好想讀東京大學！　「偽東大生」的東京一日遊提案

好想讀東京大學！偽東大生的東京一日遊提案 分享 facebook

每次說起東京大學，腦袋裡總會自動播放日劇《神探伽利略》的主題曲，然後出現湯川教授略面癱的臉兒（誤），畢竟這部日劇就是在東大取的景嘛。且不說東大是許多日劇的拍攝地，更是日本國內外廣大莘莘學子們夢寐以求的名校。

你也曾夢想成為東大生嗎？ 跟著日本酷樂小跟班的腳步，開啟一趟「偽東大生」的一日行程吧！

Spot 1 東大校園漫步

想要當東大學生，第一站當然先來到東京大學校園走走。其實東京大學在東京有幾個校區，而最為大家所知的，是位於台東區一帶的本鄉校區。這裡有著名的「東大三景」──赤門、銀杏大道和安田講堂。赤門是自江戶時代保留下來的御守殿門，也是東京唯一一座殘存的御守殿門。根據古代習俗，御守殿門一但受災損便不能重建，可見這座赤門能保存至今，是多麼得難能可貴。而自正門通往安田講堂間的銀杏大道，絕對是東大的秋日名物，也是東京秋天賞銀杏的名所。銀杏大道後，矗立著復古紅磚的安田講堂，也正是包括前面提到的《神探伽利略》等日劇取景過的經典建築。

欣賞校園內美麗建築的同時，感受校園內那一份書卷氣息，彷彿自己也是東京大學的一份子，想像每天能在如此優美的環境中潛心治學，不禁還是心神嚮往起來。

Spot 2 東大校園學生餐

校園生活體驗，當然少不了吃學生食堂這件事囉！來到東大當偽學生，自然要光臨一下中央食堂。在外食昂貴的東京中，學生食堂內的學生餐真是難得的「便宜又大碗」，而且選項也不少。不過可想而知的是，午餐時間必然大排長龍。作為偽學生，可以試試趕在大家下課前先到食堂，稍微避開人群囉。

傳說赤門拉面是東大的名物，偽學生小跟班這次就跟著來一碗。儘管點了小份，但份量十足。看上去蠻不錯，只是實際吃起來就...嘿嘿個人覺得就那樣。大家有機會可以來評鑑看看！

東京大學 本鄉中央食堂

營業時間：平日8:00～21:00／週六日、國定假日11:00～19:00

（14:00後只有E-Pronto營業，長假及考試日會縮短營業時間）

Spot 3 杜鵑花與千本鳥居：根津神社

中午在中央食堂飽餐一頓後，不訪穿過東大校園，往根津站的方向走去，拜訪離車站不遠的國寶級神社「根津神社」。神社內有片坡地上種滿了杜鵑花，春天盛開時滿山不同顏色的杜鵑錯落整片小丘，非常美麗且壯觀。另外，根津神社也是東京少數能見到千本鳥居的神社之一。在東京想要體驗如同京都那樣幽美的千本鳥居，根津神社蠻值得你一走的。

根津神社週邊，往日暮里或千駄木一帶，也是很不錯的散步區域。住宅區、佛寺和商店街交織的區域中，巷弄間不時藏著意料之外的風景或個性小店。而其中下町風味十足，且有貓街之稱的谷中銀座商店街，也就在這一帶。

根津神社

地址：東京都文京区根津1-28-9

關門時間：3～9月18時／2、10月 17:30／11月17:00

Spot 4 和貓咪與美食作伴：谷中銀座商店街

無論你是不是貓咪控，谷中銀座基本上不會讓你失望。在這下町風情滿溢的商店街散步吃喝，無疑是渡過悠閒午後的最佳選擇。這裡因為有許多貓咪們神出鬼沒，也被稱作「貓街」，不少商家也自然而然配合這個「主題」，開發各式各樣貓咪週邊雜貨和美食，包括可愛的貓尾巴雞蛋糕和招財貓鯛魚燒。除此之外，還藏了不少古宅咖啡店、古書店和路邊小酒攤等，再加上不輸給《你的名字》結尾畫面的長階梯，在此感受太陽西下迎接黃昏，別有一番風情吶。

結語

早上在校園內當用功勤奮的好學生，下午「沒課」到校外散步，一天偽東大生的行程是不是也很充實呢？下次再跟著小跟班去其他名校校園走走囉！

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