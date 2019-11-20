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甜點寶地嚐驚喜！ 從繪本跳出來的鐵鍋鬆餅 自由之丘必吃鬆餅 Rusa Ruka

2019-11-20 15:32窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

來到自由之丘一定要給自己留點胃口來嚐些甜點，在這個甜點寶地，你可以找到各式各樣的蛋糕、和菓子、可麗餅，但如果你想找鬆餅，比起在台灣及香港都有分店的Flippers，何不試試這家鬆餅專賣店Rusa Ruka呢？這裡的招牌鬆餅從外表到味道都會給你驚喜喔！

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從自由之丘站正面口，往前行會看到蜂之家與みずほ銀行，就在那個路口轉右一直往前走。一開始你會看到很多店鋪，漸漸走進無人的住宅區，但不用擔心，一直走到盡頭，看到綠色的閘口轉右，走幾步就會發現Rusa Ruka的招牌。

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推開店門，馬上進入一個白色而時尚的空間。店內面積很大，有約50個座位，從較大的圓桌到二人桌，甚至吧桌都有，無論你是一人來享受或是來開女子會都很適合。而且每個桌位有一定距離，讓你不會感到很侷促，可以來場自在舒適的用餐。

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至於菜單，基本上只提供鬆餅，鹹食與甜食也有。鹹食的口味有起司、歐蛋、墨西哥風等等，另外也可點沙拉，意大利麵，不太喜好甜食的話也有好選擇。

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而甜食口味也很多，香橙奶油起司、巧克力香蕉、莓果等等，還有期間限定(我這次剛好是餅乾奶油口味)。如果你想來這裡慶祝生日或紀念日，也可點2000日幣的Special pancakes，店員會精心裝飾與寫上名字及句子，不過需要事前預約。

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有別於Bills 或gram的鬆餅，Rusa Ruka的鬆餅屬於較厚實一類，但仍然香軟可口

在眾多口味中，其實有個隱藏版的人氣款式，在菜單連照片都沒有印上，卻幾乎每桌必點，那就是厚焼きフライパンケーキ(厚燒熱鍋鬆餅了)了！美食需要付出一點耐心，請注意這個鬆餅要等大約10至15分鐘。

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等了一會，店員便捧著一個可愛的小鐵鍋上桌，鍋中是一大片又厚又烤得剛好的鬆餅，餅上烙了店名及放著一小塊奶油。厚厚的鬆餅看起來就像是兒童繪本中的圖畫一樣，所以教授你一個拍照技巧，就是借用店內的繪本作背景，店內大部分日本女生都是這樣拍的。(貪吃的我急不及待就開動了，只好借用網路的照片作示範????)

看看這鬆餅的厚度！！！大概10厘米的高度，原本有點擔心會不會太過結實不好吃，沒想到卻意外地鬆軟！鬆餅散發著蛋香，也不會過甜，塗滿奶油更好吃。

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鬆餅另外附上了香草冰淇淋、藍莓果醬及生奶油與起司，讓你可自行組合為鬆餅調味。個人最愛果醬，酸酸的味道平衡了甜度，不會太膩，很吃便沾完了。另外冰淇淋也不錯，冷熱交替的口感讓人一口接一口，不過起司略嫌味道較淡，不太突出。

這樣一盤鬆餅對女生來說其實份量滿多的，我當作午餐來品嚐，最後也飽到吃不完，建議還是二人分享。

這次厚鬆餅讓我感到很滿足，也想要再來試試別的口味。不過下次會想跟朋友一起來分享，邊吃邊聊聊天更開心。這裡雖然離車站有點遠，但正好適合作為自由之丘旅程的第一站，吃飽後隨處逛逛散步，讓你有個愉快的下午！

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘1-20-19 1F

東急東横線自由が丘駅 中央出口步行約10分鐘

9:30～20:00

https://www.facebook.com/rusarukajiyugaoka/

窩日本推薦閱讀：(東京)自由之丘人氣甜點９選推薦~~精選必吃美食及私房甜點　

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鬆餅甜點果醬

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