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訂26碗沒買袋子！外送員秒「棄單走人」 網曝訂餐關鍵

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兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

2019-12-03 12:01JAPANKURU日本酷樂

承上：兩津勘吉是你嗎？ 到龜有尋找烏龍派出所（上）

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）
兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）
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為了拜訪兩津勘吉，日本酷樂小跟班來到《烏龍派出所》所在的龜有散步小旅行。

上集中已經帶大家在龜有車站週遭走了一圈，拿著導覽地圖，跟隨兩津的腳步探訪他的朋友們和景點。

其中最令粉絲們心動的，非《烏龍派出所》遊戲中心莫屬了！究竟那裡面有些什麼好玩又有趣的主題設施呢？

且聽小跟班一一道來。

據導覽地圖說，這位於龜有站南口一帶的《烏龍派出所》遊戲中心，是在大型購物中心Ario中的三樓。隨指引進入賣場，寬廣的購物空間，集結了包括Uniqlo、H＆M、Earth Music ＆ Ecology、無印良品等服飾雜貨品牌，以及許多美食餐廳等，讓人差點就失心瘋。

為了快點見完兩津快點逛街速速揭開遊戲中心的神秘面紗，我們心無旁鶩地直衝上三樓，歡樂的《烏龍派出所》遊戲中心就在眼前──橙色的大門，右邊的阿兩一如往常地騎在所長肩上，遊戲中心招牌的旁邊還有麗子、麻里愛、寺井等伙伴們的照片呢。

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

大型購物中心Ario中，不僅有集結了不少日本服飾、雜貨、美食等品牌門市，還有電影院唷！

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

位於Ario三樓的《烏龍派出所》遊戲中心，騎在所長頭上的兩津實在太歡樂了。

名符其實，《烏龍派出所》遊戲中心內處處都是兩津勘吉的身影。最吸引我們目光的，就屬那間百分之百還原動漫場景的龜有公園前派出所了！警所前站著真人比例大小的兩津、中川和麗子，真宛如從卡通中走出來似的，作工非常精緻。先拜別三位警察大人，直接進入派出所，我們赫然發現兩津的辦公桌。真不愧是兩津啊，裡面盡是一些不正經玩意兒的抽屜，毫不遮掩地全打開，根本就沒在怕被笑。桌面上還散落大大小小的收據，及一張完成好的悔過書。此情此景，多少卡通中的劇情橋段湧入腦中啊。

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

遊戲中心中真實還原《烏龍派出所》場景，門口的主角公仔們可說是栩栩如生。

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

看了阿兩辦公桌裡面盡是這些有的沒的，不禁讓人回想起自己的辦公桌裡面都放了些...？

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

桌面上還有阿兩寫的悔過書，有人認真數過他從頭到尾到底寫過多少悔過書嗎？

遊戲中心中還展出了一些原畫畫稿和相關週邊，包括去年《烏龍派出所》40週年紀念時，作者秋本治繪製的畫稿和限定款兩津勘吉版Hello Kitty。什麼？你說的是那個沒有嘴巴的萌貓？別懷疑，正是那位家喻戶曉的Hello Kitty！雖然一開始完全無法想像，有著和兩津一樣的粗的麥當勞眉毛的Kitty會變成什麼樣子，但當看到圖片的時候，忽然發現某種反差的萌感。（誤）牆上也展出許多登場人物的服裝，像天才蘿莉檸檬的校服、小纏的超神田壽司店服、波爾多的軍裝等，連熱褲刑警的熱褲都沒少。（小跟班：這個角色實在是太歡樂。）遊戲中心中也能見到熱褲刑警站在機台上，「在此聽候您的差遣」。

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

秋本治老師的畫稿。

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

兩津勘吉版Hello Kitty，是不是有種反差萌感？

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

特殊刑事課的熱褲刑警，名言是「股間的突起物不可小覷！陸地上的案件，只要有我一個人就可以全部解決！熱褲刑警在此聽候您的差遣」。

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

各式各樣滿滿的兩津。

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

天才蘿莉擬寶珠檸檬的服裝。

遊戲中心內的裝潢用心，有簡單的主題區塊設計，像是祭典風味十足的太鼓達人區，還有中川和兩津參加祭典擊鼓的大型燈箱畫。另外也設有好玩且能兼作紀念品的兩津夾娃娃機，以及《烏龍派出所》主題小鋼珠機台。作為《烏龍派出所》的粉絲來到這裡，可真是既好玩又好拍。如果時間允許，在遊戲中心玩完一圈後，還可以到其他樓層血拼吃美食，讓大家絕對不虛此行。

此番龜有之旅，真是多元豐富，既有戶外散步行程，也兼顧了室內玩樂及購物。下次大家如果有到東京來，不妨來這裡跟兩津和他的伙伴們聚聚吧！

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

遊戲中心中各式各樣的遊戲機台，讓大家玩得盡興。

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

兩津特別版遊戲機台。

兩津勘吉是你嗎？到龜有尋找烏龍派出所（下）

太鼓達人區旁邊有大大的高富帥中川助陣喔！

延伸閱讀：【遊東京必看】如果在日本車站遺失車票　有甚麼方法？

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