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2019年東京都內賞楓 5個必去的「紅葉聖地」

2019-10-25 11:00JAPANKURU日本酷樂

文 / JAPANKURU 圖 / JAPANKURU、維基百科

如果您打算秋天去東京旅行，有想過同時享受著名的秋葉景點嗎？

我們最近發布了有關2019年秋季紅葉預報地圖的情報。這次我們為您推薦今年秋天在東京的５個必去賞楓景點，希望你喜歡！

1. 神宮外苑的銀杏樹大街

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這是東京最大的觀賞紅葉的地點之一。從青山一丁目站步行僅需幾分鐘，由青山通路出發到走進公園的距離大約300m，沿路兩旁有著約150棵樹。

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由11月15日至12月1日，還會有一個銀杏祭【いちょう祭り】，會場有不同的店舖出售獨特的商品和食物！

神宮外苑（神宮外苑いちょう並木）

- 地址：東京都港區北青山１丁目１都道414號線

- 紅葉日子：11月中旬至12月上旬

・從外苑前站步行5分鐘

・從青山一丁目站步行5分鐘

2. 位於文京區的經典日式公園－六義園

圖源：維基
圖源：維基
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當中最有名就是晚上亮燈後的六義園。如果你正在尋找一個能夠觀賞公園全景的地方，我們建議你可以去「藤代峠」，這個是位於六義園中最高最佳的觀賞位置。有想過在3月份來到這裡被櫻花包圍的樣子嗎？

六義園

- 地址：東京都文京區本駒込6丁目１６−３

- 紅葉季節：11月下旬至12月上旬

・駒込站步行7分鐘

3. 高尾山

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這座山以徒步旅行的路線而聞名。

在每年11月1日至11月30日，他們會舉行一個叫做的【高尾山もみじまつり】的紅葉祭典。

高尾山

-地址：東京都八王子市高尾町

-紅葉季節：每年的11月中旬至12月中旬

・從高尾山口站換乘高尾登山電鐵

4. 日比谷公園

圖片來源：維基
圖片來源：維基
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位於東京市中心的日比谷公園，在日比谷車站附近，離東京車站也不太遠。公園內側亦設有噴泉，博物館，圖書館和餐廳，足夠你好好休息一整天。

日比谷公園

-地址：東京都千代田區日比谷公園

-紅葉季節：11月下旬至12月中旬

・從日比谷站步行1分鐘

5. 代代木公園

圖源：維基
圖源：維基
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代代木公園曾在1964年東京奧運會期間用作運動員之鄉。 而且在秋天的時候，它有6種不同類型的紅葉可供你欣賞：1,000棵櫸樹，200棵銀杏樹和100棵楓樹！

代代木公園

- 地址：東京都渋谷區代々木神園町町２−１

- 紅葉季節：11月中旬至12月上旬

・從原宿站步行3分鐘

延伸閱讀：秋天就是要從北海道玩到沖繩！日本全國紅葉特集　

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