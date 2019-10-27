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貼近日本聖山之旅！入住這些地方從早到晚都看到富士山喔

2019-10-27 08:00Japan Walker

日本最高峰富士山的雄壯美景是日本人心中最美的一幅畫。是否嚮往一覺醒來就有富士山美景相迎？入住富士山景觀套房，盡情享受從早到晚風情萬種的富士山。

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★日本平ホテル

位於靜岡觀光勝地「日本平」周邊的飯店，一入內彷彿來到美術館，從大廳的落地玻璃窗，遠眺富士山、靜岡市街景，每一幕都宛如大型的風景畫作，且隨著時間變化，帶給來客不同風貌的景致。除了將自然絕景盡收眼底外，飯店內嚴選了各國料理餐廳，日式壽司、西式餐點，以及英式下午茶，一次滿足所有饕客的味蕾。

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【店家資訊】

地址：静岡県静岡市清水区馬走1500-2　

電話+81-54-335-1131


★LA VISTA富士河口湖

以南法普羅旺斯為主題的飯店，從外觀、室內裝潢到餐點，都洋溢著當地風情。飯店約有九成以上的房間可直接眺望富士山，部分房型更設有心型浴缸，下榻旅客可邊泡澡邊賞景，也可到飯店內的溫泉區，享受溫泉與絕景的療癒。溫泉區設有露天浴池、大浴場及岩盤浴等，若不想在大眾浴池泡湯，也有到包場式的私人溫泉，獨享個人時光。

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【店家資訊】

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町河口2395番地

電話：+81-555-76-5220


★湖山亭うぶや

坐落在河口湖周邊的湖山亭產屋，是純日式風格的旅館，全館共51間客房，都設有大 片落地窗以供入住旅客眺望河口湖與富士山景，窗外美景隨時間與季節變換的不同風情，帶來不同的視覺享受。此外，視野絕佳的大浴場與露天溫泉，更是旅館最具代表性的頂級享受，瞬間消除旅途的疲憊。貼心服務與寬敞舒適的房間，讓人想再三走訪。

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【店家資訊】

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町浅川10 　

電話：+81-555-72-1145


★藤乃煌 富士御殿場

地點鄰近富士山的豪華露營，入住就能飽覽富士山美景，一開幕就引起話題。由20棟獨立的小屋組成的露營區，分為4種房型，每棟都宛如來到私人的別墅，房內設備齊全，從Wi-Fi、藍牙音響到露天風呂應有盡有，晚餐由在飯店掌廚的主廚一手包辦，若想體驗自炊，主廚會提供料理到最後一道手續前的餐 點，供旅客自行完成。

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【店家資訊】

地址：静岡県御殿場市東田中3373-25　

電話：+81-550-75-9111


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富士山溫泉美景

Japan Walker

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