絲團

相關新聞

好想讀東京大學！　「偽東大生」的東京一日遊提案

2019-12-09 08:59

加斯頓手臂抱枕、美女手拿包太可愛！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12

粉絲必追！ 東京史努比博物館即將開幕 史努比咖啡廳PEANUTS Cafe搶先登場

2019-12-05 11:02

箱根兩天一夜玩甚麼？ 不可不去景點全報你知

2019-12-05 09:54

鎌倉必吃必訪名單！ 鶴岡八幡宮、小町通キャラウェイ咖哩飯排隊名店

2019-12-04 11:00

兩津勘吉是你嗎？ 到龜有尋找烏龍派出所（上）

2019-12-03 12:00

京都控一定要品嚐看看日本銷量第一的京都麵包

2019-12-02 09:01

一起賞楓去！ 東京近郊高尾山一日遊 綠葉轉楓紅美不勝收

2019-11-27 09:03

日本萬元珍奶用頂級珍稀名茶 台灣網友喊：超浪費

2019-11-26 12:29

東京地鐵出現謎樣「企鵝關係圖」 網友著迷：不小心就緊盯一小時

2019-11-25 16:09

造訪鎌倉魅力小島 5處「江之島」必遊完全攻略！

2019-11-25 08:58

甜點寶地嚐驚喜！ 從繪本跳出來的鐵鍋鬆餅 自由之丘必吃鬆餅 Rusa Ruka

2019-11-20 15:32

探險去！ 東京澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」 一窺日本居酒屋文化

2019-11-18 21:54

京都控都會這樣做！　到鴨川河畔野餐、享用外帶美食

2019-11-18 11:05

泡完湯再挑戰冷泉灌頂！　東京都內天然溫泉 「豐島園 庭之湯」是個樂園也可泡湯

2019-11-14 15:25

東京燈光秀６選不可不看　浪漫閃爍的異世界讓人心跳不已

2019-11-14 09:02

日本國民飲料「可爾必思」慶百年，首間體驗博物館群馬登場

2019-11-10 09:00

清爽淡麗系！東京「柚子拉麵」風潮開創者　以雞油增添濃郁層次

2019-11-08 10:00

來澀谷享受在家一般舒適的咖啡館 eplus LIVIG ROOM CAFE＆DINING

2019-11-07 11:01

走跳世界／走進畫作中 東京特色新旅宿 先住為快

2019-11-06 10:29

讓你終結單身！東京５大人氣「戀愛神社」戀愛運升級看這拜

2019-11-01 09:00

在地人帶你遊鎌倉！ 除了灌籃高手的平交道還有哪些選擇呢？

2019-10-30 08:57

2019東京新宿時尚迷幻打卡點：又潮又ㄎㄧㄤ的機器人餐廳

2019-10-27 09:00

貼近日本聖山之旅！入住這些地方從早到晚都看到富士山喔

2019-10-27 08:00

AEON MALL X LAIMO馬來貘購物新優惠！幕張新都心逛街美食重點攻略

2019-10-26 09:02

2019年東京都內賞楓 5個必去的「紅葉聖地」

2019-10-25 11:00

東京新宿「拉麵激戰區」精選　8家不吃不可各系拉麵報你知

2019-10-24 10:04

東京超值美味米其林法餐3選 摘米其林星星竟不到台幣一千塊

2019-10-23 11:02

米其林一星拉麵、東京第一草莓蛋糕..　東京巢鴨來場下町一日遊

2019-10-18 09:03

踩點踩起來！ 快搭上周董MV的順風車一同遊東京

2019-10-17 12:04

富士山用吃的？卡哇伊點心讓人愛不釋手喔

2019-10-12 11:04

日本百元商店「Natural Kitchen」東京超好買的雜貨商店

2019-10-11 08:00

東京特色餐廳「APPARTEMENT 301」繁華喧鬧銀座中的一方綠洲

2019-10-10 22:00

買到失心瘋！東京6大區「私房逛街地點」推薦，體驗不一樣的東京風情

2019-10-06 11:00

新宿美食推薦！ 巴士轉運站旁的新美式風格SOHO餐廳 tavern on S

2019-10-02 10:02

東京血拼攻略／新宿MYLORD與Flags 必逛必吃新提案

2019-09-30 12:02

700人的小村落變身「老屋旅宿區」坐落在關東近郊

2019-09-30 09:00

東京指標性「人氣麵包名店」進軍京都進駐200年老屋

2019-09-29 09:00

東京銀座高人氣網紅烏龍麵！ 當日式傳統烏龍麵結合現代潮流風格-Tsuru Ton Tan

2019-09-19 10:59
看更多

熱門文章

塑膠袋要錢、大行李搭車要預約！明年玩日本必知9件事

2019-12-07 12:22

紅到日本！台灣吃不到的「台灣大腸鍋」 日媒評為冬天必吃之一

2019-12-07 21:14

哈日族衝了！日圓7個月新低點，換5萬台幣「現賺到2張迪士尼門票」

2019-12-02 10:50

珍珠肉羹、珍珠水餃！日「台灣珍珠展」有20種珍珠食物

2019-12-04 08:42

大家知道為什麼日本人開車是靠左通行嗎？

2019-12-05 20:54

最美沙灘前十名！ 隱藏版日本第一度假勝地「沖繩宮古島」

2019-12-07 08:54

韓元創近7年新低！ 拿台幣5萬現賺1張樂天世界門票

2019-12-03 12:49

單身族孤單寂寞覺得冷？日本「抱抱情人」抱枕讓你寒冬有人抱

2019-12-07 19:33

走跳世界／愛上滑雪 盤點１０處日韓熱門滑雪場

2019-12-04 10:01

爽搭免費巴士、按摩喝咖啡！　韓元跌 小資玩韓國更划算

2019-12-04 13:22

絕美高空瞭望台、透明超高電梯！東京全新Shibuya Scramble Square遠眺富士山 亮點票價交通一次看

2019-12-07 11:32

加斯頓手臂抱枕、美女手拿包太可愛！東京迪士尼「美女與野獸」100種商品首度曝光

2019-12-05 19:12

32公頃綠意相伴！奢華「安縵京都」還有17座世遺當鄰居

2019-12-04 10:14

箱根兩天一夜玩甚麼？ 不可不去景點全報你知

2019-12-05 09:54

日本花5年研發「透明橡皮擦」　只為一個原因超貼心

2019-12-01 21:10

滿山楓紅、晝夜迷幻！　日本重量級、中部第一紅葉賞楓名所「香嵐溪」

2019-12-09 21:04

粉絲必追！ 東京史努比博物館即將開幕 史努比咖啡廳PEANUTS Cafe搶先登場

2019-12-05 11:02

迪士尼超夯「奇奇蒂蒂」、「史迪奇」不倒翁！迎接2020新年滿滿好運

2019-12-09 12:44

日本九州9大必去景點輯 近距離觀賞火山爆發、享受天然溫泉行程推薦

2019-12-02 12:01

好想讀東京大學！　「偽東大生」的東京一日遊提案

2019-12-09 08:59

日本遛小孩的好去處！ ３處最新親子同樂體驗空間 讓你出國免煩惱

2019-12-08 10:02

鎌倉必吃必訪名單！ 鶴岡八幡宮、小町通キャラウェイ咖哩飯排隊名店

2019-12-04 11:00

日本周遊券JR PASS全指南　搞懂日本周遊券怎麼買最划算！

2019-12-10 09:03

除了鰻魚飯之外還有甚麼不可錯過？ 精選４家「名古屋美食」看這裡

2019-12-07 11:01

「進擊的巨人」VR雲霄飛車！日本環球影城1／21登場

2019-12-10 11:38

湖冰上搭小屋、挖冰洞釣魚！ 在阿寒湖大玩冬季冰上樂園

2019-12-05 09:02

美人林、紅葉谷、煙火大會　「新潟」不能錯過的美食美景！

2019-12-08 11:03

日本最美「魔法森林」屋久島 入島必須了解的推薦小店！

2019-12-04 09:04

京都控一定要品嚐看看日本銷量第一的京都麵包

2019-12-02 09:01

水晶之夜、跨年派對！ 大阪環球影城「冬季限定活動」 聖誕、跨年懶人包

2019-12-06 10:00

有瑪利歐賽車、公主城堡！日本大阪環球影城「超級任天堂世界」明年開幕

2019-11-23 10:54

米奇來拜年！元旦玩東京迪士尼 60款限定商品超喜氣

2019-12-04 20:00

日本萬元珍奶用頂級珍稀名茶 台灣網友喊：超浪費

2019-11-26 12:29

超人氣打卡奇蹟！ 佐賀「日本最美圖書館」開箱 & ８處必訪景點巡禮

2019-12-03 09:02

蟬聯12年三星中止！「壽司之神」跌出東京米其林指南

2019-11-26 18:15

兩津勘吉是你嗎？ 到龜有尋找烏龍派出所（上）

2019-12-03 12:00

日本電視台調查：5大笨蛋行為　「狂喝珍珠奶茶」竟是第一名

2019-11-24 16:14

賞鯨、浮潛、採草莓！ 5項「沖繩」冬天玩法大公開

2019-11-23 11:58

大阪秋冬瘋聖誕 一年一度重要「點燈情報」整理包

2019-11-21 22:03

瀨戶內國際藝術祭秋之旅　承載眾人夢想的祭典

2019-11-29 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top