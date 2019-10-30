在地人帶你遊鎌倉！ 除了灌籃高手的平交道還有哪些選擇呢？

【撰文:J/ 窩日本】

從鎌倉車站出來跟著人群，就會看到連接鶴岡八幡宮的小町通商店街，各種知名的伴手禮店都在這裡可以一網打盡。先介紹兩間鎌倉站附近的人氣甜點店~

① Dandelion Chocolate Small Batch

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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穿過鎌倉西口的隧道便會看到Dandelion Chocolate Small Batch

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大門落地窗上的各種可愛插圖在引誘著你推開大門。

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二樓的窗邊看著電車進進出出，好不愜意。聽說春天櫻花枝垂下，窗邊的位置可搶手呢~

Dandelion Chocolate專賣店起源於美國舊金山，是一家專業的巧克力工廠和咖啡館。落腳於鎌倉站西口外的店面路過很難不多看兩眼，特別推薦可以坐在二樓的窗邊看著電車進站出站、人來人往，別有一番風味。

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鎌倉店限定餐點為可頌巧克力，酥脆的可頌中間夾上數片巧克力片，數量限定加上恰到好處的甜度，周末常常早上就售鑿。推薦大家點了巧克力甜點時，飲品可以避開熱巧克力改搭配茶飲或是咖啡；或是甜點外帶回家，點一杯經典的熱可可。免得甜上加甜，不只味蕾疲乏，再好吃胃也是會抗議的(笑)。

神奈川県鎌倉市御成町12-32

鎌倉駅西口徒歩1分

8:00 – 20:00 (Last order 19:30)

https://dandelionchocolate.jp/shop/detail.php?shop_id=5

②CA CA O(カカオ 鎌倉)

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鎌倉本店限定閃電泡芙-由泡芙、甘奈許、巧克力奶油以及巧克力薄片堆疊而成，口感豐富。

在小町通因為店前總充滿著少女拿著甜點在拍照打卡，要找到以生巧克力聞名的CA CA O並非難事。當天跟風點了鎌倉本店限定的閃電泡芙嘗鮮，由泡芙、甘奈許、巧克力奶油以及增添口感的巧克力薄片堆疊而成，不同口感的巧克力咬下去的第一口便讓人露出微笑。

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備註:推薦直接在店門口享用完，將垃圾交還給店員即可。否則在鎌倉要找到垃圾桶可非易事，大多店家也都不願意接收其他店家的垃圾。一路拿著垃圾逛街就太掃興了。

神奈川県鎌倉市小町2-9-7

ＪＲ鎌倉駅徒歩約５分

10:00～18:00

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小町通路上有超級多的餐廳，想吃建議不用特別花時間去排名店，隨興踏入一間店，說不定會有不同收穫喔!如果不想人擠人推薦可以來BISCUIT CAFÉ，正餐下午茶都是不錯的選擇~

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離開小町通商店街後，可以慢慢逛去由比之濱海岸，路途其實沒有想像中遙遠，一路上也有許多特色小店可以走走逛逛。如果喜歡繪本，或是有帶小小孩的話推薦可以去繪本咖啡廳－SONGBOOK Café。花少少的錢，換個高度讓雙腳放鬆，也讓心靈休息一下。

③力餅家

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每年3月前後還有機會吃到艾草麻糬版本的力餅!(90円/個)

在紫陽花聞名的長谷寺附近，推薦大家一定要來品嘗在地人都大力推薦，300年以上的和果子老舖－力餅家!

當天其實抱持著半信半疑的心態，只買了一個力餅回家。想說不過就是到處都有的紅豆沙配麻糬，是能有多厲害。回家吃一口立刻明白，當天現搗得恰到好處的麻糬像是耳垂一般柔軟，糯米清清的香甜配上綿密不死甜的紅豆沙，讓人允指回味。雖然無法久放，須當天就食用，但一個不到百元的百年好滋味，讓身邊的日本人都以盒計量的在買(笑)。

(力餅家，也是日劇”倒數第二次的戀愛”的場景之一喔。)

神奈川県鎌倉市坂の下18-18

長谷駅徒步5分

9:00～18:00

定休日每周三及每月第三個星期二

④Bread code by recette

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近來日本掀起一股吐司風潮，長谷寺附近有一間堅持所有素材從小麥、酵母到鹽等等，全部都只用國內食材的吐司專賣店－Bread code by recette。

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Bread code的吐司標榜著，連不受歡迎的吐司邊都能讓人開心吃光光，造成假日時常看到排隊等著買吐司的現象。在Bread code的巷子裡往前走30m，也會看到使用Bread code的吐司咖啡廳。如果有興趣卻又吃不完一整條吐司，吐司咖啡廳早上8:30就開始營業，早起來鎌倉吃早餐也不失為一個好選項喔。

神奈川県鎌倉市坂ノ下22-23

「長谷駅」徒歩5分、「極楽寺駅」徒歩6分

10:00～17:00

⑤鎌倉海濱公園

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日劇”有喜歡的人”也是在這附近取景，日劇迷可別錯過了喔!

從稻村崎站出來順著斜坡往下走，一個轉角，一望無際的海平線映入眼簾的剎那會讓人忍不住停下腳步。 在鎌倉，除了由比濱海岸以外，鎌倉海濱公園也是一個情侶們喜歡來賞夕陽的地方。另外，日劇”有喜歡的人”也是在這附近取景，日劇迷可別錯過了喔。

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不過冬天的夕陽大約下午四點左右就啟程回家了，千萬要預留足夠的時間，不然就會像我只能看到夕陽的尾巴(笑)。

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冬天來到鎌倉，就等太陽下山之後再好好來覓食。這邊推薦大家可以來嘗試被眾多電視雜誌報導過，鎌倉在地人私藏第一名的定食屋-しゃもじ。傍晚五點到六點間的happy hour飲品還有半價的機會，可別錯過!

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享用完晚餐，還想延續一下浪漫情緒的話可別錯過江之島的點燈秀”湘南寶石”。有別於城市裡那些專業撒錢的燈光秀，在江之島所有的燈飾可都是由江之電的社員自己規劃，一點一滴親手布置而成。雖然沒有專業撐腰，但素人出手卻也不遜色。如果下次前來別忘了炫耀一下這背後的豆知識，讓同行者佩服一下你吧。

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冬天因為日照時間相對夏天來的短，推薦大家安排一日遊時，避免浪費時間在排隊吃海鮮飯上。可以試著從鎌倉一路沿著海岸線散步，有些站跟站之間的距離並不遠，路途中其實也滿多小店可以走走逛逛，一點也不無聊。畢竟有時候花時間坐江之電上上下下，來回找車站也是蠻浪費時間的(當然帶著長輩或小朋友不方便走太久，還是建議事前查好車站的位置)。記得算準時間，到海邊看看夕陽，再慢慢去覓食也不失為一個好選擇喔。

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