泡完湯再挑戰冷泉灌頂！ 東京都內天然溫泉 「豐島園 庭之湯」是個樂園也可泡湯

除了泡湯還想要來個馬殺雞嗎？那就來到豐島園！

日本人愛泡湯是眾所皆知，而日本也因為擁有良好的天然資源，擁有許多錢湯、溫泉旅館等！但一次能夠擁有這麼多享受的，就是豐島園了！除了個別擁有多種不同湯池的男湯女湯以外，還有男女混湯大眾池、桑拿區、休息補眠區、庭園、吧台、餐廳，以及能夠挑選伴手禮的土產部。

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東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯 分享 facebook

豊島園 庭の湯

親切的櫃檯人員會在入場時給你一套館內所需裝備

來到「豊島園 庭の湯」，這裏就是溫泉的度假村，在這裡你可以享受到多種溫泉設施、品嚐到日本當季美食，在溫泉過後享受一杯清涼啤酒或是日式調酒，這裏能夠讓你度過悠閒的一天。

入館時會領取到包含館內服裝、毛巾兩條的裝備。

在櫃檯邊設置貴重商品的保管置物櫃，只需簡單設定密碼即可使用。

設有多個置物櫃，鑰匙一定要保管好，遺失的話會有補償費用的發生喔。

乾淨明亮的更衣化妝室，富有基本的化妝水、乳液等供客人使用。

在櫃台完成入場手續就可以泡湯囉！

東京都內少數的天然的溫泉！

天然露天溫泉，隨著季節變化會有完全不同的景色！

強鹽溫泉？！

這裡的溫泉有個特色就是強鹽溫泉，天然的湧泉中擁有豐富的礦物質及強鹽，由於鹽分極高包覆於皮膚表面時，體溫散去較慢，具有良好的保溫作用！但也因為這樣如果喝了酒來泡溫泉的話可是更容易醉喔！！（話說已經有報告顯示喝酒泡湯是危險行為喔！）

⑴天然溫泉 露天觀景

春天賞櫻秋天賞楓，邊享受自然景色邊泡在天然溫泉中是一大享受！

⑵天然溫泉

天然溫泉中主要的浴槽，躺在大尺寸的浴池裡望向日式庭園的大片落地窗。

⑶天然溫泉 躺床

能夠躺平享受從腳邊、腰部冒出的氣泡湧泉馬殺雞。

⑷天然溫泉 氣泡泉

超綿密的白色細泡包覆全身。

⑸人工碳酸泉

碳酸溫水製造裝置製造出的高濃度碳酸泉，細微的氣泡附著全身後，增加血液通順，加速代謝功能！

⑹天然溫泉 信樂燒泡桶

在日式庭園中，享受一人使用的信樂燒泡桶

碳酸泉，使用碳酸溫水製造裝置，能夠幫助血管擴張血液通順！

溫泉過後來挑戰個冷泉灌頂吧！

歐風裝飾的的桑拿室，利用水蒸氣幫助排汗代謝。

稱之為芬蘭桑拿的熱氣室，還會有熱氣師來這裡為各位煽熱風服務喔！

大眾池前即是大片的落地窗，享受著眼前這片日式庭園在不同季節所帶來的四季景色。

池子的中間則是一塊巨大的水晶，讓人更能夠沈靜心情。而大眾浴池的水溫大約與體溫相同(35度)，可以放心無負擔的泡在池子裡享受，即使泡久了也不會不舒服，可以一家大小在這裡靜靜的享受窗外風景一邊享受氣泡按摩呢！

*進入大眾池需著泳裝

*大眾池禁止男女嬉戲行為、禁止游泳、打鬧

戶外的大眾池，還附設躺椅，天氣較溫暖時躺在這裡曬個日光浴也是享受！

充滿開放感的日式庭園，稍微高溫的天然溫泉，店家推薦與另一大眾池（軟水）交互使用！

關於豊島園 庭の湯名字的由來，佔地1200坪的庭園，由日本代表造園家 小形研三監製，仿照出天然溪流及造景，包含鯉魚池、瀑布，在每個季節的變化之中靜靜感受日式庭園的美與靜。

腳底按摩，幫助血液順暢、代謝加速，消除疲勞！（費用另計）

泰式傳統按摩，慢慢的施加壓力，幫助放鬆全身肌肉。（費用另計）

其中一個特別的桑拿是這裏會有「熱波師」使用毛巾進行十分鐘左右的煽風，利用熱風吹向客人，促進發和作用。

*每日有五回 時間為13:00 、15:00 、17:00、19:00、21:00

各種桑拿選擇

來到「豊島園 庭の湯」不妨犒賞自己一番！慰勞平日努力生活的自己吧！這裏的桑拿種類很多，像是岩盤浴、峇里島式按摩、泰式按摩、足部、局部按摩，甚至還有針對各種不同部位的舒壓療程，以及保養療程。*按摩療程皆需要另外付費​

這邊還有個很特別的桑拿區位於岩盤棟，在這裡躺上五十分鐘享受紅外線桑拿（下午的使用時間需先跟櫃台登記）。

按摩療程（日文）

岩盘浴

透过各种不同的药石，像是凤绿石、化石黄土、七宝石、甲翠製成作为床板。而岩盘浴比起一般桑拿室温度还低一些，所以不会有因为高温造成的呼吸不适，在中低温的环境中慢慢的排汗帮助代谢，在女性族群裡可是受到广大欢迎呢！ 这边要注意的是，岩盘浴的费用是另外计算的喔！*岩盘浴票价：平日500日圆，週末、国定假日700日圆

►【岩盘浴栋】

营业时间：

11:00～13:20自由使用时间 最长可使用140分钟

13:30～22:20一次使用五十分钟 （每小时的三十分开始计算，需要于使用前十五分钟以前登记）

登記流程：

柜檯登记使用时间 > 穿着岩盘浴衣 > 预约前十分钟至「岩盘浴栋」报到 > 领专用毛巾开始享受

店家推薦的人氣套餐組 1,950日圓

店家特製拉麵為店內居高不下的超人氣商品！

紅豆麻糬配上新鮮的水果霜淇淋，一口接著一口完全停不下來的美味！

在能夠欣賞四季風景的日式庭園邊享受著當季美食，人生一大享受！

吧台提供各種酒類，生啤酒、日本酒等都有！泡完湯來杯清涼啤酒享受吧！

周邊還有一些基本甜點，像是冰淇淋、日式點心等可供下酒搭配喔

餐廳位於挑高大眾池的上方

土產部每季都會更換不同主題縣市的伴手禮供大家挑選（拍照時為北海道主題祭），來到這裏泡溫泉可以順便帶些伴手禮回去送給親朋好友分享！

享受整日的放鬆舒壓後，來到豐島園樂園玩樂走走吧！！

擁有90年以上歷史的【豐島園】遊樂園，從都營大江戶線豐島園站下車步行兩分鐘，西武池袋線豐島園站下車步行一分鐘即可到達，在這裡有110年歷史的旋轉木馬、都內也能坐到的雲霄飛車以及應景的點燈活動，夏天還也會開放水上樂園！趁現在氣溫泡湯最合適，不管是玩完之後泡個湯，還是泡完湯之後再去玩，都超級適合！

百年歷史的旋轉木馬

東京都內也可以玩到雲霄飛車

點燈活動也是精采可期

【豊島園 庭の湯 】

地址：東京都練馬区向山3-25-1

電話：(03)3990-4126

交通：

①西武池袋線 > 池袋直達14分鐘「豊島園站」

②都営大江戸線> 新宿直達20分鐘「豊島園站」

③西武有楽町線> 「練馬站」轉車>「豊島園站」

地理位置 官方網站

注意事項

⑴入場年齡限制為十三歲（中學生）以上

⑵提供泳裝出租

⑶入館料包含溫泉及大眾池，桑拿按摩另外計費

⑷刺青紋身禁止

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