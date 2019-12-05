箱根兩天一夜玩甚麼？ 不可不去景點全報你知

【撰文:Shinon/ 窩日本】

在東京這個大都會，雖然你可找到新宿御宛、代代木公園等綠地，但更常見的還是各種大廈建築與繁忙的人們。如果想真正離開這個忙碌的世界，那麼可以到訪東京週邊的箱根，讓自己在綠意中放鬆一下。當然到了箱根的最主要目的就是泡溫泉，但整天只待在溫泉旅館也稍嫌無趣。到底還能帶著家人或另一半去哪裡呢?其實箱根充滿了各式自然與藝術的景點，讓小編帶你一起來瞧瞧吧~

交通

首先交通方面，如果你從東京都內出發，可以利用小田急浪漫特快，從新宿約1小時15分便可到達箱根湯本站，單程是約2280日幣；也可以小田急線快速急行花約90分鐘到小田原站，然後轉乘登山電車，單程是約1190日幣。

分享 facebook

用上周遊券可能會更實惠，你有很多周遊券可以選擇，像是2-3天用的箱根周遊券(5140日幣起，可自由乘坐小田急線往返與箱根地區的8種交通工具)、3天用的箱根鎌倉周遊券(6500日幣，可自由乘坐小田急線、箱根、江之島、鎌倉的各種交通工具)、箱根登山電車、箱根登山纜車1日乘車券(1540日幣，可自由乘坐箱根登山線全線及箱根登山纜車全線)等等。

分享 facebook

箱根內交通方式主要是公車及登山電車，你可用這個網站去查換乘資訊，只要在「箱根の乗り物路線検索」輸入起點及終點便可查到該乘什麼與乘車時間。(此網站雖有中文版本，但即時交通資訊僅日文網站有)

如果你會駕駛的話，那可能自駕遊會更方便！箱根的觀光景點很多，花一天都玩不完，這次我就分享自己的2天1夜旅程，介紹一下當地的主要景點。

在大涌谷品嚐長壽黑雞蛋

分享 facebook

若你跟我一樣會在早上出發，那麼極力建議你把大涌谷放到第一站去！你可以直接駕駛或先到其他纜車站，然後利用空中纜車前往。然而，這裡的纜車到下午5點便停駛，上山的道路也在下午4點便會封鎖，這就是為什麼建議你盡早前往的原因！不要像我曾經在下午4點好不容易排隊用纜車上山，然後馬上要排隊回程，留下遺憾的回憶 🙄

分享 facebook 分享 facebook

大涌谷是個火山谷，所以這裡不只瀰漫著硫黃的氣味，也會看到山嶺間不斷冒煙。由於近年活躍起來有爆發的危險，所以自2016年起禁止利用登山路徑上山，只能在纜車站周邊的範圍欣賞。

分享 facebook

大涌谷的名物–黑雞蛋

這裡除了能看到大自然壯觀的風景，也有商店、小吃亭與餐廳。這裡幾乎每個觀光客都會嚐試名物黑雞蛋，在「大涌谷くろたまご館」(大涌谷黑蛋館)就可以買到。500日幣5個的黑雞蛋其實是因為山谷的硫磺含量多而導致雞蛋殼變黑，還有著“吃一個黑雞蛋可延命7年”的長壽傳說，這就信不信由你了???? 黑雞蛋的味道跟一般水煮蛋一樣，不過邊吃著雞蛋邊欣賞宏偉的景色也是別有一番風味。

到訪箱根神社拍攝湖中鳥居

分享 facebook

來源自箱根海賊觀光船官方Facebook

從大涌谷開車到箱根神社不太遠，大約25分鐘的車程，但如果你想飽覽更多箱根的景色，那麼可以利用空中纜車回到桃源台車站，然後轉乘海盜船到元箱根港站，船程也是大約25分鐘。從裝飾成海盜船的觀光船上能以不同角度感受蘆之湖的景色，在秋天季節更可看到紅葉在湖面反映的絕景。

分享 facebook

來箱根神社前請先做一些體力的準備，因為要走到神社前需要走上一條頗長的樓梯。很可惜這次我到訪時神社正在維修，但仍有很多人排隊參拜。

分享 facebook 分享 facebook

而旁邊就是九頭龍神社，神社前的洗手池就有九個龍頭，十分特別。雖然這些龍頭看起來很有氣勢，其實這個神社以祈求姻緣方面聞名，所以排隊參拜的人也以女生為主。

排隊與箱根神社大鳥居拍照的人群

分享 facebook

來到箱根神社絕不可錯過湖中的大鳥居！在假日，如果想要站在鳥居中央拍照可是要排隊半小時以上呢！不過鮮豔的紅色鳥居與風光明媚的蘆之湖結合起來真的很美，絕對值得拍一張記念照！只是睛朗天氣反而有逆光的效果，拍攝前要做好設定準備，不然就像我一樣拍出來臉都黑黑的看不清????

分享 facebook

排了一整天隊想必你也會累了，而且箱根的景點大多在5點左右便會關門。這天行程就此完結，回旅館泡溫泉好好休息吧！

在箱根玻璃美術館走進閃耀世界

分享 facebook 分享 facebook

第2天的第一站來到箱根玻璃美術館，這裡除了可以看到各式各樣的玻璃展品，館外的範圍也非常好拍！最受注目的是這個玻璃橋，玻璃珠在白天陽光下閃閃生輝，加上四周歐風的環境，走在橋上感覺夢幻像是來到童話世界一樣。(很可惜我的爛手機拍出來不太明顯)

分享 facebook

如果你在春夏到訪，還有機會看到紫陽花跟玻璃的華麗組合！這是我在6月初拍攝的照片，晶瑩的玻璃珠點綴綻放的紫陽花，構成一幅獨特又瑰麗的景象。

分享 facebook

來源自小王子博物館官方Twitter

玻璃美術館範圍不算很大，大概1小時便可逛完，如果女生們還拍不夠，在旁邊有個小王子博物館有著悠閒的歐陸風情與書藉相關展品。精心設計的花園及西式建築，即使不是書迷也會投入在其中，感受到小王子的世界觀。

分享 facebook

在雕刻之森美術館投入在有趣的藝術世界中

從玻璃美術館到雕刻之森美術館也很近，車程只要10分鐘左右，你也可利用箱根登山巴士直接前往。聽到雕刻跟美術館，很多人可能會退避三舍覺得很沉悶，但其實很多展品都題材獨特，表現方式也新穎，有不少是投入型的展品，你可走進去藝術品當中探險，一般人看著也會覺得有趣！

分享 facebook

像是這個玻璃繪窗高塔，在陽光透射下彩色的玻璃窗散發出神秘而典雅的感覺，你更可以走上迥旋樓梯到達塔上欣賞風景。

分享 facebook

來源自雕刻之森美術館官網

美術館的户外範圍很大，要花上兩小時才可走完，在充滿綠意的環境中欣賞不同展品，即使當作普通公園閒逛也是寫意。園區內有一些餐廳與咖啡店，還有一個免費的足湯讓你可一洗走了大半天的疲累，不妨在旁邊咖啡店買杯飲料，泡泡足湯盡情休息。

箱根的景點還有很多很多，可惜時間有限，這次行程就先到此了！走遍這些推薦景點讓你可在兩天內一口氣享受到日本的自然、傳統與藝術文化，來給自己一個悠閒假期離開忙碌的東京都會，好好探索更多日本的魅力吧！

窩日本推薦閱讀： 東京近郊景點推薦–東京周邊12個人氣近郊景點懶人包

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」