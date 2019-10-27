貼近日本聖山之旅！入住這些地方從早到晚都看到富士山喔

日本最高峰富士山的雄壯美景是日本人心中最美的一幅畫。是否嚮往一覺醒來就有富士山美景相迎？入住富士山景觀套房，盡情享受從早到晚風情萬種的富士山。

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★日本平ホテル

位於靜岡觀光勝地「日本平」周邊的飯店，一入內彷彿來到美術館，從大廳的落地玻璃窗，遠眺富士山、靜岡市街景，每一幕都宛如大型的風景畫作，且隨著時間變化，帶給來客不同風貌的景致。除了將自然絕景盡收眼底外，飯店內嚴選了各國料理餐廳，日式壽司、西式餐點，以及英式下午茶，一次滿足所有饕客的味蕾。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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【店家資訊】

地址：静岡県静岡市清水区馬走1500-2

電話+81-54-335-1131





★LA VISTA富士河口湖

以南法普羅旺斯為主題的飯店，從外觀、室內裝潢到餐點，都洋溢著當地風情。飯店約有九成以上的房間可直接眺望富士山，部分房型更設有心型浴缸，下榻旅客可邊泡澡邊賞景，也可到飯店內的溫泉區，享受溫泉與絕景的療癒。溫泉區設有露天浴池、大浴場及岩盤浴等，若不想在大眾浴池泡湯，也有到包場式的私人溫泉，獨享個人時光。

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【店家資訊】

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町河口2395番地

電話：+81-555-76-5220





★湖山亭うぶや

坐落在河口湖周邊的湖山亭產屋，是純日式風格的旅館，全館共51間客房，都設有大 片落地窗以供入住旅客眺望河口湖與富士山景，窗外美景隨時間與季節變換的不同風情，帶來不同的視覺享受。此外，視野絕佳的大浴場與露天溫泉，更是旅館最具代表性的頂級享受，瞬間消除旅途的疲憊。貼心服務與寬敞舒適的房間，讓人想再三走訪。

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【店家資訊】

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町浅川10

電話：+81-555-72-1145





★藤乃煌 富士御殿場

地點鄰近富士山的豪華露營，入住就能飽覽富士山美景，一開幕就引起話題。由20棟獨立的小屋組成的露營區，分為4種房型，每棟都宛如來到私人的別墅，房內設備齊全，從Wi-Fi、藍牙音響到露天風呂應有盡有，晚餐由在飯店掌廚的主廚一手包辦，若想體驗自炊，主廚會提供料理到最後一道手續前的餐 點，供旅客自行完成。

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【店家資訊】

地址：静岡県御殿場市東田中3373-25

電話：+81-550-75-9111





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