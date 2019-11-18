京都控都會這樣做！ 到鴨川河畔野餐、享用外帶美食

縱貫京都市的鴨川長31公里，自古就是京都的地標，不但屢屢出現在文學作品、電影漫畫中，寬敞河岸也是人們散步、騎單車、野餐的好去處。外帶京都特有的美味，來趟鴨川野餐吧！

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★花梓侘

隱身於鴨川附近住宅區一隅，專賣有如和菓子般、一口大小的球狀壽司「つまみ寿し」，繽紛的可愛模樣相當受到歡迎。加入紅醋不過甜的醋飯搭配鮪魚或昆布調味的鯛魚，以及京都老舖特製的生湯葉、生麩等，充滿京式風情，除了在店內享用，還能外帶，隔成格狀的木盒放入寶石般的迷你壽司，視覺味覺雙重享受。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市北区上賀茂今井河原町55

電話：+81-75-722-7339





★SouZai屋

在大自然當中，享受清新空氣、優美景色，與親友一同品嚐的美食，一定是最美味的。秉持著這樣的想法，曾赴義大利學習義式料理的老闆，特地選在鴨川旁開設了小小的義式料理熟菜店。所有的料理都由老闆1人細心烹調，嚴選當季食材，打造男女老少都喜愛的料理。同時也推出鴨川野餐方案出租桌椅等，輕鬆野餐。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市上京区宮垣町80ラヴァリエ1F

電話：+81-75-754-8459





★raisin

原經營法式料理店的老闆，在2016年將店舖轉型為提供輕食、外帶美食的咖啡廳形式，並搬遷至美術館林立、平安神宮等名勝匯集的東山區。以奈良、京都產地直送的當季有機、無農藥蔬食為主，打造多樣的法式料理，不論是前菜、主食、肉品全都可外帶，並依照季節推出限定料理，讓外帶也成為豐盛的法式饗宴。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市東山区中之町203 シルフ神宮道テナント2

電話：+81-75-746-3738





★青おにぎり

位於哲學之道附近的小巧店舖，店內只有吧檯座，卻也讓老闆與來客更貼近。販售的是暖心又暖胃的日式飯糰，為了讓人們嚐到最傳統的手工滋味，老闆特地使用古法釜鍋烹煮米飯，費工打造獨特的鬆軟口感。口味也都是最經典道地的日式傳統風味，樸實又美味。取飯糰與鬼的諧音，青鬼飯糰從包裝到口味都深入人心。

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【店家資訊】

地址：京都府京都市左京区浄土寺下南田町39-3

電話：+81-75-201-3662





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