兩津勘吉是你嗎？ 到龜有尋找烏龍派出所（上）

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相信不少台灣的朋友都「認識」兩津勘吉和《烏龍派出所》都蠻熟悉的。他不僅陪不少七八年級生度過童年，至今仍在台灣的電視上重播再重播。光是卡通中他那一口道地台語，就讓人印象深刻。細數能說「台語的」的日本動漫人物，應該就屬兩津和花媽了吧。

這次日本酷樂小跟班要帶大家實地走一趟兩津所在的龜有地區，到底是不是真的有烏龍派出所？能不能遇到兩津和他的朋友們呢？一起來看一看！

出發之前：關於《烏龍派出所》

無論是不是動漫迷，在開啟我們的烏龍派出所之旅前，還是先來簡單了解這部作品。這部作品自1976年開始在《週刊少年JUMP》上連載，至2016年已1960話的紀錄完結，是連載超過40年的超長壽動畫。（原來和它相比，《海賊王》、《名偵探柯南》什麼的都是小case啊！）

連載這麼長的時間，這作者是不是跟《獵人》的富堅那樣，畫一畫停很久？或中間有停載一長段時間？如果你心裡正這樣嘀咕，小編可以鄭重告訴你，作者秋元治這40年來未曾休刊，堅持創作的精神真的是十分令人佩服！正因為如此，《烏龍派出所》這部作品不僅是《週刊少年JUMP》中最長連載作品的紀錄保持者，也是日本少年誌中最長連載作品的紀錄保持者。除此之外，它更是金氏世界紀錄中單行本集數最多的漫畫作品。

除了漫畫之外，《烏龍派出所》於1996年製作成電視動畫，台灣的衛視中文台於2004年引進播出，另外也有成電影版、日劇和舞台劇多種作品形式。

有看過動畫的大家應該都知道，這部作品主要是講述主角「不良警察」兩津勘吉和他周遭發生各種尋常或不尋常的人事物。有趣的是，據說兩津一開始並不是像大家印象中的那樣搞笑又親民的角色，而是個會突然發飆亂開槍的超級暴力員警。他的有錢的同事中川和麗子，原來也不是富家紳士和小姐的性格。因此當時出版社以此為原因加上故事不夠吸引外國讀者為由，讓前50集單行本僅限日本發行。有興趣的大家來到日本，可以找來看看。

出發！葛飾區龜有車站

要前往《烏龍派出所》的舞台「龜有」，最方便的莫過於搭乘JR常磐線，而我們這次的旅程也是以龜有站為起點開始。一出站，就可以看到熟悉的「身影」──車站閘口前的柱子上兩津、中川和麗子正迎接我們。他們的旁邊正放了「烏龍派出所龜有兩津銅像巡遊地圖」，而且還有中文版的呢。看來來到這裡要不見到兩津，應該都很難？

龜有站主要有南北兩大出口，根據導覽地圖所示，龜有站週邊有共有15座銅像，北口有5座，其他基本都在南口一帶。導覽也很貼心地為大家安排了散步路線，為銅像們編了順序，並特別標示出與動漫相關的景點，像主題特產專賣店、《烏龍派出所》的原型派出所，和《烏龍派出所》遊戲機房（編按：下集中會詳細介紹這裡喔）。如果是在週六週日來玩，還有機會在路上遇到兩津真人公仔巡邏呢。導覽地圖寫得如此詳盡，我們就別辜負它的用心，跟著指引出發吧！

一出站就能看到大大的圓柱海報。

導覽地圖詳細標註了銅像順序，方便大家進行主題小旅行。

如果想要和真人兩津「偶遇」，那就選週末週日的時間來吧！

兩津導遊 龜有站週邊散策

一出北口，就能看到一號兩津銅像跟我們招手，腦袋裡面很自然浮現他的「台灣國語」，說了一句「花嘍蜜」。轉身過個馬路再轉彎，就發現這傢伙原來找了麗子小姐一起來看大家。不愧是大家閨秀麗子，坐在馬路邊也是美美的。

告別麗子後，我們被引導到龜有公園，兩津才沒走幾步路就累了似的，在公園的長椅上歡樂地坐著，呼喚大家來一起拍照。小跟班沒有因此停下腳步，繼續跟著地圖路線前行。誰知道兩津不知道什麼時候超越我們的，居然站在那邊得意洋洋地比「耶」。於是兩津回歸我們的隊伍啦！

兩津：快來快來，跟我走就對了！

走累了？那就跟跟兩津一起坐坐吧！

麗子小姐優雅出現在路邊。

一路導覽，兩津不時會變換各種造型和誇張表情，後來也找來了自己的好同事本田、中川和自己的童年玩伴一起跟我們一起散步。其中一站我們來到香取神社，但卻因為施工的關係，兩津沒有「跟來」，但卻有另外一位動漫大咖現身，那就是《足球小將》的主角大空翼！這部作品也是日本經典的運動主題漫畫之一，而大空翼和兩津勘吉一樣，都是葛飾區的名人吶。配合這部動漫名作，在龜有作鎮七百餘年的香取神社製有《烏龍派出所》和《足球小將》的主題繪馬。這可是別的神社見不到的呢。

這祭典版兩津的表情真是夠生動了。

香取神社坐鎮龜有，已逾七百多年囉。

《足球小將》可說是日本足球漫畫中的經典作品，主角大空翼和兩津同為葛飾區的名人啊。

香取神社特別的烏龍派出所繪馬。

另外，麗子也特別領我們到南口的Lirio大樓中，裡面有好逛好賣的家居連鎖店「宜得利」、百圓店「DAISO」等。不過麗子小姐也不是來促銷的啦，她是想帶我們去7樓的龜有地區中心，讓大家可以更深地了解龜有這個地方。

散步路線的最後，我們又回到南口。就在南口前，兩津、中川和麗子三個人終於一起出現，向完成銅像散策之旅的我們敬禮致意，繼續迎接著從南口來到龜有行人過客。烏龍派出所，咱們下次見囉！

麗子在Lirio大樓中等待大家，這裡面還有好買好逛的宜得利和DAISO。

Lirio大樓中不僅有百貨商場，龜有地方中心居然藏在其中！

《烏龍派出所》三大要角終於聚首。

原來這三人已經站在龜有車站外將近兩年啦。

相比簽名，作者留下的這個大手印還真是令人印象深刻。

接下：兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

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