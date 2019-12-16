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登山.賞楓.泡溫泉！ 關東「那須高原」真好玩的5處必去景點和5種必玩理由

2019-12-16 15:24JAPANKURU日本酷樂

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火山古老溫泉鄉 日本皇室避暑地


位於那須岳南麓一帶的那須高原，因擁有美如詩畫的自然風景與豐富的溫泉資源而聞名，也作為日本皇室的避暑地之一為日本人所知。1926年，日本皇室在那須高原建造了「皇家度假山莊那須（Royal Resort Nasu）」，至今依然定期造訪。雖說一般旅客無法直接在皇室的皇家度假山莊那須中留宿，但若也想要體驗與日本皇室差不多的旅遊享受，那麼這次JAPANKURU給你一個不錯的選項參考——那就是溫泉飯店「Hotel Epinard Nasu」。

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

便利的交通方式


那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

那須一直以來都是非常受歡迎的旅遊地，而隨著高速公路（東北自動車道）和東北新幹線的開通，大大縮短了東京到那須的路程時間，使其成為不少東京人一日遊的好去處。位於那須高原，為自然環繞的溫泉飯店Epinard Nasu與火車站有點距離，不過自最近的火車站「那須鹽原」站，有飯店接駁車可搭乘前往。若選擇自駕前往，自然會是最方便。然而，除了上述兩種交通選項外，從東京直接搭巴士前往，也會是個不錯的方式。

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

如果想要免除多次換車的勞頓，從東京車站、池袋或是新宿車站達直達巴士前往，會是最聰明的方法。只是，車程比較漫長，若從東京站出發，需要2小時45分鐘的車程：若從池袋車站出發，車程則會長達3小時25分鐘；若從新宿出發，則需要3小時車程。

那須高原這樣玩就對了！


那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

看到上面這張照片了嗎？這就是秋天紅葉季的那須高原！瞧著燎原的楓紅，真不愧是關東的賞楓名所。不過這時節到此地，該從何玩起呢？

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

登山


以那須岳為主的山地中，備有多條適合登山健行的路線。而作為日本百名山之一的那須岳，本就是登山熱門地，每到秋季楓紅時，更是各路登山客爭相到訪的賞紅葉之所。這裡不僅能賞到所謂的楓葉，更有許多高山植物，都會在秋天時變色。

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

秋天到那須高原登山不僅可以強身健體，沿路還能欣賞到紅黃綠交錯的高山景色，因此據說這個時節來登山的人也特別多。

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

② 搭纜車賞楓


如果登山對你來說強度太高，卻又想賞這美麗的秋天山景，那麼就去搭纜車吧！透過纜車車廂俯瞰腳下一片紅葉景色，那絕對又是與登山不同的別樣體驗。想要玩得盡興，也許一半登山一半搭纜車也會是不錯的選擇。

那須登山纜車

地址：栃木県那須郡 那須郡那須町大字湯本字那須岳215（Google Map）

大眾交通：

JR「那須鹽原」站，轉公車（往山麓） 在「那須ロープウェイ」下車，車程約70分鐘

JR「黑磯」站 轉公車（往山麓） 在「那須ロープウェイ」下車，車程約60分鐘

開放時間：3/20～12/21 8:30～16:30

官方網站

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

③ 溫泉


那須高原上，孕育著自飛鳥時代聞名至今的古老溫泉鄉。而來到這裡，自然不能錯過泡湯這件事，尤其是在登山健行之後，去泡個湯絕對是非常過癮的享受。

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

④ 殺生石


自古因為許多飛鳥走獸只要靠近這一帶岩石區，便會死亡，因而人們代代稱之為「殺生石」。但石頭為什麼會殺生呢？主要是因為這一帶火山熔岩區，不時會噴放火山瓦斯，使得靠近的生物中毒身亡。

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

有趣的是，關於殺生石還有另外一個傳說。古時有九尾狐妖化身為美女奪走了帝王之性命，而後為陰陽師討伐葬身於此化身為石，卻散發了巨大怨念，因而殺死了所有經過的生靈。即便到了今日，殺生石已然成了那須高原一帶的著名景點，依然會有因火山瓦斯噴發過量，而封山禁止人們靠近的狀況。

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

雖說殺生石一帶有種荒煙蔓草的感覺，但到秋天隨著山上草木變色，形成一副特別的秋日風景。

殺生石

地址：栃木県那須郡那須町湯本（Google Map）

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

⑤ 那須動物王國


除了紅葉與溫泉，若是JAPANKURU的老讀者，想必也知道那須還有個有名的動物王國。在這裏不僅能與許多動物近距離接觸，更有很多不同的動物表演秀在等著大家，還有機會可以抱猴子。去年適逢20週年開園，園方新增了「WETLAND濕地園區」，將亞熱帶的濕地搬進那須動物王國，完全室內設計，晴天或雨天都可以自由參觀。

那須動物王國

地址：栃木県那須郡那須町大島1042-1

營業時間：平日10:00-16:30 | 周末例假日09:00-17:00 | 冬季期間10:00-16:00

（注意事項：閉園前30分鐘停止售票，動物們也會開始陸續回家了）

票價：大人2,400日圓（冬季1,200日圓）／小孩1,000日圓（冬季700日圓）

交通：JR那須鹽原站接駁巴士，官方預約網站

官方網站

如果趕不上秋天紅葉 冬天也可以來滑雪


雖然長野白馬，那須高原並不算是日本非常有名的滑雪地，但冬天的那須高原，確實是個可以享受滑雪樂趣的地方。

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

理由1：即便是家庭旅行也很適合


那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

HotelEpinard Nasu備有專用家庭房，並為迎合各個年齡層的孩子所設計。不只是從室內設計風格和裝飾上，在家具的選用上也特別用心，盡可能避開了容易絆倒孩子，或是孩子跌倒時容易碰撞受傷的尖銳處等，更在房間中準備所有孩子們最愛的——玩具！

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

不僅住宿的部分有特別設計，在用餐等公共環境的設置，一樣對於家庭非常友善。且不說飯店內的餐廳全都有也別提供給孩子的兒童餐點，在自助餐廳空間中，更特別設置了小朋友也能自己體驗自助餐樂趣的特別櫃位。（當然，有時還是少不了大人們的協助。）如果當爸爸媽媽們想要到酒吧或其他地方享受兩人時光，也可以將孩子暫托給飯店內設有的托兒中心「Piyo Piyo Room」，內有保姆可以照顧孩子，更不用說備有大量玩具了。

理由2：美食和適合約會的地方


那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

不管是想要品嚐在地新鮮食材烹煮的美味料理⋯⋯

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

⋯⋯或是想要吃得豪華豐盛一點，你都可以在Hotel Epinard Nasu中找到。畢竟這裡備有7家風格各異的餐廳、咖啡廳和Lounge等，正餐有法式、傳統日式料理等，點心還有現烤麵包，以及用那須當地的牛奶和櫪木的草莓等食材製成的各式點心。（小編特推草莓冰淇淋！）除了吃以外，也有卡拉OK吧和豪華自助餐，應有盡有。

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

當你想吃晚飯時，這裡顯然是個不錯的選擇。

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

Hotel Epinard Nasu貼心為大家安排了這麼多種美食選項，滿足大家多種需求。

理由3：萌萌的羊駝


那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

你知道在Hotel Epinard Nasu中可以看到羊駝嗎？這主要是在Hotel Epinard Nasu舉辦婚禮，可以選擇非常有人氣的羊駝婚禮方案，讓白花花毛茸茸的羊駝參加你的婚禮，還可以跟大家一起拍照！

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

「難道不結婚不辦婚禮，就沒機會見到這裡的羊駝了嗎？」也許你正這麼想。放心吧，在春天和夏天的時候，飯店會和那須動物王國合作，舉行期間限定的羊駝特別活動，讓這些萌萌的傢伙們在飯店門口迎接大家。如果你就是想要見上羊駝一面，那麼計劃旅程前不妨確認一下活動時間。

理由4：療癒的溫泉與住宿設施


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位於那須高原的Hotel Epinard Nasu內自然有著完備的溫泉設施，包括露天溫泉、按摩池、桑拿、游泳池等。其溫泉湯池可是使用日本檜木打造，泡湯的同時還能被檜木的香氣所療癒。

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

在舒舒服服地泡完湯後，若覺得還不夠療癒，你還可以選擇去做個SPA。Hotel Epinard Nasu中有多種不同的按摩服務可供大家挑選。對按摩沒興趣的話，回房間好好睡一覺也是不錯滴。

理由5：各式各樣體驗活動


那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

除了在旅宿與美食方面提供優質服務和多樣選擇，Hotel Epinard Nasu更準備了多種文化體驗活動，包括手作蕎麥麵等。

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

另外像是陶藝、皮革手作等一些小飾品的手作體驗也十分有趣，甚至還可以嘗試利用一些自然素材來製作出手工肥皂或保養品。

當天氣轉涼 是時候到那須高原走走了！


那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

雖說那須作為日本皇室避暑地十分有名，但這裡JAPANKURU還是要強力推薦大家在秋天到來之際，到那須高原來一遊。秋時的「楓火燎原」，甚至是冬日的雪白一片，都是非常壯闊而動人的風景。且隨著天氣轉涼，泡湯自然成為更加療癒身心的享受。

那須高原賞楓泡溫泉！關東秋日旅遊住宿推薦：Hotel Epinard Nasu

也許不是在此時，也許不知在何時，大約就在天氣轉涼的那個秋天或冬天，到那須高原走一遭吧。

Hotel Epinard Nasu

地址：栃木県那須郡那須町大字高久丙1番地

大眾交通：

JR「那須鹽原」站，轉搭接駁巴士前往，車程約30分鐘。

JR「東京」站，轉搭巴士前往，車程約2小時45分鐘。

JR「池袋」站，轉搭巴士前往，車程約3小時25分鐘。

新宿BASUDA巴士總站，搭乘巴士前往，車程約3小時。

延伸閱讀：紅葉季的復古和風之旅！南櫪木兩天一夜自駕行（上）

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