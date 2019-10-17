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台灣芭樂獲准輸美成亞洲首例 十年溝通突破檢疫關卡

昨才說要檢討一例一休 韓國瑜今霸氣喊廢除

踩點踩起來！ 快搭上周董MV的順風車一同遊東京

2019-10-17 12:04ReadyGo出發前

Alice@ReadyGo

矮唷這個屌！亞洲天王周杰倫睽違3年，在9/16晚上11點終於又有新作品上架啦！這次不僅新作品問世，更和亞洲天團五月天的主唱阿信合作，兩人共同打造全新歌曲。而這次周董MV拍攝地就位於東京，杰迷們準備好和ReadyGo一起到周杰倫的MV取景地巡禮了嗎？就讓我們一起出發吧！Let’s go~

京都世田谷区北泽3丁目 MIXTURE門口

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繁忙的生活步調是大家對東京的第一印象，東京不只是日本的第一大城，更是世界級的城市。但在這繁華絢麗的外表下，東京內仍保有安靜、樸實的住宅區，其中世田谷區就是受到許多人嚮往的高品質住宅區。來到世田谷區就請大家放慢腳步，拋下對東京繁忙的印象，來一場漫步的小旅行。

圖片來源：截自Youtube
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在松陰神社通商店街上有許多與當地人擦肩而過的機會，可能是剛買完菜準備回家的媽媽、也可能是騎著腳踏車載著孫子的奶奶。在這樣極度具有地方感的商店街中，兩步一間的別緻手沖咖啡廳，各式各樣的雜貨店，處處瀰漫著當地人生活的軌跡。

圖/IG@kannon3388
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地址│東京都世田谷区若林4-35-1文

交通│自東急世田谷線「松陰神社前」站下車徒步10分

營業時間│09:00～17:00

原宿LAFORET MACHI MACHI

MV中，男女主角意外重逢的飲料店，就是「machi machi麥吉茶飲」，一間從台灣開到日本的飲料店，有著甜美漸層，以美味、舒服、藝術為出發點所發起的手搖飲，是天王周杰倫的心頭好。

圖片來源：截自Youtube
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圖/IG@jaychou
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地址│東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿2F GOOD MEAL MARKET内

交通│從JR原宿站步行5分鐘從東京Metro地鐵明治神宮前站步行1分鐘

營業時間│11:00-21:00

東京鐵塔（港区三田1丁目 済生会中央病院門口

1958年誕生的東京鐵塔，以巴黎艾菲爾鐵塔為範本打造，可說是日本東京自由行的地標景點。若是以為不過就是一座塔，有甚麼好去的？這就大錯特錯了！東京鐵塔位在東京市中心，登上塔的頂端，不僅可以一覽無遺東京的市區美景，還有超人氣動漫《ONE PIECE》（海賊王、航海王）首度常設大型的主題樂園！除此之外，塔內還販售了許多東京鐵塔限定的伴手禮唷！

圖片來源：截自Youtube
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「在東京鐵塔~第一次眺望~」梁靜茹的梁氏情歌勾勒出不少女性對東京鐵塔浪漫的幻想。來到這邊旅行，絕對不能錯過和最知名的地標「東京鐵塔」合照！這裡是最近IG熱門的打卡景點！從地下停車場階梯往外拍，東京鐵塔剛剛好佇立在中間而成的特殊構圖。白天的東京鐵塔有藍天陪襯，使得紅白相間的鐵塔更略勝黃昏一籌。

圖/IG@siou_smile
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地址│東京都港區芝公園4丁目

交通│搭乘都營大江戶線到赤羽橋站後步行5分鐘

營業時間│ 9:00～23:00

銀座カツミ堂

MV中，男主角帶女主角來看相機的這間カツミ堂，位於銀座，是一家老字號的相機店。店內陳設許多型號珍貴的相機，相機迷千萬別錯過這裡了！

圖片來源：截自Youtube
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銀座，攝影愛好者的天堂！日本為相機生產大國，身為相機迷來到日本絕對不能錯過的就是：逛相機的行程啦~銀座這裡有許多的二手相機店，裏頭都會清楚標示相機的使用狀態，當然也少不了會說中文的店員啦！除此之外，如果想收藏中古相機的人，這邊絕對是你最佳首選唷！不同大廠的二手相機都在這裡可以找尋的到。

圖/IG@v.v_ching_studio
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地址│東京都中央区銀座５丁目９−１

交通│東京地鐵銀座線，丸之內線，日比谷線“銀座”站（A5出口）步行1分鐘

營業時間│10:00～19:00

東京都千代田区一ツ橋1丁目 PALACESIDE天台

PalaceSide大廈是日本1960年代具代表性的大規模複合建築。在DOCOMOMO JAPAN評選的日本近代建築中，PalaceSide大廈是唯一入選的戰後興建的辦公大廈。千代田區十分容易抵達，搭地鐵到市區最大的轉運站─大手町站，一出地鐵站即可抵達，出了地鐵之後便可見到辦公高樓林立，一不小心還會錯以為自己在台北市政府附近呢！

圖片來源：截自Youtube
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東京千代田區番町，在日本是身份的象徵、天皇的居住區，一個普通老百姓一輩子望塵莫及的地方。皇居顧名思義是天皇平時居住的場所。現在所說的皇居是指曾命名為「宮城」的東京江戶城舊址一代，是江戶時代太田道灌所建造，「宮城」這個名字於第二次世界大戰後廢止，並改名為「皇居」。

圖/IG@yasootuff
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圖/IG@k_.matsushita
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地址│日本東京都千代田區一橋一丁目

交通│地鐵竹橋站的出口，可直接進入大樓

營業時間│天臺只於平日11:45-14:00開放

晴空塔（墨田区横川2丁目 イツワ商事東京事務所門口

東京晴空塔從2012年完工啟用後，就以「世界第一高塔」聞名。晴空塔不只是座塔，日本政府以晴空塔為中心，打造一座微型城市。整個園區內包含購物商場、辦公大樓、餐廳及車站等必需的生活機能，除此之外還設有科博館、水族館等休閒場所，打造一個小型的便利生活圈，而這些附屬設施與東京晴空塔合稱為「東京晴空鎮」。

圖片來源：截自Youtube
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圖/IG@foolish_lin
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地址│東京都世田谷区若林4-35-1文

交通│乘坐東武晴空塔線，在“東京晴空塔站”下車

營業時間│08:00～21:00

東京都台东区谷中银座

MV中，男女主角穿著浴衣約會，後面散景可辨認出是谷中銀座商店街的入口。

圖片來源：截自Youtube
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谷中銀座，日本繁華的商店街之一。這裡未受關東大地震影響，保存過去的老舊房子與街道。谷中銀座聚集了很多古老的民宅咖啡館，路邊的店家，保有古舊的氛圍吸引著年輕人。商店街四周的街道顯露出空靈感，如世外桃源般，像個市區裡的幽境，若不是附近有條特別知名的商店街，這裡就像是東京的一般住宅區，瀰漫著純樸的氣息，簡單的人們，活在大城市裡過著簡單的生活。

圖/IG@chi____14
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地址│東京都台東區谷中3-13-1

交通│東京站搭乘JR山手線車程約15分鐘

營業時間│大部分商店都10：30之後才營業

延伸閱讀>>【 日本懶人包 】東京私房逛街地點，一次全告訴你

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東京晴空塔京都咖啡

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