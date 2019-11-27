一起賞楓去！ 東京近郊高尾山一日遊 綠葉轉楓紅美不勝收

【撰文:Natalie/ 窩日本】

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從新宿出發前往高尾山！

從京王線或是井之頭線新宿站出發，於自動售票機即可購買到「高尾山きっぷ」高尾山套票，這張套票包含了新宿到高尾山的來回乘車券與高尾山纜車或吊車的（來回、單程）乘車券。

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抵達高尾山口車站後邊欣賞楓葉邊跟隨人群前進，約五分鐘就能抵達登山口，從高尾登山電鐵清滝站搭乘纜車、吊車的方式上山，纜車僅要6分鐘的時間就能抵達標高約472米的高尾山站，而吊車則需要12分鐘左右的時間。抵達高尾山後有時間與體力的朋友們可以再選擇多條難易度不同的登山路線，徒步約40分鐘登上高尾山山頂。

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若已經購買高尾山套票就不需要再另外買票嘍！

資訊

營運時間 11月纜車營業時間：8:00～17:45（周末與國定假日至18:00）

11月吊車營業時間9:00～16:30（周末、國定假日或視情況延長時間）

來回車票大人950日幣、兒童470日幣；單程大人490日幣、兒童250日幣

https://www.takaotozan.co.jp/timeprice/

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這天幸運的搭到了纜車最前面的位置，看著日本第一最陡峭的上坡坡度真是令人膽顫心驚，最大的坡度達到31度18分呢。窗外景致的變化也令人嘖嘖稱奇，從綠樹轉變為楓紅的過程實在是美不勝收。

交通小撇步！

上山有纜車與吊車兩種方案選擇，推薦大家去程與回程可以分別選擇不同的交通工具，這樣兩種都能體驗到嘍！

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搭乘吊車下車要先領取整理券等待，不過吊車是屬於兩人共同乘坐、沒有安全帶或安全護欄的座椅，大家一定要多加留意隨身物品，如果小朋友有搭乘的話一定要好好抓住，夜晚回程路也非常寒冷，手套等防寒物品萬萬不能少。

抵達了高尾山便是悠閒散步、吸收芬多精的一日遊，在這裡可以避開東京都心的高樓建築群，欣賞一望無際的關東視野。不愧是被票選為東京都內第三名、日本全國第六名的賞楓最佳人氣勝地。

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從車站步行到山頂約40分鐘左右的路程，沿著好走的登山1號路線（表參道路程）主要的楓葉觀賞處都在這一條路上，因此輕鬆地散散步欣賞便是適合我們的最佳方案。1號路線的第一個人氣拍照景點「開運章魚」，據說摸摸這個光溜溜的章魚頭可以讓自己變成受歡迎的人氣王！再往前走就會來到高尾山上著名的景點藥王院。

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藥王院有許多關於民間信仰「天狗」的傳說，穿過山門就能見到巨大的天狗像。

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穿過願葉輪潛，心願達成

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「倶利伽羅堂」金龍的雕像據說能夠實現祈求良緣的心願

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爬完長長的階梯，就抵達藥王院本堂。藥王院的「本堂」是供奉佛教神明的地方，另一處還有個供奉神道神明的「本社」，因此藥王院院內有兩種不同的宗教文化。

人氣美食

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在高尾山除了賞楓以外，美食小吃也是這裡的魅力。登山沿路都可以看見美味的「團子」料理，將團子用炭火燒烤後刷上醬油或味噌醬，熱騰騰Q彈的團子非常美味。11月山上的氣溫也像冬天般的寒冷，不少攤商也有提供熱呼呼的熱茶供遊客享用。

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2019年的11月中旬至11月下旬是高尾山楓紅的最佳觀賞期間，從11月2號到11月30號為止，會在清滝站（高尾山登山口）前的廣場舉辦「高尾山楓葉祭典」，逢周末與國定假日還會有太鼓、音樂演奏、YOSAKOI舞蹈等精彩表演。

東京都八王子市高尾町

https://sp.jorudan.co.jp/leaf/spot_55010.html

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