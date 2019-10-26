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AEON MALL X LAIMO馬來貘購物新優惠！幕張新都心逛街美食重點攻略

2019-10-26 09:02JAPANKURU日本酷樂

集結逛街和玩樂消遣於一城的AEON MALL（永旺夢樂城），一直是闔家購物逛街的好去處，今年秋天更聯手超人氣的LAIMO馬來貘推出獨家購物新優惠。趁著這次機會，跟著JAPANKURU一起到AEON MALL幕張新都心玩一圈，拿好康享優惠，痛痛快快買一場吧！

行前必知！外國人限定兩大優惠

也許近年有去過日本AEON MALL或大家在做購物前功課時，已經知道AEON MALL一直以來有聯手日本高人氣的熊本熊KUMAMON，推出來客見面禮的優惠活動。而今年（2019）秋天，他們再聯手台灣高人氣的馬來貘LAIMO，一樣在全國範圍的AEON MALL推出另一波優惠活動。在跟我們一起去幕張逛街前，先一起來看看有什麼好康吧。

優惠一 來者有份見面禮！

500日圓折價券 vs. 熊本熊KUMAMON你選哪一個？

日本AEON MALL為遠道而來的外來遊客準備的第一個優惠是——只要來店，無論有沒有消費，都能兌換一份見面禮！大家可以憑護照，到各地AEON MALL的指定地點，出示JAPANKURU文章中的優惠券QR Code，讓工作人員確認掃描之後，便能選擇獲得「500日圓的現金折價券」或「熊本熊KUMAMON小帆布袋」。其中熊本熊的包包還有三款設計可供挑選呢！

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>>溫馨提醒

・兌換地點之於每間永旺夢樂城皆不同，請點此確認提供兌換服務處

・500日圓折價券需消費滿5000日圓（未稅）才可使用

優惠二：消費滿額禮！

獨家限定「馬來貘LAIMO帆布袋」

今年秋天開跑的新優惠活動中，AEON MALL可找來台灣人氣爆表的馬來貘LAIMO合作，推出「消費滿額贈馬來貘LAIMO獨家帆布袋」。只要在日本各地的AEON MALL消費滿18,000塊日圓（未稅），憑滿額發票們至指定地點，便能兌換馬來貘LAIMO獨家設計的帆布袋。數量有限，先下手為強喔！

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>>溫馨提醒

・活動期間為2019/10/1～2019/10/31，若提早發放完畢，則提早結束活動

・本次兌換活動僅限訪日觀光客參與

・兌換地點之於每間永旺夢樂城皆不同，請點此確認提供兌換服務處

AEON MALL 幕張新都心 怎麼去？

你會覺得，像AEON MALL 幕張新都心這樣大型的購物中心肯定是要千里迢迢才能抵達吧？或是非得要開車才能前往。不會開車怎麼辦！一家大小怎麼辦！別擔心，AEON MALL 幕張新都心一點都不麻煩，就只比你平常去迪士尼的「JR 舞濱站」再往前坐一點點就到了「JR 海濱幕張」，順道一提！如果你是想要看日職千葉羅德海洋隊的主場：ZOZO海洋球場（ZOZOマリンスタジアム），一樣是坐到JR 海濱幕張就沒錯啦！

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出站往北口移動到公車停靠處，尋找「3號搭車處」就可以搭上AEON MALL 幕張新都心的專車，這台公車環繞AEON MALL 幕張新都心不同主題館都有停靠站，可以鎖定好先要從哪個館下手再決定意在哪個站牌下車，付現或使用交通卡都OK。

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AEON MALL：抓住旅行的夢與樂

相信大家對AEON MALL（永旺夢樂城）並不陌生，集結逛街和玩樂消遣於一城的AEON MALL佔地遼闊，對於家庭或是三五好友而言，都是非常適合在這裡消耗一天的行程，而位在千葉的AEON MALL幕張新都心，佔地40萬平方公尺，據說是全日本第三大的SHOPPING MALL，這樣大的SHOPPING MALL就在地狹人稠的東京旁邊，真的是非常便利！一共分為四大區域：

・GRAND MALL：以「大人」為主題的區域，主要好買好逛的店家都集中在這兒

・FAMILY MALL：不只是親子，而是「三代也適合」的區域，當媽媽在一旁逛街的時候，爸爸你就該帶孩子來這裡了

・ACTIVE MALL：許多室內運動體驗，例如：攀岩、網球滑板等等，遇到下雨的話，一整天在這裡玩耍也ok

・PET MALL：從你家的毛孩到水族箱裡的魚兒們，舉凡寵物相關的大小事都在這兒

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>>AEON MALL 幕張新都心（永旺夢樂城 幕張新都心）<<

地址｜千葉県千葉市美浜区豊砂1-1他

營業時間｜全年無休（各店鋪仍有自己的營業時間，請可先上 官網確認）

・GRAND MALL 10:00 - 21:00 ・FAMILY MALL 10:00 - 21:00

・ACTIVE MALL 10:00 - 21:00 ・PET MALL 10:00 - 21:00

・GRAND DINERS（GRAND MALL 2F）11:00 - 22:00（L.O.時間各店不同）

・AEON STYLE（GRAND MALL 1～3F）

1F生鮮超市區 08:00 - 23:00

2～3F 09:00 - 22:00

地址｜千葉県千葉市美浜区豊砂1-1他 （ 館內平面圖）

交通資訊｜JR 海濱幕張（轉乘付費接駁車或步行請看 官網內中文說明）

GRAND MALL：AEON STYLE

來日本玩，除了去超商探險，超市當然也是非去不可，位在GRAND MALL的AEON STYLE正是一間超大型超市，從一到三樓都是它的領域！

認真起來AEON STYLE的結構就跟一般的超市差不多，1樓是生鮮蔬果、零食飲料、雜貨調味和熟食麵包等等，2樓是男女服飾，配件包包，3樓是日常生活用品和器具等等：但整體規模就是大很多，而AEON STYLE不只有販售日本海外的品牌，只要認清紫紅商標就知是AEON的原創品牌TOPVALU，價性比會高更多喔！

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GRAND MALL：久世福商店

2013年才開始的久世福商店，蒐集來自日本各地的嚴選優質商品，迅速成為日本主婦們的心頭好，精選各地獨家配方的食材、調味料、山珍海味的乾貨等等廚房裡絕對少不了的「那一味」，當然也有直接與農家共同出產的自有商品，對於喜歡沈迷在廚房裡，把玩茶米油鹽醬醋茶的你，久世福商店宛如你的和風料理實驗室，建構出最精準的美味。

在AEON MALL 幕張新都心的久世福商店，是全日本最大間的久世福商店店鋪，當然商品總類也是最豐富的，在台灣主婦心中的逸品「萬能高湯包」別忘了一定要帶回家！

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GRAND MALL：Chai Tea Cafe

從久世福商店一出來，就可搭上手扶梯前進二樓！這次要來跟大家分享個異國風情的「印度奶茶（Chai Tea）」～而當你走過Chai Tea Café時，目光很難不被它吸引——印度民族風色彩繽紛、花紋多樣豐富的雜貨商品掛滿牆，光是外牆那琳瑯滿目的包包，就耐人尋味久久，特別是本身就喜歡異域民族風飾品的朋友。

看到這兒，也許大家心裡都有了數，這是一家複合式的印度拉茶咖啡雜貨店。這裡不僅能品嚐到印度拉茶及手作甜點，店內雜貨的豐富程度，真讓人有種挖寶探險的樂趣！

儘管其實Chai Tea Café的飲品也是可以直接外帶，邊逛邊喝，但我們蠻推薦到店內坐坐的，因為裡面的擺設及座位實在是太有特色，非常適合拍照。當然，即便沒有想要點餐，一樣可以到裡面探險一番。

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GRAND MALL：Blue Water Shrimp

前面跟大家介紹了異域風十足的雜貨咖啡店，當然沒忘要推薦大家不錯的正餐！或許是因為日本人對於夏威夷超乎想像的喜愛，因此在日本能看到不少港台內地都很少見到的夏威夷餐廳。喜歡嘗試新鮮事的小編們，這次為大家選的午餐就是夏威夷料理「Blue Water Shrimp」。

以夏威夷餐車為主概念，店內提供地道的夏威夷經典餐車料理，主打餐單當然是「蒜蓉奶油蝦飯」！滿滿大蝦仁佐奶油蒜蓉，味道香濃卻不膩，嚥下後依然唇齒留香吶。如果喜歡吃辣的話，也有加辣的口味可選擇。餐後還可以來顆葡式甜甜圈，道地口味可深受日本「夏威夷常客」們的認可呢。

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GRAND MALL：GRAND DINNER美食區

如果你對夏威夷料理沒興趣，或就是想要吃日本料理，那麼GRAND MALL的GRAND DINNER美食區或許就能找到你想要的。這裡面有包括日式豬排飯、牛舌、日式燒肉等，也有中華料理及西餐可供選擇。名如「GRAND DINNER」，這一區的裝潢設計亦走沈穩大人感，且不說動線空間寬廣舒適，公共區還有不少座椅可供來客歇腳，彷彿提供一個令人放鬆的環境，讓人能好好「用胃思考」決定想要吃的東西。

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PETS MALL：pecos

在GRAND MALL中吃飽喝足後，不妨跟我們移動腳步到PETS MALL。不得不說，AEON MALL的廣大，要全部逛完可需要一定體力。不過，由於各棟2樓都有空橋通道連通，方便大家穿梭與各棟主題館之間。離開GRAND MALL穿過空橋，首先到達的便是PETS MALL，而這裡最大的寵物用品店pecos，恐怕會讓貓狗奴們買到剁手指。

想為自己的毛小孩挑選什麼樣的紀念品或伴手禮呢？在pecos裡你可以找到寵物專屬零食點心，甚至是狗狗貓貓的生日蛋糕，也能找到他們百玩不厭的玩具，或是能讓他們變「時尚」的各種服飾，還有雨衣呢。

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FAMILY MALL：SKY PARK 屋上空間

FAMILY MALL顧名思義，以「家庭」為主要客群，裡面不僅有媽媽們愛逛的「KIDS REPUBLIC」、孩子們的天堂「玩具反斗城」，以及繪本愛好者們不容錯過的「未來屋書店」等，更有可愛雜貨店「Ribon HAKKA Kids」並設的主題咖啡店「Cafe R」。即便是二樓的美食街空間，都有為孩童特別設計可愛的用餐區。

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更特別的是，其3樓闢有一塊的屋上花園空間「SKY PARK」，綠意盎然的環境中，設有座椅、親水噴泉、親子同樂區，及彷彿是小型舞台表演區。以白色與木製素材為主的設計，搭配植栽與晴空，給人舒適放鬆的感覺，且無論是拍孩子、女子還是男子，這樣的背景環境加自然光，拍出來效果都不錯。逛街逛累了，不妨到這裡享受陽光與海風，加上綠意環繞，讓大自然為你充滿電，好繼續回到賣場裡面「再戰一輪」！（為能拿到馬來貘LAIMO的獨家帆布袋而奮鬥吧～）

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今秋來日血拼 到AEON MALL與馬來貘LAIMO相會吧

這次JAPANKURU帶大家到AEON MALL幕張新都心走了一圈，推薦了一些好逛好拍的地方，不知道你最中意哪裡？若你是咱的資深讀者，也許會知道我們之前也介紹過位於沖繩的AEON MALL，也是非常不錯逛的好地方。無論你是到日本哪個地方的AEON MALL，都別忘了開始血拼前，可以先去兌換見面禮（500日圓折價券或熊本熊KUMAMON的包包），另外還有今秋才開跑的限量滿額禮「馬來貘LAIMO帆布袋」。如果你是馬來貘LAIMO的粉絲，更別錯過這次的好機會囉！

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延伸閱讀：必買？日本旅遊人氣伴手禮精選 你知道的不知道的都在裡面　

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夏威夷印度咖啡

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