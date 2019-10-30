親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

瑞傑招攬投資泰國房產吸金4億 前台東市長、本土劇演員等人交保

在地人帶你遊鎌倉！ 除了灌籃高手的平交道還有哪些選擇呢？

2019-10-30 08:57窩日本

【撰文:J/ 窩日本】

從鎌倉車站出來跟著人群，就會看到連接鶴岡八幡宮的小町通商店街，各種知名的伴手禮店都在這裡可以一網打盡。先介紹兩間鎌倉站附近的人氣甜點店~

① Dandelion Chocolate Small Batch

分享

穿過鎌倉西口的隧道便會看到Dandelion Chocolate Small Batch

分享

大門落地窗上的各種可愛插圖在引誘著你推開大門。

分享

二樓的窗邊看著電車進進出出，好不愜意。聽說春天櫻花枝垂下，窗邊的位置可搶手呢~

Dandelion Chocolate專賣店起源於美國舊金山，是一家專業的巧克力工廠和咖啡館。落腳於鎌倉站西口外的店面路過很難不多看兩眼，特別推薦可以坐在二樓的窗邊看著電車進站出站、人來人往，別有一番風味。

分享

鎌倉店限定餐點為可頌巧克力，酥脆的可頌中間夾上數片巧克力片，數量限定加上恰到好處的甜度，周末常常早上就售鑿。推薦大家點了巧克力甜點時，飲品可以避開熱巧克力改搭配茶飲或是咖啡；或是甜點外帶回家，點一杯經典的熱可可。免得甜上加甜，不只味蕾疲乏，再好吃胃也是會抗議的(笑)。

神奈川県鎌倉市御成町12-32

鎌倉駅西口徒歩1分

8:00 – 20:00 (Last order 19:30)

https://dandelionchocolate.jp/shop/detail.php?shop_id=5

②CA CA O(カカオ 鎌倉)

分享

鎌倉本店限定閃電泡芙-由泡芙、甘奈許、巧克力奶油以及巧克力薄片堆疊而成，口感豐富。

在小町通因為店前總充滿著少女拿著甜點在拍照打卡，要找到以生巧克力聞名的CA CA O並非難事。當天跟風點了鎌倉本店限定的閃電泡芙嘗鮮，由泡芙、甘奈許、巧克力奶油以及增添口感的巧克力薄片堆疊而成，不同口感的巧克力咬下去的第一口便讓人露出微笑。

分享

備註:推薦直接在店門口享用完，將垃圾交還給店員即可。否則在鎌倉要找到垃圾桶可非易事，大多店家也都不願意接收其他店家的垃圾。一路拿著垃圾逛街就太掃興了。

神奈川県鎌倉市小町2-9-7

ＪＲ鎌倉駅徒歩約５分

10:00～18:00

分享

小町通路上有超級多的餐廳，想吃建議不用特別花時間去排名店，隨興踏入一間店，說不定會有不同收穫喔!如果不想人擠人推薦可以來BISCUIT CAFÉ，正餐下午茶都是不錯的選擇~

分享

離開小町通商店街後，可以慢慢逛去由比之濱海岸，路途其實沒有想像中遙遠，一路上也有許多特色小店可以走走逛逛。如果喜歡繪本，或是有帶小小孩的話推薦可以去繪本咖啡廳－SONGBOOK Café。花少少的錢，換個高度讓雙腳放鬆，也讓心靈休息一下。

③力餅家

分享

每年3月前後還有機會吃到艾草麻糬版本的力餅!(90円/個)

在紫陽花聞名的長谷寺附近，推薦大家一定要來品嘗在地人都大力推薦，300年以上的和果子老舖－力餅家!

當天其實抱持著半信半疑的心態，只買了一個力餅回家。想說不過就是到處都有的紅豆沙配麻糬，是能有多厲害。回家吃一口立刻明白，當天現搗得恰到好處的麻糬像是耳垂一般柔軟，糯米清清的香甜配上綿密不死甜的紅豆沙，讓人允指回味。雖然無法久放，須當天就食用，但一個不到百元的百年好滋味，讓身邊的日本人都以盒計量的在買(笑)。

(力餅家，也是日劇”倒數第二次的戀愛”的場景之一喔。)

神奈川県鎌倉市坂の下18-18

長谷駅徒步5分

9:00～18:00

定休日每周三及每月第三個星期二

④Bread code by recette

分享
分享

近來日本掀起一股吐司風潮，長谷寺附近有一間堅持所有素材從小麥、酵母到鹽等等，全部都只用國內食材的吐司專賣店－Bread code by recette。

分享
分享

Bread code的吐司標榜著，連不受歡迎的吐司邊都能讓人開心吃光光，造成假日時常看到排隊等著買吐司的現象。在Bread code的巷子裡往前走30m，也會看到使用Bread code的吐司咖啡廳。如果有興趣卻又吃不完一整條吐司，吐司咖啡廳早上8:30就開始營業，早起來鎌倉吃早餐也不失為一個好選項喔。

神奈川県鎌倉市坂ノ下22-23

「長谷駅」徒歩5分、「極楽寺駅」徒歩6分

10:00～17:00

⑤鎌倉海濱公園

分享

日劇”有喜歡的人”也是在這附近取景，日劇迷可別錯過了喔!

從稻村崎站出來順著斜坡往下走，一個轉角，一望無際的海平線映入眼簾的剎那會讓人忍不住停下腳步。 在鎌倉，除了由比濱海岸以外，鎌倉海濱公園也是一個情侶們喜歡來賞夕陽的地方。另外，日劇”有喜歡的人”也是在這附近取景，日劇迷可別錯過了喔。

分享

不過冬天的夕陽大約下午四點左右就啟程回家了，千萬要預留足夠的時間，不然就會像我只能看到夕陽的尾巴(笑)。

分享

冬天來到鎌倉，就等太陽下山之後再好好來覓食。這邊推薦大家可以來嘗試被眾多電視雜誌報導過，鎌倉在地人私藏第一名的定食屋-しゃもじ。傍晚五點到六點間的happy hour飲品還有半價的機會，可別錯過!

分享
分享

享用完晚餐，還想延續一下浪漫情緒的話可別錯過江之島的點燈秀”湘南寶石”。有別於城市裡那些專業撒錢的燈光秀，在江之島所有的燈飾可都是由江之電的社員自己規劃，一點一滴親手布置而成。雖然沒有專業撐腰，但素人出手卻也不遜色。如果下次前來別忘了炫耀一下這背後的豆知識，讓同行者佩服一下你吧。

分享

冬天因為日照時間相對夏天來的短，推薦大家安排一日遊時，避免浪費時間在排隊吃海鮮飯上。可以試著從鎌倉一路沿著海岸線散步，有些站跟站之間的距離並不遠，路途中其實也滿多小店可以走走逛逛，一點也不無聊。畢竟有時候花時間坐江之電上上下下，來回找車站也是蠻浪費時間的(當然帶著長輩或小朋友不方便走太久，還是建議事前查好車站的位置)。記得算準時間，到海邊看看夕陽，再慢慢去覓食也不失為一個好選擇喔。

窩日本推薦閱讀：喜歡日本雜貨或迪士尼商品卻沒機會出國買嗎?手把手教你如何使用日本亞馬遜~~　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

巧克力吐司咖啡

窩日本

長住日本的在地人，為你提供最新的日本情報！在地人才知道的隱藏景點、不能錯過的打卡熱點、不知道就吃虧了的各式快訊、還有東京已吃一萬餐以上、美食控社長的私房分享，超用心超豐富內容讓我們陪你一起窩日本～

WEB：窩日本Wow-Japan.com ｜ FB：窩日本Wow-Japan
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

2019東京新宿時尚迷幻打卡點：又潮又ㄎㄧㄤ的機器人餐廳

2019-10-27 09:00

貼近日本聖山之旅！入住這些地方從早到晚都看到富士山喔

2019-10-27 08:00

AEON MALL X LAIMO馬來貘購物新優惠！幕張新都心逛街美食重點攻略

2019-10-26 09:02

2019年東京都內賞楓 5個必去的「紅葉聖地」

2019-10-25 11:00

東京新宿「拉麵激戰區」精選　8家不吃不可各系拉麵報你知

2019-10-24 10:04

東京超值美味米其林法餐3選 摘米其林星星竟不到台幣一千塊

2019-10-23 11:02

米其林一星拉麵、東京第一草莓蛋糕..　東京巢鴨來場下町一日遊

2019-10-18 09:03

踩點踩起來！ 快搭上周董MV的順風車一同遊東京

2019-10-17 12:04

富士山用吃的？卡哇伊點心讓人愛不釋手喔

2019-10-12 11:04

日本百元商店「Natural Kitchen」東京超好買的雜貨商店

2019-10-11 08:00

東京特色餐廳「APPARTEMENT 301」繁華喧鬧銀座中的一方綠洲

2019-10-10 22:00

買到失心瘋！東京6大區「私房逛街地點」推薦，體驗不一樣的東京風情

2019-10-06 11:00

新宿美食推薦！ 巴士轉運站旁的新美式風格SOHO餐廳 tavern on S

2019-10-02 10:02

東京血拼攻略／新宿MYLORD與Flags 必逛必吃新提案

2019-09-30 12:02

700人的小村落變身「老屋旅宿區」坐落在關東近郊

2019-09-30 09:00

東京指標性「人氣麵包名店」進軍京都進駐200年老屋

2019-09-29 09:00

東京銀座高人氣網紅烏龍麵！ 當日式傳統烏龍麵結合現代潮流風格-Tsuru Ton Tan

2019-09-19 10:59

史上17個最具影響力的漢堡之一 衝擊味蕾的橫濱美味「UMAMI BURGER」

2019-09-17 12:42

東京人才知道的特色咖啡廳！自由之丘上８家私房甜點精選

2019-09-13 12:00

超驚奇！ 日本顛覆無極限 「便便主題體驗館」新開幕

2019-09-12 10:14

來吧~拜訪川越古色古香的星巴克 淋漓盡致的日本區域性地標店

2019-09-10 12:00

成片碧綠「波波草」長胖中！ 450萬株日本超萌掃帚草 9月底花毯翻轉艷紅

2019-09-04 16:40

新宿鬧區中也能享受天然露天溫泉！ 市中心的清幽溫泉旅館初登場

2019-09-03 08:58

澀谷從出發！體驗氣質又優雅的青山、表參道

2019-09-01 09:00

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

親子同樂玩具店！ 大人小孩都愛的夢幻城堡「銀座博品館」

2019-08-29 10:04

騎單車單日往返富士山　悠哉又省錢行程報你知

2019-08-28 09:01

繽紛甜點！澀谷女孩最愛７大打卡餐廳，好吃又好拍喔！

2019-08-27 12:00

新宿的N種玩法之美食推薦／秋天吃蟹必訪 東京品蟹專家蟹道樂

2019-08-26 10:02

閨me打卡／me祕客帶路　東京時髦女孩的5間隱藏版好店

2019-08-25 11:02

新宿血拼秘笈！日本の襯衫專店　300多種款式讓你挑　高CP的伴手禮選擇

2019-08-24 21:30

夏天就是要玩水～關東地區散熱水上樂園精選來啦！

2019-08-21 10:01

東京澀谷最佳風格話題旅宿，住宿也要體驗最新潮流！

2019-08-20 08:02

麵包超人翻新再升級！全新「麵包超人主題博物館」橫濱登場

2019-08-19 08:02

東京近郊江之島與鐮倉怎麼玩最好玩？ 一日遊全攻略教你玩個盡興

2019-08-18 10:00

用「老鷹的高度」飛翔全球！ 東京迪士尼新設施夢幻啟航

2019-08-13 11:04

東京迪士尼３種隱藏玩法！「世界最小米奇」跟筆尖一樣大

2019-08-11 21:00

關東近郊自由行！小江戶川越景點、交通懶人包

2019-08-10 10:00

神田萬世橋、2k540－秋葉原鐵道高架橋下的文創私房景點

2019-08-08 10:04
看更多

熱門文章

要去日本賞紅葉看過來 今年最佳賞楓時間表在這裡

2019-10-27 10:30

2019年東京都內賞楓 5個必去的「紅葉聖地」

2019-10-25 11:00

開在停車場最裡面！ 「京都第一」的淺焙咖啡館

2019-10-29 08:03

貼近日本聖山之旅！入住這些地方從早到晚都看到富士山喔

2019-10-27 08:00

搭小船賞兩岸楓紅＋聽漁夫唱歌！日本東北6處賞楓聖地

2019-10-24 20:45

大阪環球影城初體驗！新手一日遊攻略

2019-10-23 09:00

東京新宿「拉麵激戰區」精選　8家不吃不可各系拉麵報你知

2019-10-24 10:04

日本京都祇園私有道路禁拍照 違者罰1萬日圓

2019-10-25 18:14

大啖活跳跳的滋味！ 北海道的海鮮這樣吃才道地

2019-10-28 11:20

東京超值美味米其林法餐3選 摘米其林星星竟不到台幣一千塊

2019-10-23 11:02

京都「最高等級」神秘咖啡館 說暗號才進得去！

2019-10-28 15:21

走跳世界／搶先享受 伊豆半島春光

2019-10-22 09:59

影／絕對找到迷路！京都人推薦的私房風景TOP6

2019-10-21 08:00

日本環球影城「任天堂樂園」即將開幕！經典「蘑菇王國」造景曝光啦～

2019-10-16 11:03

夢幻火紅的青森蔦沼朝燒！ 日本東北賞楓 美得不像在人間～

2019-10-29 22:02

爆買模式啟動！北海道必敗８款「伴手禮」將在地名產到經典美味，一網打盡！

2019-10-20 12:00

看江戶古宅更輕鬆！名古屋巴士直達「妻籠宿、馬籠宿」

2019-10-24 21:42

遊日注意！成田機場今起延長起降時間 居民憂噪音惡化

2019-10-27 18:43

入住世界遺產法隆寺前 奈良「全新宿坊式旅宿」誕生！

2019-10-22 08:05

AEON MALL X LAIMO馬來貘購物新優惠！幕張新都心逛街美食重點攻略

2019-10-26 09:02

首爾近郊一日遊行程怎麼走？ 完整攻略一篇搞定

2019-10-29 10:54

2019東京新宿時尚迷幻打卡點：又潮又ㄎㄧㄤ的機器人餐廳

2019-10-27 09:00

整理包／日本消費稅漲到10% 遊客有什麼影響？怎麼省荷包？

2019-10-01 11:40

京都只排第2！日本「都道府縣排行榜」 冠軍已11連霸

2019-10-20 11:30

米其林一星拉麵、東京第一草莓蛋糕..　東京巢鴨來場下町一日遊

2019-10-18 09:03

北陸新幹線部分鐵路中斷 替代轉乘方案一次看懂

2019-10-15 10:48

北海道交通不方便？這篇北海道「道東巴士」教你玩透透！

2019-10-17 09:00

哈吉貝颱風吹破天花板 日網友驚：未爆彈突然掉下來！

2019-10-15 17:00

買到失心瘋！東京6大區「私房逛街地點」推薦，體驗不一樣的東京風情

2019-10-06 11:00

在地人帶你遊鎌倉！ 除了灌籃高手的平交道還有哪些選擇呢？

2019-10-30 08:57

現在日本哪裡還有男女混浴的溫泉？ 就在這些地方！

2019-10-16 12:00

「森林裡的小木屋酒吧、日本最大室內人造浪泳池、最靠近天堂的雲海咖啡廳。」夏天來北海道這樣玩

2019-10-11 22:00

廣受福岡在地人喜愛！ 鮮嫩多汁烤豬排定食名店「豚ステーキ 十一」

2019-10-19 09:00

購物狂必去！韓國最大折扣「韓國購物季」11月1日登場

2019-10-20 11:20

京都７間必吃迴轉壽司！別錯過這高CP值的美味名單

2019-10-07 10:00

能招來幸福的京都「愛心寺院」 客殿裡有心形的豬目窗

2019-10-30 08:03

小樽運河散策／北海道小樽不能錯過的重點景點！

2019-10-09 10:02

現在出發還來得及！ 北海道季節限定絕景 美食美湯享受體驗

2019-10-15 10:38

韓國旅遊秋冬好好玩！韓國賞楓預測、銀杏、燈節搶先看

2019-10-16 09:30

一年只有一次！ 日本北海道「乘破冰船、賞流冰」體驗這樣玩

2019-10-12 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top