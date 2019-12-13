薄而香甜的滋味！ 超強東京名店引發日本鬆餅熱潮流 – 台場 Eggs’n Things

【撰文:Shinon/ 窩日本】

說到鬆餅，大家可能會馬上想到鬆軟、入口即化的舒芙蕾厚鬆餅，但我卻忘不了多年前來日本旅行，跟朋友在原宿排了約一小時才吃到的那一口薄薄而香甜的滋味，讓我人生第一次知道鬆餅也可以那麼的美味！時隔多年，從旅行到在日本工作，在一個疲累的星期五晚上無論如何也想來點甜食，於是我便到訪了台場的Eggs’n Things！

就在AQUA CiTY的3樓，從地面上扶手電梯，一進去商場會先看到貢茶，但不要往前走，轉右直行的話便會看到這家著名的夏威夷餐廳！

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台場分店最好的地方就是不用排隊！雖然原宿的那家也沒有以往大排長龍，但週末還是看到有人在等候。不想排隊的話建議選擇原宿以外的分店，反正菜單都一樣。

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來源自台場 Egg’n Things Facebook

這裡座位很多，而且有戶外的坐位。室內有著寬敞的空間，每個座位之間都有一定距離，讓你可以放開的跟朋友聊天。這天我被安排到室內面向落地玻璃的座位，沒錯，外面就是鼎鼎大名的台場夜景，只可惜玻璃反光不太能看見。

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如果想享受浪漫的晚餐可以請店員為你安排户外的座位，四周裝飾著點點的燈光，十分有情調。邊看著閃爍的彩虹橋邊品嚐美食，相信別有一番風味！不過在冬天可能會很寒冷(台場特別大風！)，所以挑秋天來就溫度剛好！

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Eggs’n Things的菜單料理種類不算很多，招牌菜是歐姆蛋跟鬆餅，但你也可選擇班尼迪克蛋、牛排或是漢堡等菜色。

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不過這裡的餐點都蠻大份，特別是鬆餅，是可以當正餐一樣吃飽。像我一個人去吃的話只能選擇點一份鬆餅，所以還是跟朋友來分著吃比較開心。

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這次我選擇了季節限定的蘋果派口味鬆餅！久違一吃，上桌時還是會被像一座小雪山的生奶油所震撼到！雖然是薄薄的鬆餅，但也有足足5片，而生奶油的高度竟然能超越它！不過不用擔心吃不完，這裡的生奶油會讓你吃到最後一口不剩！

這裡的鬆餅雖然沒有那種輕盈口感，但也十分鬆軟且充滿雞蛋與麵粉的香氣。這個蘋果派口味，在鬆餅間塗了卡士達醬，再伴隨著蘋果片、肉桂、焦糖醬與一球冰淇淋，平衡了酸甜的味道。

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至於重點的生奶油不會過甜而有奶香，一進口馬上化掉，讓你一直吃也不會覺得膩！作為生奶油的愛好者，我甚至覺得其實點原味的鬆餅，只要有這堆生奶油就很足夠！

不過如果你吃到一半想要轉換口味的話，桌子上就有3款糖漿隨便你用！味道分別是石榴、椰子與楓糖，當中石榴不只罕見，酸酸的味道跟鬆餅與生奶油也很配合，推薦你一試

Eggs ’n Things 原宿店

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最後送上我以往在原宿吃過的其他料理！歐姆蛋味道確實不錯，但也沒有特別到讓人再三回味。不過不是所有人像我可以只吃甜點當晚餐，大家還是先點份正餐，吃過鹹食後甜點更美味喔！

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無論吃過多少遍，我還是很喜歡這裡的鬆餅！試過外面各式各樣的新花樣後，偶爾就想來Egg’n Things感受那原始的味道，滿足於鬆餅與生奶油這個簡單卻最天衣無縫的組合中！只要吃上一口，就不難理解它當初登陸日本時為什麼能掀起一股旋風，讓日本現在有這麼多鬆餅店，名店的實力不容置疑，你也不妨來試試吧！

店舖資訊

都港區台場1-7-1 AQUA CiTY台場3F

合海鷗號台場駅 徒歩1分

營業時間 9:00～23:00

https://www.eggsnthingsjapan.com/odaiba

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