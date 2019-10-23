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東京超值美味米其林法餐3選 摘米其林星星竟不到台幣一千塊

2019-10-23 11:02窩日本

【撰文:麥大/ 窩日本】

來到東京米其林奪星餐廳密集度全世界最高的城市，體驗一下米其林fine dining一定是遊訪東京例行行程。

日本，尤其東京，是體驗米其林餐廳最適合不過的旅遊國家。每年獲星餐廳不勝其數，壽司、京料理、天婦羅、中華料理、法餐、義大利餐、西班牙菜、甚至庶民拉麵，不一而足。價位從3000円到30000円應有盡有。👍

但既然想要嘗試米其林，一定要著從法餐嚐起，怎麼才能不踩雷？又是誰說米其林法餐就一定貴鬆鬆呢！

麥大這介紹幾家東京都內討論熱度最高，午餐同樣也是Chef親自掌廚的超值米其林法餐！

絕對物有所值！小資怎麼能錯過！

第一家:青山 LATURE 米其林一星 午餐 2400円~4800円

在東京嘗過無數超值小資米其林餐廳，而LATURE絕對是令我印象深刻的。

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利用tabelog完成訂位，午間套餐只消4800円（未稅）/人，已經相當吸引人～沒想到當天造訪，更是處處令人驚喜與滿意。

當然，如果小鳥胃或不想荷包縮水，還有佛心日幣2400円(未稅)的超極簡套餐～還能不吸引人嗎～

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Chef Murota san – 室田拓人，畢業於東京近郊武藏野料理學校，可能是出身的關係，本身居然也有打獵的習慣。🐑🐂

而許多菜色，都是他於打獵之中、野味之間找到的靈感。

這天午餐，開胃前菜的鹿血馬卡龍就很令人驚艷，混著苦味巧克力的蛋白餅裡面夾著的是有著鹿血的鹿peté，味道不但不顯腥，呈現的是鵝肝的高雅滋味。

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接著是北海道產，白甜玉米冷湯，佐著蟹肉，味道極好。

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麵包也是發的剛好的烤法國麵包，可惜奶油僅是一般的鹽奶油，若能夠利用發泡奶油，口感應該更能升級。

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接著是前菜，日本夏季的經典食材，微炙鰹魚，佐著水菜再灑上番茄湯冰沙，味道清雅～十分美味。

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雙主菜之一，是用派皮裹著鹿肉還有北海道的熊肉以及他們內臟混合的peté，配著甜菜根還有醃蘿蔔及醃漬梅肉，味道也是非常平衡。

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第二道主菜就是嫩煎鹿肉了。

日本的法餐廳其實常見到鹿肉，但這個鹿肉真的是我嚐過料理最好的，較銀座的二星餐廳EsQuisse，甚至還要更美味…..

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最後的甜點，是苦味巧克力原豆，佐上豆漿sorbet，下面鋪的是rum jelly，還有凍鳳梨肉配上白起士冰淇淋，最後再以蛋白餅做成的軟糖收尾，直到最後都一如開場令人滿意。

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唯一美中不足的是他的熱咖啡….

不了解是什麼原因..東京內的fine dining餐廳最後的餐後咖啡都是屬於深焙的苦味咖啡。對於已經接近飽餐的饕客來說，主觀的認為，這樣的苦味咖啡其實會讓味蕾以及接近飽腹的感覺更加沉重..。咖啡對我而言是NG，所以就跳過沒有記錄了。

非常推薦朋友有機會可以把#LATURE 當作米其林入門餐廳來嘗試看看！

在他午餐還在破行情價的現在趕緊來嚐鮮吧！

店舖資訊

地址 東京都渋谷区渋谷２丁目２−２ 青山ルカビルB１

店名 LATURE

交通簡介: 渋谷駅 中央口：徒歩7分

表参道駅 Ｂ１出口：徒歩６分

營業時間 Lunch: 11:30 p.m. – 14:00 p.m

Dinner:18:00 p.m. – 21:00 p.m

定休日 週日

官網 https://www.lature.jp/

第二家:白金高輪 Gentil H 午餐4650円~

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依照慣例，來到日本無論任何城市，總會找個當地評價好，同時也獲米其林肯定的餐廳為旅行留下個味蕾印記。

這天來到的，是位在東京高級住宅區–白金高輪的新式法餐廳– Gentil H。

雖然位在高級住宅區，但中餐確實有個吸引人的價格，2道開胃菜+1前菜+杯湯+1主菜+2兩甜點，只消令人驚喜的4650円～

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料理長近藤さん在自立門戶前，大都是在東京Joel Robuchon系統修業，2008年在惠比壽L’atelier de joël robuchon以副料理長之姿獲得米其林二星肯定達到高峰。

2016年加入Gentil H擔任主廚，甫開業一年，就在2017年獲得米其林一星肯定！是東京都內目前fine dining話題餐廳🏆🏆

這天，一週前透過下榻飯店Mandarin Oriental Tokyo 的禮賓concierge訂了位，時間到出了車站藉著導航，按圖索驥到了餐廳。報了名字，禮賓員便引我們到了包廂，實在意外…畢竟這餐含酒水不過日幣15000円台幣4000元（兩人含酒水）。首先的驚喜，已經加了很多分，而且有了包廂，對於有帶孩子的朋友們，這餐廳似乎也是親子友善的fine dining好選擇👍🏻

因為後面行程仍須腳程，僅點了杯甜度較低的Henri Giraud Brut氣泡酒，佐今天的季節海鮮菜單，剛剛好。

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首先的開胃菜，是用迷你英式布丁麵包夾伊比利火腿，之後便是鬆軟的麵包與綿密牛油。

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這道低溫酥炸琵琶湖產香魚前菜，與Henri Giraud相得益彰～

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接著，是北海道產雲子，上面輕覆奶油酥炸昆布，味道意外的完全沒有白子會有的腥味，奶油酥炸昆布也完全酥香不膩，非常好的搭配…。

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隨後的馬鈴薯海膽冷湯，綴上幾顆鮭魚子，非常好入口，是味覺轉折的好頓點。

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主菜則是山口縣產的當季寒鰆，佐「春菊」醬（其實就是日本產山茼蒿）配上山藥及特級茸菇，若不是Chef下的鹽巴太多…其實是相當美味的搭配…😅😅

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最後的甜點、佐茶點也是非常好的收尾～

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店內還有香氛機、外場服務員也不斷來關心用餐狀況，整體而言，算是上心的服務……☺️☺️

若有興趣嘗試入門fine dining的版友🍝🍱，在白金高輪的Gentil H可以放入口袋名單喔！👍🏻👍🏻

店舖資訊

地址 東京都港區白金台5-18-7 Gold Forest大廈 2F

店名 Gentil H

交通簡介: JR山手線目黒駅　徒歩１２分

都営三田線、東京メトロ南北線　白金台駅1番出口　徒歩4分

營業時間 12:00 – 15:00 ; 18:00 – 22:30

定休日 周一

官網 https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131602/13056132/

第三家:淺草 Nabeno-Ism 米其林二星 午餐 7500円~

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隅田川邊無敵窗景愜意午餐

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位於隅田川邊，在淺草駒形的「Nabeno-ism」是大阪出身的主廚渡邊雄一郎先生追隨Joël Robuchon21年，並主持東京三星餐廳Joël Robuchon數年後於2016年自立門戶開立的餐廳。

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甫開業就獲得一星殊榮，更在2019米其林指南中獲得二星肯定

這餐只消日幣7500円/人的short course，前菜、主菜到甜點與茶點，道道都有超值表現～

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令人印象深刻的是鯷魚茶碗蒸佐海膽與金箔，口感溫淳，視覺也賞心悅目。

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發泡麵包不是搭配一般的牛油或橄欖油，而是配上油封牡蠣，其中還利用黑松露增加香氣。

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主菜則是和牛牛頰肉燉煮，佐上各地嚴選當季蔬菜，搭配簡單雅致卻一點不馬虎。

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最後的雙甜點也是誠意與創意十足。

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邊用餐邊望著隅田川與天空樹，時不時會看見遊艇或遊船經過，以如此價位，夫復何求。

最後Chef 渡邊先生還很熱情並活潑的要求合照與與獨照～😂😂😂

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對於有興趣在東京嘗試fine dining的窩友們，滿分推薦～👍🏻😂😂

店舖資訊

地址 東京都台東区駒形2-1-17

店名 Nabeno-Ism

交通簡介: ・都営浅草線浅草駅A2‐ｂ出口より徒歩3分

・都営大江戸線蔵前駅A7出口より徒歩5分

營業時間 平日午餐12:00～13:30（L,O）15:00 Close平日晚餐18:00～21:00（L,O）23:00 Close ； 星期日晚餐18:00～19:30（L,O）22:00 Close

定休日 周一

官網 https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13194700/

窩日本推薦閱讀：東京頂級和牛燒肉5選推薦！Tabelog燒肉最高分到預約困難店都告訴你~　

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東京米其林咖啡

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