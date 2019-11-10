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日本國民飲料「可爾必思」慶百年，首間體驗博物館群馬登場

2019-11-10 09:00Japan Walker

1919年開賣的可爾必思，今年適逢100周年，Asahi飲料為慶祝百年，並將人們心目中的「可爾必思」延續下一個百年，於10／1在群馬工廠內開設了可爾必思首間觀光體驗型設施。

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★「カルピス」みらいのミュージアム

日本深具代表性的國民飲料「可爾必思」，酸酸甜甜的滋味，是日本人從小喝到大的懷念飲品，在台灣也深受歡迎。1919年開賣的可爾必思，今年適逢100周年，Asahi飲料為慶祝百年，並將人們心目中的「可爾必思」延續下一個百年，於10／1在群馬工廠內開設了可爾必思首間觀光體驗型設施，取名「可爾必思未來博物館」。館內除了能參觀可爾必思的實際製造過程、試喝外，也設有「發酵房間」，透過影片與香氣，讓人彷彿置身於發酵槽中一般，是前所未有的體驗。此外，更請來曾與高畑勳、宮崎駿合作，並參與《阿爾卑斯山的少女》等經典動畫作品的小田部羊一，製作了百年前三島海雲在內蒙古發現可爾必思製造靈感的動畫故事，於「開端之房間」播放。同時，為慶祝可爾必思100周年，多樣的全新口味、創新可爾必思商品也都紛紛推出，從各個角度感受可爾必思。

空間設計獨特，每個房間都有不同的體驗、展覽，一步步了解可爾必思。
空間設計獨特，每個房間都有不同的體驗、展覽，一步步了解可爾必思。
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「可爾必思百年畫廊」中，展示了百年來的發展與足跡。
「可爾必思百年畫廊」中，展示了百年來的發展與足跡。
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進入發酵房間，能透過影像與香氣，親身感受發酵的過程。
進入發酵房間，能透過影像與香氣，親身感受發酵的過程。
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在此可以實際參觀可爾必思的製造過程。
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百年來深受人們愛戴的國民飲品，當然也能當場購買。
百年來深受人們愛戴的國民飲品，當然也能當場購買。
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※博物館採事先預約制，目前至2020年1月底前皆已額滿。可透過官網或電話預約（+81-276-74-8593）


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