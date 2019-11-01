讓你終結單身！東京５大人氣「戀愛神社」戀愛運升級看這拜

大家有看過日劇《東京白日夢女》嗎？在第一集裡用在明治神宮祈福，點破了三位女主角渴望愛情到來的時刻，如果你對戀愛也擁有期待那你一定要知道這幾間能幫助你提升戀愛運的神社。沒錯！本期小編要為大家介紹5間位於東京的超人氣戀愛神社，趕緊來看看吧！

關於戀愛御守

關於戀愛御守。 圖／Flicker 分享 facebook

許多人到神社參拜都會購買戀愛御守，幻想著與心目中完美的情人相遇，但因為沒有辦法預知何時會有戀愛情愫萌芽，因此有求戀愛御守還沒遇到夢中情人的你要記得雖身配戴藏好哦～希望新的一年裡大家都能找到合適的另一半，獲得好姻緣哦！

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

東京大神宮

推薦指數：★★★★★

東京大神宮。 圖／Flicker 分享 facebook

東京大神宮可是東京超強戀愛神社榜上有名呢！這裡是是伊勢神宮的分殿，不管刮風下雨都會看到長長的大龍隊伍排列在神殿前參拜，是日本女孩兒祈求愛情的聖地，以「只要拜過就會得到良緣」而聞名！許多女性參拜後都會購買以鈴蘭形狀的結緣御守，傳聞用不了多久桃花就會悄然而至啦！大家快來用力拜一下～

交通：飯田橋站徒步五分鐘

開放時間：8：00～19：00

日文官網>>

出雲大社東京分殿

推薦指數：★★★★★

出雲大社東京分殿。 圖／Wikimedia 分享 facebook

出雲神社位於島根縣，可是日本全國最強的戀愛神社，不僅可以求得男女良緣，貴人和親人之間也都可以求得好緣份，絕對是萬能良緣首選！出雲大社在東京有分殿，主要供奉的是大國主神，據說每年10月，全日本神明都會來到此開會討論著平民百姓的姻緣及運勢，因此也特別靈驗呢！

特殊參拜方法☛

1. 洗淨自己的雙手

2. 兩拜四拍手一拜

3. 想要遇到良緣的可選擇另外購買 「縁結び御守」 或 「縁結び的線」

交通：東京metro日比谷線 「六本木站」徒歩１分、都営地下鐵大江戸線 「六本木站」徒歩3分

開放時間：9:00～17:00

川越冰川神社

推薦指數：★★★★★

川越冰川神社。 圖／Wikimedia 分享 facebook

川越冰川神社御守。 圖／FunTime 分享 facebook

「川越冰川神社」也是相當有名的戀愛神社，位於人稱「小江戶」的埼玉縣川越市內，離東京市區不遠，相當值得一訪。擁有1500年的歷史，整體外觀古色古香，全日本最大的鳥居（15公尺）也在這！在這裡不僅可以求姻緣，還可以祈求家庭美滿，神社的結緣石更是每天限量20個，超搶手的唷！

交通：從JR「川越」站搭乘東部巴士「往神明町車庫」路線約10分，在「喜多町」下車後步行5分

開放時間：9:00～17:00

官網>>

代代木八幡宮

推薦指數：★★★★

代代木八幡宮。 圖／フォト蔵 分享 facebook

代代木八幡宮在日本女孩之間人氣不斷向上攀升，傳說，就算跟另外一半之間有摩擦或是趨於冷淡的情侶，來參拜過後都立刻回溫！就算是沒有桃花的男女生，來參拜後也可以桃花朵朵開，此類傳說廣為流傳。這裡除了販售基本御守外，還有販賣紅水晶「縁結び守り」，想要祈求良緣的朋友千萬不要錯過！

交通：小田急線「代々木八幡站」下車，徒歩5分

開放時間：9:00-17:00

今戸神社

推薦指數：★★★★★

今戸神社。 圖／Wikimedia 分享 facebook

今戸神社距離淺草很近，這裡以「貓」為特徵，神社內隨處都可以看到貓咪的被放置在高處，被稱之為招財貓，也象徵好運，據說，今戸神社就是招財貓的發源地唷！今戸神社所祭拜的是日本最初的夫是「イザナミ」與「イザナギ」，保佑能夠祈求到好姻緣，也是這間神社相當靈驗的原因。

交通：從東京メトロ銀座線「浅草駅」開始走路15分鐘

開放時間：9:00~17:00

官網>>

以上五間神社是祈求姻緣有名又相當有人氣的神社，重點是傳說超級靈驗的唷！有機會到日本東京旅遊的話，不妨去參拜看看，或許會在下一個轉角遇到命中注定的另一半啊～超浪漫！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime十月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」