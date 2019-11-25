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特斯拉自撞案 華男最後一通電話說「頭暈暈的」走向欄杆

造訪鎌倉魅力小島 5處「江之島」必遊完全攻略！

2019-11-25 08:58Japan Walker

位於超人氣的古都鎌倉旁，小巧的離島「江之島」，其實也是滿載魅力。蜿蜒起伏的山間小徑、熱鬧的參道商店街、 處處帶有古色古香氛圍的古老神宮、鮮度一流的海產，每一步都充滿驚喜。前往2020年東京奧運帆船賽場江之島，悠閒暢遊！

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★井上總本舖

位於參道上的人氣老舖，販售各種功力深厚的和菓子、和風甜點。最受歡迎的冰淇淋最中餅，在酥脆的最中餅中，包夾冰淇淋及內餡，可種3種冰淇淋中選擇喜愛的口味，再搭配內餡。別看這樣一個不算大最中餅，用料紮實，酥脆最 中餅與濃郁冰淇淋打造出多層次口感，吃完滿滿飽足感。

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【店家資訊】

地址：神奈川県藤沢市江の島2-19

電話：+81-466-22-4640


★江島神社

祭祀宗像3女神的江島神社，是日本3大弁財天之一，在江之島上共有3座 宮，分別是祭祀田寸津比賣命的「邊津宮」、祭祀市寸島比賣命的「中津宮」， 以及祭祀多紀理比賣命的「奧津宮」，可以說整座江之島都在其神域內。3座宮的地勢也是一座比一座高，每座都有不同的風情，眺望的美景也各有不同，周邊散落多樣的小店、景點，處處精采。

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【景點資訊】

地址：神奈川県藤沢市江の島2-3-8　

電話：+81798-68-6666


★しまカフェ 江のまる

隱身在江之島地標展望台後方山間小徑上，改建自古民家的空間滿溢著原木的 溫度，午後自然光從木窗散落，氣氛悠閒，一旁還附設了小小賣店，販售各式江之島的精緻小物。夏季提供的刨冰，採用草莓果肉特製的果醬搭配入口即化的細冰，相當幸福。自家製香蕉磅蛋糕也是口感紮實、綿密。舒適空間非常適合一路遊覽到山上的雙腿稍作休息。

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【店家資訊】

地址：神奈川県藤沢市江の島2-3-37　

電話：+81-466-47-6408


★SUNDAY BEACH CRUISER

緊鄰「しまカフェ 江のまる」的風格小店，是本店設於鎌倉的人氣設計品牌，以衝浪、海洋等湘南特有的元素為主題，獨家設計多款精緻的好物，包含T恤、背包、帆布包、生活雜貨等。俏皮的圖案、字樣及帶有湘南開放感十足的活潑設計，相當吸引人，也有江之島店限定款，非常適合當作江之島的伴手 禮。在咖啡廰休息片刻，再度出發前不妨前往逛逛。

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【店家資訊】

地址：神奈川県藤沢市江の島 2-2-37　

電話：+81-466-476408


★江ノ島Sea Candle

遠眺江之島時，聳立在島上山頂的展望台，狀似蠟燭，可以說是最具識別度的地標。位於中津宮與奧津宮之間的展望台，能從海拔101.5公尺處眺望美景， 將富士山、伊豆半島、箱根等地都盡收眼 底。展望台周邊設有優雅的花園，結合日式與西式的風格，一年四季都有不同的 卉盛開。冬季入夜後更會點起燈飾，相當浪漫。

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【店家資訊】

地址：神奈川県藤沢市江の島2-3-28 （サムエル・コッキン グ苑内）　

電話：+81-466-23-2444


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