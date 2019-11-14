泡完湯再挑戰冷泉灌頂！ 東京都內天然溫泉 「豐島園 庭之湯」是個樂園也可泡湯
除了泡湯還想要來個馬殺雞嗎？那就來到豐島園！
日本人愛泡湯是眾所皆知，而日本也因為擁有良好的天然資源，擁有許多錢湯、溫泉旅館等！但一次能夠擁有這麼多享受的，就是豐島園了！除了個別擁有多種不同湯池的男湯女湯以外，還有男女混湯大眾池、桑拿區、休息補眠區、庭園、吧台、餐廳，以及能夠挑選伴手禮的土產部。
豊島園 庭の湯
親切的櫃檯人員會在入場時給你一套館內所需裝備
來到「豊島園 庭の湯」，這裏就是溫泉的度假村，在這裡你可以享受到多種溫泉設施、品嚐到日本當季美食，在溫泉過後享受一杯清涼啤酒或是日式調酒，這裏能夠讓你度過悠閒的一天。
入館時會領取到包含館內服裝、毛巾兩條的裝備。
在櫃檯邊設置貴重商品的保管置物櫃，只需簡單設定密碼即可使用。
設有多個置物櫃，鑰匙一定要保管好，遺失的話會有補償費用的發生喔。
乾淨明亮的更衣化妝室，富有基本的化妝水、乳液等供客人使用。
在櫃台完成入場手續就可以泡湯囉！
東京都內少數的天然的溫泉！
天然露天溫泉，隨著季節變化會有完全不同的景色！
強鹽溫泉？！
這裡的溫泉有個特色就是強鹽溫泉，天然的湧泉中擁有豐富的礦物質及強鹽，由於鹽分極高包覆於皮膚表面時，體溫散去較慢，具有良好的保溫作用！但也因為這樣如果喝了酒來泡溫泉的話可是更容易醉喔！！（話說已經有報告顯示喝酒泡湯是危險行為喔！）
⑴天然溫泉 露天觀景
春天賞櫻秋天賞楓，邊享受自然景色邊泡在天然溫泉中是一大享受！
⑵天然溫泉
天然溫泉中主要的浴槽，躺在大尺寸的浴池裡望向日式庭園的大片落地窗。
⑶天然溫泉 躺床
能夠躺平享受從腳邊、腰部冒出的氣泡湧泉馬殺雞。
⑷天然溫泉 氣泡泉
超綿密的白色細泡包覆全身。
⑸人工碳酸泉
碳酸溫水製造裝置製造出的高濃度碳酸泉，細微的氣泡附著全身後，增加血液通順，加速代謝功能！
⑹天然溫泉 信樂燒泡桶
在日式庭園中，享受一人使用的信樂燒泡桶
碳酸泉，使用碳酸溫水製造裝置，能夠幫助血管擴張血液通順！
溫泉過後來挑戰個冷泉灌頂吧！
歐風裝飾的的桑拿室，利用水蒸氣幫助排汗代謝。
稱之為芬蘭桑拿的熱氣室，還會有熱氣師來這裡為各位煽熱風服務喔！
大眾池前即是大片的落地窗，享受著眼前這片日式庭園在不同季節所帶來的四季景色。
池子的中間則是一塊巨大的水晶，讓人更能夠沈靜心情。而大眾浴池的水溫大約與體溫相同(35度)，可以放心無負擔的泡在池子裡享受，即使泡久了也不會不舒服，可以一家大小在這裡靜靜的享受窗外風景一邊享受氣泡按摩呢！
*進入大眾池需著泳裝
*大眾池禁止男女嬉戲行為、禁止游泳、打鬧
戶外的大眾池，還附設躺椅，天氣較溫暖時躺在這裡曬個日光浴也是享受！
充滿開放感的日式庭園，稍微高溫的天然溫泉，店家推薦與另一大眾池（軟水）交互使用！
關於豊島園 庭の湯名字的由來，佔地1200坪的庭園，由日本代表造園家 小形研三監製，仿照出天然溪流及造景，包含鯉魚池、瀑布，在每個季節的變化之中靜靜感受日式庭園的美與靜。
腳底按摩，幫助血液順暢、代謝加速，消除疲勞！（費用另計）
泰式傳統按摩，慢慢的施加壓力，幫助放鬆全身肌肉。（費用另計）
其中一個特別的桑拿是這裏會有「熱波師」使用毛巾進行十分鐘左右的煽風，利用熱風吹向客人，促進發和作用。
*每日有五回 時間為13:00 、15:00 、17:00、19:00、21:00
各種桑拿選擇
來到「豊島園 庭の湯」不妨犒賞自己一番！慰勞平日努力生活的自己吧！這裏的桑拿種類很多，像是岩盤浴、峇里島式按摩、泰式按摩、足部、局部按摩，甚至還有針對各種不同部位的舒壓療程，以及保養療程。*按摩療程皆需要另外付費
這邊還有個很特別的桑拿區位於岩盤棟，在這裡躺上五十分鐘享受紅外線桑拿（下午的使用時間需先跟櫃台登記）。
按摩療程（日文）
岩盘浴
透过各种不同的药石，像是凤绿石、化石黄土、七宝石、甲翠製成作为床板。而岩盘浴比起一般桑拿室温度还低一些，所以不会有因为高温造成的呼吸不适，在中低温的环境中慢慢的排汗帮助代谢，在女性族群裡可是受到广大欢迎呢！ 这边要注意的是，岩盘浴的费用是另外计算的喔！*岩盘浴票价：平日500日圆，週末、国定假日700日圆
►【岩盘浴栋】
营业时间：
11:00～13:20自由使用时间 最长可使用140分钟
13:30～22:20一次使用五十分钟 （每小时的三十分开始计算，需要于使用前十五分钟以前登记）
登記流程：
柜檯登记使用时间 > 穿着岩盘浴衣 > 预约前十分钟至「岩盘浴栋」报到 > 领专用毛巾开始享受
店家推薦的人氣套餐組 1,950日圓
店家特製拉麵為店內居高不下的超人氣商品！
紅豆麻糬配上新鮮的水果霜淇淋，一口接著一口完全停不下來的美味！
在能夠欣賞四季風景的日式庭園邊享受著當季美食，人生一大享受！
吧台提供各種酒類，生啤酒、日本酒等都有！泡完湯來杯清涼啤酒享受吧！
周邊還有一些基本甜點，像是冰淇淋、日式點心等可供下酒搭配喔
餐廳位於挑高大眾池的上方
土產部每季都會更換不同主題縣市的伴手禮供大家挑選（拍照時為北海道主題祭），來到這裏泡溫泉可以順便帶些伴手禮回去送給親朋好友分享！
享受整日的放鬆舒壓後，來到豐島園樂園玩樂走走吧！！
擁有90年以上歷史的【豐島園】遊樂園，從都營大江戶線豐島園站下車步行兩分鐘，西武池袋線豐島園站下車步行一分鐘即可到達，在這裡有110年歷史的旋轉木馬、都內也能坐到的雲霄飛車以及應景的點燈活動，夏天還也會開放水上樂園！趁現在氣溫泡湯最合適，不管是玩完之後泡個湯，還是泡完湯之後再去玩，都超級適合！
百年歷史的旋轉木馬
東京都內也可以玩到雲霄飛車
點燈活動也是精采可期
【豊島園 庭の湯 】
地址：東京都練馬区向山3-25-1
電話：(03)3990-4126
交通：
①西武池袋線 > 池袋直達14分鐘「豊島園站」
②都営大江戸線> 新宿直達20分鐘「豊島園站」
③西武有楽町線> 「練馬站」轉車>「豊島園站」
地理位置 官方網站
注意事項
⑴入場年齡限制為十三歲（中學生）以上
⑵提供泳裝出租
⑶入館料包含溫泉及大眾池，桑拿按摩另外計費
⑷刺青紋身禁止
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