清爽淡麗系！東京「柚子拉麵」風潮開創者 以雞油增添濃郁層次

【撰文:Natalie/ 窩日本】

分享 facebook

大家喜歡吃日本拉麵嗎？拉麵有重口味的、有較清淡的，大家偏好哪一款呢？今天Natalie要與大家分享一間淡麗系拉麵，是我個人心目中拉麵排名的第一名！而淡麗拉麵又是什麼呢？基本上若拉麵的湯頭為清澈透明的就可稱之為淡麗拉麵。

分享 facebook

「AFURI」的名字取自於神奈川縣阿夫利山，阿夫利山相當於富士山的父親，自古以來受到許多愛戴，而AFURI拉麵店的湯頭正是使用了阿夫利山湧出的天然水所製成。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

分享 facebook 分享 facebook

入店後先在一旁的機器購買餐券，餐點有「鹽拉麵、醬油拉麵、柚子鹽拉麵、柚子醬油拉麵、柚子酸拉麵、沾麵、季節限定的拉麵」等，價格約在1,000日幣上下。店內座位呈現ㄇ字型的吧檯座位，中央為廚房，因此可以看到店員料理的過程。

分享 facebook 分享 facebook

選擇拉麵話店員會詢問要淡麗TANREI還是MAROAJI

· 淡麗TANREI：以海鮮、昆布、野菜熬製湯頭，並含有基本的雞油量，口感清爽

· MAROAJI：為淡麗湯頭再加上更多的雞油增添香氣與濃郁感

另外會再詢問要炙燒過的叉燒肉片、魯豬腿肉或是雞肉三種選擇

柚子醬油拉麵

分享 facebook

來到阿夫利一定要點上一碗柚子系列的拉麵，湯頭嚴選日本的國產雞、魚乾及香味野菜等熬製，再分為鹽味或是醬油口感，最後畫龍點睛地加上柚子及雞油增添香氣與口感層次，清爽的口感可以嘗到柚子淡淡的香氣，非常特別，順口的程度讓人一眨眼便不小心把湯喝完了。

分享 facebook

拉麵裡會放上一款肉款，若不喜歡豬油或是想更清爽的話可以選擇雞肉，但是若跟Natalie一樣喜愛叉燒肉的話一定要點現烤的叉燒肉片試試。現場炙燒叉燒肉可以將多餘的油脂逼出，肉片也多了股焦香味，不過只有一片而已有點不滿足，喜歡吃的朋友們可以事先再單點加購。

分享 facebook

一般款雖然已經非常好吃了，但是這款「柚子酸辣麵」是Natalie現在最愛的一款。酸酸辣辣的口感湯頭比一般款更是豐富，而辣卻不會辣到令人不舒服，再加上有柚子的舒緩，即使是不太敢吃辣的朋友們也可以挑戰看看。

分享 facebook

最後分享阿夫利不定期推出的泡麵！阿夫利的聯名泡麵算是Natalie吃過口感最接近拉麵的，湯頭與麵條都很好吃不馬虎，每次一上市後總是立刻被搶光斷貨，有機會在日本便利商店或超市遇到的話絕對要帶個兩包回家體驗哦。

分享 facebook

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-63-1グランデフォレスタ 1F

10:00～23:30

年中無休

https://afuri.com/

窩日本推薦閱讀： 東京拉麵推薦–精選Mensho等5家吃完可以驕傲推薦的必吃拉麵！

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」