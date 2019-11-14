東京燈光秀６選不可不看 浪漫閃爍的異世界讓人心跳不已

【撰文:Shinon/ 窩日本】

踏入11-12月，東京不只天氣轉冷，也迎來了一股濃厚的節日氣氛，商店們推出各種漂亮的聖誕禮盒或是聖誕蛋糕，街道也換上新裝，在晚上發放出閃耀奪目的光芒。日本的燈飾以細緻燈光聞名，如果你也想一覽這些迷人的景象，以下就是東京6個推薦的冬季燈光秀！

Caretta汐留

雖然汐留本身並不算觀光地，但這個燈光秀絕對值得你特地前往！就在商場Caretta汐留(カレッタ汐留)的B2F，每年都會舉行大型而華麗的燈光秀。雖然每年形式類似，都是以迪士尼卡通電影為主題，但根據不同電影會有不同演出效果。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

分享 facebook

位於汐留的燈光秀是觀光客必去的熱點之一

2018年主要是《冰雪奇緣》及《魔髮奇緣》兩部人氣作品，每週會交替進行，在12月5日起還會有去年大受歡迎的《美女與野獸》譽滿歸來！每天下午5點開始，每15分鐘會表演一次音樂燈光秀，其餘時間則可進去拍攝，但進去需要排隊。

分享 facebook

2019 阿拉丁燈光秀(想像圖)–本圖取自官網

2019年則是以今年的熱門電影阿拉丁為主題，至於會如何用燈光秀呈現阿拉丁的世界觀，就等你自己來親眼見證囉~~

下午在銀座或東京車站購物過後，晚上先來這裡欣賞燈光秀與拍照，再去吃晚餐，這個完美行程如何呢？

活動期間：2019年11月14日至2020年2月14日

讀賣樂園

分享 facebook

位於東京近郊的讀賣樂園，近年為吸引新的客群，在燈光秀上放入了不少心力。從新宿利用京王線到京王讀賣樂園站，最快21分鐘就到，然後便可利用纜車或巴士來到樂園門前。讀賣樂園在早上是一個普通的遊樂園，在晚上卻搖身一變為閃閃發亮的世界！從路邊的樹木到每一個機動設施都佈滿閃爍的燈光，而且主題不同，像是燈飾隧道、燈飾金字塔等有8大看點讓你可以慢慢逛！

分享 facebook

從摩天輪上看的景色

在讀賣樂園的最大樂趣就是可以利用摩天輪在高空俯瞰整個樂園，把夢幻的景色收盡眼底！乘坐摩天輪本來已是約會的好活動，加上燈光秀更是把浪漫氣氛推到最高點！！在沒有人打擾的私人空間中靜靜欣賞漂亮的燈飾，真是極致的享受。

分享 facebook

另外不要錯過這裡的燈光噴水秀！音樂、噴水與燈光三位一體的表演，最高15米的噴水非常有氣勢。這個噴水秀從下午5點起每15分鐘表演一次，記得停下腳步看看！要逛完整個樂園約花一至兩個小時，內裡有餐廳、滑冰場等各種設施，最適合情侶或跟朋友來玩樂一整個晚上！

2019年則是讀賣樂園的燈光秀10周年，因此會更盛大演出，預計將用史上最多的650萬顆燈泡，裝飾12個新區域以表現出希臘神話的世界~~

活動期間：2019年10月24日至2020年5月06日

丸之內地區

如果你的行程緊密又不想錯過每一個熱門的燈光秀的話，那麼可以從Caretta汐留直接來丸之內地區逛逛。新橋與東京只隔一站，走出丸之內出口，再一直往前走，很快便會看到奪目的燈光！

分享 facebook

丸之內地區的聖誕燈飾

在約1.2公里的街道、兩旁200棵樹上掛滿100萬個亮麗的小燈泡。看著似是無盡的黃金大道，有著一股莫名的吸引力會讓你一直往前走，走進這個明亮耀眼的世界裡！不過請注意，雖然走在馬路中間拍照構圖最漂亮，而平日車輛也不多，但拍照還是記得要小心喔！

分享 facebook

自問腳力夠好的話，不妨多走幾步，中途還可看到其他聖誕燈飾，像是丸之內大廈高8米的北歐風聖誕樹或是丸之內Brick Square的白色裝飾，都會讓你停下腳步拍上幾張。

分享 facebook

本圖取自官網

走到盡頭便會到達有樂町，再過馬路便是話題不斷的全新設施日比谷Midtown！這裡一下子轉為滿天粉藍，中央的Starlight Tree上燈光會配合音樂而流動，就似是夢幻的流星，旁邊還有可愛的小黃人與綠色階梯，哪一款聖誕裝飾最合你心意呢？

活動期間：2019年11月7日至2020年2月16日

恵比壽Garden place

說到浪漫約會地點又怎可缺少惠比壽呢？不只作為各種經典日劇情景，周邊又多充滿格調的餐廳，時尚的氣氛環境最適合來一場特別的聖誕約會。

分享 facebook

惠比壽花園廣場是日劇的熱門取景地

就在恵比壽Garden place，一到達廣場會看到高10米的聖誕樹在黑夜中閃閃生輝。然後是一道紅地毯長廊，伴著兩旁佈滿燈飾的樹，走在上面會讓你有種猶如明星般的高貴感。

分享 facebook

惠比壽花園廣場的世界最大水晶燈

華麗的紅地毯會引領你到一座巨大的水晶燈前，這是世界上最大的水晶燈，高5米、總共有250顆燈，看上去晶瑩通透，設計精美。雖然被玻璃所包圍但仍無擋其奪目的光芒，只是要拍到完整的燈飾有點因難，是唯一可惜之處。

分享 facebook

參觀完後不要錯過聖誕樹旁的小木屋，在那裡來一杯暖飲與小吃，邊眺望漂亮的燈飾邊聊聊天，來場美妙的約會吧！

活動期間：2019年11月2日至2020年2月24日

六本木中城

分享 facebook

六本木燈光秀今年則是與Harry Winston合作

日本的燈飾通常都是掛在高高樹上，如果想換個角度去欣賞，那麼可以到六本木的東京中城漫步於燈海中。今年的燈光秀以宇宙為主題，在2000平方米寬闊的草地廣場中鋪滿19萬顆小燈泡，加上各種仿照星球的裝飾，讓你如履步在夢幻銀河上。

分享 facebook

除此以外，在11月26日至12月18日還有特別的泡泡演出，每天會噴出約45萬個泡泡來模擬宇宙星體的誕生、光輝與爆發，增加臨場感。泡泡在燈飾照耀下更加迷人，有些更會加上煙霧，看起來如夢似幻，讓你完全投入在迷離的光影世界。

逛完廣場後還不夠的話，也可到東京中城的花園去，那裡各種樹木都掛上去不同顏色的燈光，可以悠閒地漫步一番。在商場內也有聖誕市集出售來自世界各地的聖誕飾品，以及各種聖誕限定版甜點，順道來買些伴手禮囉！

活動期間：2019年11月26日至12月25日

東京Garden Terrace紀尾井町

分享 facebook

位於赤坂的水晶聖誕樹

就在六本木附近，赤坂的東京Garden Terrace紀尾井町也是個不錯的欣賞燈飾地點！這裡可以看到由42,000顆水晶組成的聖誕樹在燈光下閃爍，由著名的箱根玻璃美術館跟商場合作，聖誕樹高6米，在下午自然光時已經很漂亮，在晚上更是動人！遠看樹上就似佈滿純白飄雪一樣高貴、近看則精緻，十分獨特！

分享 facebook

而在其他地方則掛上約48萬顆香檳金的燈泡，照亮了整個地方！雖然相比起其他地方，這裡範圍較小，但華麗的金色燈光配襯典雅的歐式建築也是別有風味。看完燈飾之後，還可以與另一半或朋友到上圖的歐式建築裡吃頓浪漫的晚餐或喝點小酒。這建築來頭可不小，是朝鮮末代皇帝生前在日本所居住的宅邸，現在則被指定為國家文化財，一部分作為結婚會場使用，另一部分則是氣氛滿點的餐廳和酒吧。想讓燈光秀的浪漫再進一步升溫的話，來這個隱藏版景點就對囉!!

分享 facebook 分享 facebook

特別推薦你一個拍照好位置，就是去拍旁邊河上的倒影，恰到好處的鏡面折射會形成極佳的構圖，也可把整道金色長廊收盡眼簾，從不同角度看一樣吸引！

活動期間：2019年11月7日至12月25日

東京的冬日晚上真的到處都是美景，以前在網路上看過照片後一直都很想親身拜訪，身臨其境時更覺名不虚傳，比預期中還要漂亮。雖然只是一些小燈泡，聚集起來卻會交織出夢幻的景象，讓人會忘記現實，陶醉在這個美妙的空間裡。難得冬季來到這個國家的話，絕對值得一看，記得要帶上能拍夜景的相機，與為你拍照的“那一位”囉！

窩日本推薦閱讀： 前進絕美白川鄉-從交通到夜間點燈全攻略–走入世界遺產合掌村

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」