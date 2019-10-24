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「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

東京新宿「拉麵激戰區」精選　8家不吃不可各系拉麵報你知

2019-10-24 10:04窩日本

【撰文:麵哲/ 窩日本】

東京最繁榮的新宿是東京拉麵的一級戰區，除了各大連鎖拉麵（阿夫利、一蘭、山頭火、博多風龍等等），其實還有很多優秀的特色拉麵店家，在這邊給大家一一介紹我在新宿站周邊的8間拉麵愛店，看完這篇精選，不怕在新宿找不到好吃的拉麵店了啦！

延伸閱讀:⇒⇒(懶人包)東京自由行住宿推薦！15間人氣飯店全攻略：上野、淺草、池袋、新宿、品川

我心目中新宿最強的醬油拉麵 – らぁ麺 はやし田

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近年來日本越來越多使用鴨作為醬油拉麵的湯底，比起雞湯，鴨湯和鴨油硬是多出了一款獨特且濃厚的滋味。

「はやし田」特別使用土雞和鴨混合的清湯作為湯底，帶了雞的甘醇清甜和鴨的鹹香鮮濃，再對上特調醬油和鴨油，每項元素層層堆疊，香醇濃厚，湯麵和沾麵都很讚！

はやし田的完美糖心蛋
はやし田的完美糖心蛋
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叉燒部分，一片帶肥肉的舒肥豬肩肉和兩塊低溫水煮的雞胸肉；豬肩肉因炙燒過帶點脆感且富有獨特香氣，雞胸肉則是口感滑嫩又多汁。「はやし田」另一特色是紅橘色的糖心蛋，沒吃過他們的味玉，還真不敢說自己吃過完美的糖心蛋，除了蛋白和蛋黃間的熟度絕佳外，蛋黃的顏色和甜味，都是我吃過最夢幻的。來東京旅行通常都會在新宿作停留吧？來「はやし田」絕不會讓你失望！

店舖資訊

地址 東京都新宿区新宿3-31-5 新宿ペガサス館 1F

店名 らぁ麺 はやし田 新宿本店

交通簡介: JR 新宿駅 徒步5分

副都心線 都営新宿線 新宿三丁目駅 徒步5分

營業時間 11:00-16:00、18:00-22:00

定休日 不定休 週末營業

官網 https://twitter.com/ramen_hayashida

米其林一星的拉麵名店 – SOBA HOUSE 金色不如帰

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我相信很多人都和我一樣有個迷思，對日本拉麵的想像，總覺得是高脂高鈉、又濃又鹹的豚骨白湯，但現在東京近幾年出現了大量淡麗系且富有創意的拉麵店家，而一直是米其林推薦常客的「金色不如帰」，正是讓我就此改觀的麵店，也同時是我的愛上醬油拉麵的啟蒙店家。

清湯底加入蛤貝類高湯混製而成，再融合黑松露等菌菇類，還特別用了牛肝菌香味油，使湯喝起來除了蛤貝類的鮮甜外，在看似普通的湯頭中，更是多了一份迷人且典雅恬淡的香氣。

他們在今年搬遷至新址新宿御苑旁，一改過去神秘灰暗的店面，以精緻明亮且舒服的用餐環境，也成功成為第三間米其林一星的東京拉麵店家。

店舖資訊

地址 東京都新宿区新宿 2-4-1 第22宮廷マンション 1F

店名 SOBA HOUSE 金色不如帰 新宿御苑本店

交通簡介: JR山手線新宿駅 徒步10分

丸之內線新宿御苑前駅 徒步5分

營業時間 週二-週五11:30-15:00、18:30-21:30 週六 11:30-15:00

定休日 週一

官網 https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130402/13222172/

高貴浮誇系創新拉麵 – MENSHO

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照片取自MENSHO官網
照片取自MENSHO官網
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看到照片肯定就懂這個標題的由來了，「MENSHO SAN FRANCISCO」使用了一整片A5黑毛和牛來作為叉燒，油花超夢幻，入口即化，而麵條使用富有彈性的手打寬麵，是我這幾年來看過最澎湃且豪華的拉麵了。「MENSHO」一直為東京拉麵注入新的想法和靈魂，之後會有一篇單獨介紹「MENSHO」這個拉麵企業的所有分店和相關特色麵點，下圖這款抹茶雞白湯也是顛覆傳統的一款拉麵，誰想得到抹茶能和雞白湯這樣結合成拉麵呢？

店舖資訊

地址 東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7F

店名 MENSHO SAN FRANCISCO

交通簡介: JR新宿駅 徒步3分鐘

營業時間 11:00-23:00

定休日 不定休 週末營業

官網 http://menya-shono.com/

日本人最愛的必吃拉麵店 – 麵屋武藏本店

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除了一蘭，我相信大家最常聽到的拉麵店絕非麵屋武藏莫屬了。這一年來麵屋武藏在台灣瘋狂展店，風評可說是相當好，不過應該有很多人很好奇，東京的麵屋武藏到底吃起來是怎麼樣呢？

在我吃過四五間分店後，我認為西武新宿的麵屋武藏本店，非常值得大家來一試！

以濃柴魚起家的武藏，本店當然是以濃柴魚沾麵和濃柴魚湯麵作為販售主軸，每週也會推出特色的限定款拉麵。湯頭以雞骨和豬骨，加上大量柴魚混製而成，湯頭層次分明，相當紮實夠力。可能有些人會怕過鹹或油膩，不過因為加入雞骨，讓麵湯吃起來格外平衡，油膩感也隨之下降，而店內另一大特色就是所付的 生七味（類似乾辣椒）的調味料，更能彰顯湯頭鮮美。

店舖資訊

地址 東京都新宿区西新宿7-26-7 K1ビル 1F

店名 麺屋武蔵 新宿本店

交通簡介: 西武新宿線 西武新宿駅 徒步5分

JR中央線 新宿駅 徒步8分

營業時間 11:00-22:30

定休日 不定休 週末營業

官網 http://www.menya634.co.jp/

鯛魚系新興店家 – らぁ麺 鳳仙花

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「らぁ麺 鳳仙花」是上述「らぁ麺 はやし田」的姊妹店，是這半年新開的鯛魚系拉麵店家。記得上一篇有介紹到鯛魚系湯頭霸主「真鯛麵魚」嗎，雖然「鳳仙花」的鯛魚麵概念和他們很接近，不過不一樣的是，「鳳仙花」湯頭更加清爽淡口。

麵條部分使用北海道小麥製成的細麵條，叉燒也是使用口感似生火腿般的醃燻舒肥豬肉，柔嫩且細膩，風味濃厚。如果覺得錦系町的「真鯛麵魚」太遠，不妨來歌舞伎町旁的「らぁ麺 鳳仙花」試試喔！

店舖資訊

地址 東京都新宿区歌舞伎町1-24-6

店名 らぁ麺 鳳仙花

交通簡介: 西武新宿線 西武新宿駅 徒步1分

大江戸線 新宿西口駅 徒步4分

JR中央線 新宿駅 徒步6分

營業時間 10:00-21:00

定休日 不定休 週末營業

官網 https://twitter.com/RamenHousenka

東京最強鹽味拉麵 麵屋翔

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被當地人稱為最強鹽味拉麵的「麵屋翔」，蟬聯好幾年的新宿區最高分拉麵（TABELOG)，而親身體驗後，人如其名，他們的鹽味拉麵就是如此美味動人。

鹽味拉麵一向不是我的菜，直到吃到了他們的鹽味，才恍然大悟，原來有這麼好吃的鹽味拉麵啊！一點都不是誇飾，「麵屋翔」的湯頭相當平衡，濃鹹適中，以多種海鹽和藻鹽，帶出雞湯湯底的鮮甜，配上多種特色叉燒，真的是令我格外驚豔。「麵屋翔」除了鹽味拉麵以外，醬油、味噌和雞白湯的表現都不俗，不時也會推出各式銷魂的特色限定款拉麵，務必來嚐鮮一下！

店舖資訊

地址 東京都新宿区西新宿7-22-34

店名 麺屋 翔 本店

交通簡介: JR 新宿駅 徒步9分

都営大江戸線 新宿西口駅 徒步6分

西武新宿線 西武新宿駅 徒步4分

營業時間 週二-週五 11:00-15:00、18:00-22:00

週六、日 11:00-15:00、17:00-21:00

定休日 週一

官網 http://www.menya-syo.com/

東京最強九州博多拉麵 – 龍の家ラーメン(龍之家拉麵)

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非常受當地人和外國人歡迎的新宿「龍之家」，一直都是東京都內數一數二的博多拉麵名店，雖然對我來說博多豚骨拉麵吃起來都很像，不過如果認為一蘭的博多豚骨不合你的胃口的話，很推薦大家來龍之家吃吃看。

龍之家的湯頭濃厚且芳香，雖然對我來說有那麼一點鹹，不過整體依舊出色，香氣足，非常夠力，糖心蛋和叉燒的表現十分穩定，店內提供的辣豆芽或是榨菜很涮嘴，配拉麵或配著飯吃都很適合喔！

店舖資訊

地址 東京都新宿区西新宿7-4-5 富士野ビル 1F

店名 ラーメン 龍の家 新宿小滝橋通り店

交通簡介: 西武新宿線 西武新宿駅 徒步5分

JR新宿駅 徒步10分

營業時間 11:00-23:30

定休日 不定休 週末營業

官網 http://www.tatsunoya.net/

北海道札幌冠軍擔擔麵 – 175°deno

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照片取自175deno官網

北海道札幌的冠軍擔擔麵，終於在今年落腳最繁盛的東京新宿區，走的是一種高貴不貴的路線，店面典雅且乾淨，除了冰水還多了熱茶等給顧客飲用，重服務重氣氛，是相當貼心的拉麵店家。

主打乾擔擔麵和湯擔擔麵，使用中國四川直送的新鮮花椒，香氣迷人，也能讓客人選擇辣度，無論愛吃辣否，都適合來這邊吃麵。整碗麵層次豐富，一碗麵就能吃到酸、甜、苦、辣、麻五種滋味，店內還提供現蒸小籠包，也相當的道地且美味，不過吃到最後我認為有點太鹹了，如果喜歡重口味的人，這間或許會是你的愛店！

延伸閱讀: 新宿御苑周邊飯店分享– 空間寬敞附廚房、如自己家般舒適的公寓式飯店-the MOTO Hotel

店舖資訊

地址 東京都新宿区西新宿7-2-4 新宿MSビル 1F

店名 175°DENO担担麺 TOKYO

交通簡介: 都營大江戸線 新宿西口駅 徒步3分

西武新宿線 西武新宿駅 徒步5分

JR 新宿駅 徒步6分

營業時間 11:00-24:00

定休日 不定休 週末營業

官網 https://www.175.co.jp

窩日本推薦閱讀：來到新宿必逛的折價百貨唐吉訶德，省錢秘訣、退稅流程一次教給你　

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