京都控一定要品嚐看看日本銷量第一的京都麵包

京都雖是古都，卻意外的是日本麵包的激戰區，每年銷售量勇奪日本冠軍。走到大街小巷，就能發現各式各樣的麵包店，從傳統到創新、來自不同國家的麵包，一應俱全。

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★ナカガワ小麦店

鄰近下鴨神社的暖心麵包坊，從外到內皆採用木頭建造、搭配精緻的裝飾，營造舒適溫暖的氛圍。就連麵包的製作也不馬虎，秉持著「可作為每日食糧」的理念，嚴選天然有機小麥，以石臼自行研磨製成飽含食物纖維、礦物質的全麥麵粉，能品嚐到新鮮小麥的天然香氣。除了麵包外，也會販售精緻雜貨及期間限定的糕點。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市左京区下鴨松ノ 木町52-1

電話：+81-75-702-6672





★BREAD,ESPRESSO &嵐山庭園

在日本擁有多家分店的名店 BREAD,ESPRESSO &，2019年至京都展店，選擇嵐山天龍寺附近、屋齡210年的重要文化財茅草屋「舊小林住宅」作為店舖。寬敞庭園內的2棟建築，分別是麵包店「BREAD &」與咖啡廳「ESPRESSO &」，除了 處處能看到老宅的空間設計外，也推出許多利用京都在地食材打造的限定 品項，值得一訪。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町45-15

電話：+81-75-3666850





★まるき製パン所

來到充滿生活感的松原京極商店街，小巷子中的麵包店由町家改建而成，櫃子上陳列著紅豆麵包、蘋果派、以及最受歡迎的各式麵包炸物三明治，切開的熱狗麵包中夾入生菜與炸豬排，美味又充實。深耕在地70年的老舖麵包店，每一口都是令人懷念的昭和簡樸古早味。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市下京区松原通堀川西 入ル

電話：+81-75-8219683





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