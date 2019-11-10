日本國民飲料「可爾必思」慶百年，首間體驗博物館群馬登場
2019-11-10 09:00Japan Walker
1919年開賣的可爾必思，今年適逢100周年，Asahi飲料為慶祝百年，並將人們心目中的「可爾必思」延續下一個百年，於10／1在群馬工廠內開設了可爾必思首間觀光體驗型設施。
★「カルピス」みらいのミュージアム
日本深具代表性的國民飲料「可爾必思」，酸酸甜甜的滋味，是日本人從小喝到大的懷念飲品，在台灣也深受歡迎。1919年開賣的可爾必思，今年適逢100周年，Asahi飲料為慶祝百年，並將人們心目中的「可爾必思」延續下一個百年，於10／1在群馬工廠內開設了可爾必思首間觀光體驗型設施，取名「可爾必思未來博物館」。館內除了能參觀可爾必思的實際製造過程、試喝外，也設有「發酵房間」，透過影片與香氣，讓人彷彿置身於發酵槽中一般，是前所未有的體驗。此外，更請來曾與高畑勳、宮崎駿合作，並參與《阿爾卑斯山的少女》等經典動畫作品的小田部羊一，製作了百年前三島海雲在內蒙古發現可爾必思製造靈感的動畫故事，於「開端之房間」播放。同時，為慶祝可爾必思100周年，多樣的全新口味、創新可爾必思商品也都紛紛推出，從各個角度感受可爾必思。
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