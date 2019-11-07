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來澀谷享受在家一般舒適的咖啡館 eplus LIVIG ROOM CAFE＆DINING

2019-11-07 11:01窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

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東京充滿許多特色的咖啡廳，像是咖啡職人的專門店、來自海外的知名咖啡品牌、日本本土獨創咖啡館等等，不管是平日或周末都能在日常生活中享受一杯美味的咖啡。今天與大家分享一間位在渋谷徒步3分鐘的「LIVING ROOM CAFE＆DINING」，究竟有什麼樣的魅力讓我們一同看下去吧！

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「藝術家邀請朋友的LIVING ROOM」以此為主題的LIVING ROOM CAFE＆DINING，讓客人可以一邊品嘗美食、一邊喝杯飲品，享受與音樂和藝術的空間，將「現場音樂」、「飲食」與「藝術」三樣融合，呈現出新型態的「現場娛樂表演」。整體空間以溫暖的咖啡色、暗色系為主，再加上工業風裝潢、壁爐、藝術掛畫與劇場設計，充滿質感與高格調，餐廳的座位多數以舒適的沙發為主，讓人有種來到家一般溫馨、舒服的氛圍，另外也提供了免費的WIFI與充電設備，適合帶上筆電或是一本書度過悠閒的午後。

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LIVING ROOM CAFE＆DINING不定期會舉辦各種音樂演奏、舞台劇表演等，可以從官網的行事曆表查詢，舞台劇表演時整個餐廳彷彿變身成超近距離舞台，可以與演員互動、近距離欣賞，各表演場次的費用與門票可以直接在官網訂購。另外，也有不定期的live音樂演奏會，僅需要500日幣就可以享受美好的音樂盛典，這500元的費用也將直接轉交給表演者，支持大家繼續追求舞台的夢想。

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除了是咖啡館，eplus LIVING ROOM CAFE＆DINING渋谷也有提供可以小酌的Bar酒吧空間。

平日午餐方案有義大利麵、燉飯、三明治可以選擇，還有一份每日湯品或沙拉二選一，也可以再追加日幣200元享有額外的沙拉、湯、麵包或飲品，飲品有咖啡、茶飲、可樂、果汁等選擇，想吃好一點的話也可以點選2500日幣的午餐套餐。

＊晚餐時段以音樂與飲食融合為主題，因此不開放使用電腦辦公，放下工作享受音樂包圍的用餐環境吧。

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油醋醬沙拉口感清爽非常的開胃，今日湯品的奶油濃湯口感濃郁、一點也不馬虎。

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「グリルチキンライス烤雞飯」的雞肉充滿炙烤的香氣，雞肉也是多汁不乾柴，搭配番茄醬汁、薑黃米飯，口感彼此融合不衝突，若想增添清爽的口感可以擠上一旁的檸檬添加香氣。

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午餐時段還有每天變換的本日義大利麵，若不知道要吃什麼的話點選本日推薦就對了！

LIVING ROOM CAFE＆DINING的廁所空間也是精心布置，以綠色和白色磁磚為基底，時尚的鏡面與燈充滿高級的氛圍，看似簡單的檯面下也以女性朋友們喜歡的各種香水佈置而成。

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除了室內空間外，LIVING ROOM CAFE＆DINING還有一處TERRACE陽台空間，從大片玻璃落地窗欣賞澀谷道玄坂的樣貌。如果你是一個喜歡探尋當地特色咖啡館的咖啡迷，在行程緊湊的旅行中不妨安排一個空檔到自己喜愛的咖啡館，體驗當地的咖啡時光、暫緩旅遊趕行程的疲憊吧。

照片轉自官網：eplus LIVIG ROOM CAFE＆DINING
照片轉自官網：eplus LIVIG ROOM CAFE＆DINING
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eplus LIVIG ROOM CAFE＆DINING

東京都渋谷区道玄坂 2-29-5 渋谷プライム5F

JR山手線、東京metro銀座線、半蔵門線、田園都市線、副都心線「渋谷站」徒歩3分鐘

11:30～23:30、週日及國定假日11:30～22:00

https://livingroomcafe.jp/

窩日本推薦閱讀：(東京)池袋逛街全攻略–必逛商場必買店鋪大介紹！　

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