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清爽淡麗系！東京「柚子拉麵」風潮開創者　以雞油增添濃郁層次

2019-11-08 10:00窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

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大家喜歡吃日本拉麵嗎？拉麵有重口味的、有較清淡的，大家偏好哪一款呢？今天Natalie要與大家分享一間淡麗系拉麵，是我個人心目中拉麵排名的第一名！而淡麗拉麵又是什麼呢？基本上若拉麵的湯頭為清澈透明的就可稱之為淡麗拉麵。

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「AFURI」的名字取自於神奈川縣阿夫利山，阿夫利山相當於富士山的父親，自古以來受到許多愛戴，而AFURI拉麵店的湯頭正是使用了阿夫利山湧出的天然水所製成。

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入店後先在一旁的機器購買餐券，餐點有「鹽拉麵、醬油拉麵、柚子鹽拉麵、柚子醬油拉麵、柚子酸拉麵、沾麵、季節限定的拉麵」等，價格約在1,000日幣上下。店內座位呈現ㄇ字型的吧檯座位，中央為廚房，因此可以看到店員料理的過程。

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選擇拉麵話店員會詢問要淡麗TANREI還是MAROAJI

· 淡麗TANREI：以海鮮、昆布、野菜熬製湯頭，並含有基本的雞油量，口感清爽

· MAROAJI：為淡麗湯頭再加上更多的雞油增添香氣與濃郁感

另外會再詢問要炙燒過的叉燒肉片、魯豬腿肉或是雞肉三種選擇

柚子醬油拉麵

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來到阿夫利一定要點上一碗柚子系列的拉麵，湯頭嚴選日本的國產雞、魚乾及香味野菜等熬製，再分為鹽味或是醬油口感，最後畫龍點睛地加上柚子及雞油增添香氣與口感層次，清爽的口感可以嘗到柚子淡淡的香氣，非常特別，順口的程度讓人一眨眼便不小心把湯喝完了。

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拉麵裡會放上一款肉款，若不喜歡豬油或是想更清爽的話可以選擇雞肉，但是若跟Natalie一樣喜愛叉燒肉的話一定要點現烤的叉燒肉片試試。現場炙燒叉燒肉可以將多餘的油脂逼出，肉片也多了股焦香味，不過只有一片而已有點不滿足，喜歡吃的朋友們可以事先再單點加購。

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一般款雖然已經非常好吃了，但是這款「柚子酸辣麵」是Natalie現在最愛的一款。酸酸辣辣的口感湯頭比一般款更是豐富，而辣卻不會辣到令人不舒服，再加上有柚子的舒緩，即使是不太敢吃辣的朋友們也可以挑戰看看。

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最後分享阿夫利不定期推出的泡麵！阿夫利的聯名泡麵算是Natalie吃過口感最接近拉麵的，湯頭與麵條都很好吃不馬虎，每次一上市後總是立刻被搶光斷貨，有機會在日本便利商店或超市遇到的話絕對要帶個兩包回家體驗哦。

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東京都渋谷区千駄ヶ谷3-63-1グランデフォレスタ 1F

10:00～23:30

年中無休

https://afuri.com/

窩日本推薦閱讀：東京拉麵推薦–精選Mensho等5家吃完可以驕傲推薦的必吃拉麵！　

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拉麵泡麵東京必吃

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