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34歲許孟哲宣布求婚成功！IG秀大鑽戒報喜

泡完湯再挑戰冷泉灌頂！　東京都內天然溫泉 「豐島園 庭之湯」是個樂園也可泡湯

2019-11-14 15:25JAPANKURU日本酷樂

除了泡湯還想要來個馬殺雞嗎？那就來到豐島園！

日本人愛泡湯是眾所皆知，而日本也因為擁有良好的天然資源，擁有許多錢湯、溫泉旅館等！但一次能夠擁有這麼多享受的，就是豐島園了！除了個別擁有多種不同湯池的男湯女湯以外，還有男女混湯大眾池、桑拿區、休息補眠區、庭園、吧台、餐廳，以及能夠挑選伴手禮的土產部。

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯
東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯
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豊島園 庭の湯

東<a href='/search/tagging/1013/京都' rel='89282'><strong>京都</strong></a>內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

親切的櫃檯人員會在入場時給你一套館內所需裝備

來到「豊島園 庭の湯」，這裏就是溫泉的度假村，在這裡你可以享受到多種溫泉設施、品嚐到日本當季美食，在溫泉過後享受一杯清涼啤酒或是日式調酒，這裏能夠讓你度過悠閒的一天。

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

入館時會領取到包含館內服裝、毛巾兩條的裝備。

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

在櫃檯邊設置貴重商品的保管置物櫃，只需簡單設定密碼即可使用。

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

設有多個置物櫃，鑰匙一定要保管好，遺失的話會有補償費用的發生喔。

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

乾淨明亮的更衣化妝室，富有基本的化妝水、乳液等供客人使用。

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

在櫃台完成入場手續就可以泡湯囉！

東京都內少數的天然的溫泉！

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

天然露天溫泉，隨著季節變化會有完全不同的景色！

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

強鹽溫泉？！

這裡的溫泉有個特色就是強鹽溫泉，天然的湧泉中擁有豐富的礦物質及強鹽，由於鹽分極高包覆於皮膚表面時，體溫散去較慢，具有良好的保溫作用！但也因為這樣如果喝了酒來泡溫泉的話可是更容易醉喔！！（話說已經有報告顯示喝酒泡湯是危險行為喔！）

⑴天然溫泉 露天觀景

春天賞櫻秋天賞楓，邊享受自然景色邊泡在天然溫泉中是一大享受！

⑵天然溫泉

天然溫泉中主要的浴槽，躺在大尺寸的浴池裡望向日式庭園的大片落地窗。

⑶天然溫泉 躺床

能夠躺平享受從腳邊、腰部冒出的氣泡湧泉馬殺雞。

⑷天然溫泉 氣泡泉

超綿密的白色細泡包覆全身。

⑸人工碳酸泉

碳酸溫水製造裝置製造出的高濃度碳酸泉，細微的氣泡附著全身後，增加血液通順，加速代謝功能！

⑹天然溫泉 信樂燒泡桶

在日式庭園中，享受一人使用的信樂燒泡桶

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

碳酸泉，使用碳酸溫水製造裝置，能夠幫助血管擴張血液通順！

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

溫泉過後來挑戰個冷泉灌頂吧！

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

歐風裝飾的的桑拿室，利用水蒸氣幫助排汗代謝。

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

稱之為芬蘭桑拿的熱氣室，還會有熱氣師來這裡為各位煽熱風服務喔！

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

大眾池前即是大片的落地窗，享受著眼前這片日式庭園在不同季節所帶來的四季景色。

池子的中間則是一塊巨大的水晶，讓人更能夠沈靜心情。而大眾浴池的水溫大約與體溫相同(35度)，可以放心無負擔的泡在池子裡享受，即使泡久了也不會不舒服，可以一家大小在這裡靜靜的享受窗外風景一邊享受氣泡按摩呢！

*進入大眾池需著泳裝

*大眾池禁止男女嬉戲行為、禁止游泳、打鬧

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

戶外的大眾池，還附設躺椅，天氣較溫暖時躺在這裡曬個日光浴也是享受！

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

充滿開放感的日式庭園，稍微高溫的天然溫泉，店家推薦與另一大眾池（軟水）交互使用！

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

關於豊島園 庭の湯名字的由來，佔地1200坪的庭園，由日本代表造園家 小形研三監製，仿照出天然溪流及造景，包含鯉魚池、瀑布，在每個季節的變化之中靜靜感受日式庭園的美與靜。

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

腳底按摩，幫助血液順暢、代謝加速，消除疲勞！（費用另計）

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

泰式傳統按摩，慢慢的施加壓力，幫助放鬆全身肌肉。（費用另計）

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

其中一個特別的桑拿是這裏會有「熱波師」使用毛巾進行十分鐘左右的煽風，利用熱風吹向客人，促進發和作用。

*每日有五回 時間為13:00 、15:00 、17:00、19:00、21:00

各種桑拿選擇

來到「豊島園 庭の湯」不妨犒賞自己一番！慰勞平日努力生活的自己吧！這裏的桑拿種類很多，像是岩盤浴、峇里島式按摩、泰式按摩、足部、局部按摩，甚至還有針對各種不同部位的舒壓療程，以及保養療程。*按摩療程皆需要另外付費​

這邊還有個很特別的桑拿區位於岩盤棟，在這裡躺上五十分鐘享受紅外線桑拿（下午的使用時間需先跟櫃台登記）。

按摩療程（日文）

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

岩盘浴

透过各种不同的药石，像是凤绿石、化石黄土、七宝石、甲翠製成作为床板。而岩盘浴比起一般桑拿室温度还低一些，所以不会有因为高温造成的呼吸不适，在中低温的环境中慢慢的排汗帮助代谢，在女性族群裡可是受到广大欢迎呢！ 这边要注意的是，岩盘浴的费用是另外计算的喔！*岩盘浴票价：平日500日圆，週末、国定假日700日圆

【岩盘浴栋】

营业时间：

11:00～13:20自由使用时间 最长可使用140分钟

13:30～22:20一次使用五十分钟 （每小时的三十分开始计算，需要于使用前十五分钟以前登记）

登記流程：

柜檯登记使用时间 > 穿着岩盘浴衣 > 预约前十分钟至「岩盘浴栋」报到 > 领专用毛巾开始享受

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

店家推薦的人氣套餐組 1,950日圓

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

店家特製拉麵為店內居高不下的超人氣商品！

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

紅豆麻糬配上新鮮的水果霜淇淋，一口接著一口完全停不下來的美味！

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

在能夠欣賞四季風景的日式庭園邊享受著當季美食，人生一大享受！

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

吧台提供各種酒類，生啤酒、日本酒等都有！泡完湯來杯清涼啤酒享受吧！

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

周邊還有一些基本甜點，像是冰淇淋、日式點心等可供下酒搭配喔

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

餐廳位於挑高大眾池的上方

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

土產部每季都會更換不同主題縣市的伴手禮供大家挑選（拍照時為北海道主題祭），來到這裏泡溫泉可以順便帶些伴手禮回去送給親朋好友分享！

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

享受整日的放鬆舒壓後，來到豐島園樂園玩樂走走吧！！

擁有90年以上歷史的【豐島園】遊樂園，從都營大江戶線豐島園站下車步行兩分鐘，西武池袋線豐島園站下車步行一分鐘即可到達，在這裡有110年歷史的旋轉木馬、都內也能坐到的雲霄飛車以及應景的點燈活動，夏天還也會開放水上樂園！趁現在氣溫泡湯最合適，不管是玩完之後泡個湯，還是泡完湯之後再去玩，都超級適合！

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

百年歷史的旋轉木馬

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

東京都內也可以玩到雲霄飛車

東京都內的天然溫泉！？不只樂園還可以泡湯 豐島園 庭之湯

點燈活動也是精采可期

【豊島園 庭の湯 】

地址：東京都練馬区向山3-25-1

電話：(03)3990-4126

交通：

①西武池袋線 > 池袋直達14分鐘「豊島園站」　

②都営大江戸線> 新宿直達20分鐘「豊島園站」

③西武有楽町線> 「練馬站」轉車>「豊島園站」

地理位置 官方網站

注意事項

⑴入場年齡限制為十三歲（中學生）以上

⑵提供泳裝出租

⑶入館料包含溫泉及大眾池，桑拿按摩另外計費

⑷刺青紋身禁止

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溫泉泡湯京都

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