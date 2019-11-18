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探險去！ 東京澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」 一窺日本居酒屋文化

2019-11-18 21:54JAPANKURU日本酷樂

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本的美食一直都是旅人心中所嚮往的，日本的居酒屋更是每個人都想攻略的，但是不同於連鎖快餐店，居酒屋通常以服務日本客人為主，在最基本的點菜上面往往就會產生有看沒有懂的問題，說要體驗，但其實也不知道日本人都吃什麼、怎麼吃，哪間好吃、哪裡好去。

這一篇就跟大家分享一間位在繁華街澀谷的人氣居酒屋，跟大家推薦幾道好吃料理，並分享幾個我們觀察到的日本居酒屋文化！

日本酷樂推薦居酒屋「米助 澀谷店」

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」

澀谷街景

今天想跟大家分享的日本道地好吃居酒屋「米助 澀谷店」，其實只要出了澀谷車站、再走一小段路就可以抵達了！這樣優越的地理位置，也是我們推薦「米助 澀谷店」的其中一個理由！

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」

澀谷中心街

在澀谷車站對面有一個三角路口，中間的建築物TSUTAYA蔦屋二樓有大家很熟悉的星巴克，我們走進左手邊的澀谷中心街，再步行約1分鐘，就可以在右手邊看到這篇文章的主角囉！

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」

店家外觀

雖然「米助 澀谷店」位在地下一樓，但它醒目的招牌讓人非常好找，只要照著我們上面所敘述的前往，就絕對不會找不到！

多種座位大小選擇

來到居酒屋，可以依照自己的需求，選擇座位的大小。記得在進入店裡時，先跟店員說明用餐人數和目的，讓店員幫你安排最舒適的位子喔！

・吧檯座位

這個座位的好處是可以看到廚房裡的一動一靜，享受美食的同時也可以看著師傅大展身手下廚滿足視覺享受。

・團體包廂

團體包廂最適合全家大小或三五好友一起用餐時使用，不管帶了幾個小孩都不用擔心失控的孩子們會影響到周圍的用餐品質。因為是私人包廂，三五好友也可以盡興在餐廳裡開心暢飲，高談論闊日本旅程的精彩片段。

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」

日本居酒屋文化

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」

お通し(小菜)

「お通し」是居酒屋在客人就座後會送到桌的一種開胃菜，通常都會收300~500日圓不等的費用，日本人對這項規定非常熟悉，但國外常常沒有這樣的習慣，因此很容易產生糾紛。據說有些店家可以不要這個服務，不過這次我們介紹的米助澀谷店是有提供的。

米助的店員會在客人進店前，向客人說明這個文化，確認客人能夠接受這樣的規矩，才會讓大家進入！

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」

とりあえずビール(先上個啤酒)

日本人到居酒屋時，會從飲料開始點起，接著才會點食物。而去居酒屋，通常都會有一道乾杯的「儀式」，為了順暢進行，很多日本人第一杯飲料會順從周圍的人，一起點啤酒，以加快店家上酒水的速度。

這樣潛移默化的文化教養，對外國人來說可以說十分瞠目結舌，大家若與日本朋友一同到居酒屋，不妨可以問問他們喔！

「米助 澀谷店」料理推薦　① 現烤現做烤雞

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」

在「米助 澀谷店」裡，最具代表性的就是現做現烤的炭火烤雞串，有別於大部分的店都是做起來放，新鮮的程度自然不一樣！

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」

到居酒屋用餐，其實很推薦點這種拼盤，點餐迅速又不用煩惱到底要吃什麼，直接讓老闆幫大家準備好！雞軟骨串、香蔥雞肉串、雞肝串、雞屁股、雞頸肉串、砂囊串、雞心肉串、雞皮等等會隨機出現喔！

5支 850日圓/8支 1350日圓/10本 1650日圓

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」

這個由左至右分別是特選雞肩肉(特選ふりそで)、特選日南雞腿肉(特選日南鶏もも)、特選香蔥日南雞(特選日南鶏ねぎま)。日南雞，是產自日本宮崎縣的品牌雞，以低脂肪含量及低膽固醇聞名，對在意熱量的人來說，也可以輕鬆品嘗喔！

一支 290日圓

「米助 澀谷店」料理推薦 ② 肉火山鍋

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」

「米助 澀谷店」的鍋物，是使用大阪的淺四角形鍋烹煮，使用大量的蔬菜及日本產豬肉片，打造出如火山一般極具震撼的外觀，不僅拍照上相，連香甜微辣的湯頭讓人好想再來碗白飯！

一人份 1500日圓(最低要兩人份才會製作)

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」

話說，店內還有豐富的日本酒，店家說，這個鍋與上圖的辣口芳泉酒非常搭！喜愛日本酒的人，不妨親自來感受一下日本酒的魅力！

芳泉 500日圓

最後......

日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」。　　 ※ 提醒您：禁止酒駕 ...
日本居酒屋探險去 澀谷繁華街上的「米助 澀谷店」。　　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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以上就是我們這次跟大家的分享報導～想要攻略日本居酒屋的你，還在等什麼呢？交通方便、位在繁華觀光地的日本居酒屋等你光臨喔！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

居酒屋 米助 澀谷店

東京都渋谷区宇田川町25-6 B1F

050-5868-8537 (預約請於15:00之後、營業結束前洽詢)

營業時間：

一～四 17:00～24:00（L.O.23:00）

五・六17:00～翌5:00（L.O.4:00）

日・節假日16:00～24:00（L.O.23:00）

延伸閱讀：新鮮、手作、高品質？日本旅遊必吃次摩斯漢堡的N個理由

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