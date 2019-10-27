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推文語帶玄虛 川普今晚9時發布「重大聲明」

2019東京新宿時尚迷幻打卡點：又潮又ㄎㄧㄤ的機器人餐廳

2019-10-27 09:00JAPANKURU日本酷樂

「你是我的迷幻～」這句歌詞在機器人餐廳裡是最完美的寫照之一，來過東京無數次的你，是否也想試著進入東京新宿的異色世界呢？「機器人餐廳Robot Restaurant」如果只是認為這是個科技的聲光場所，那就太小看它了，事實上這是通往異次世界的迷幻空間，跟著JAPANKURU來突破現實與虛幻與次元壁吧！

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前言說到的「你是我的迷幻」，對於機器人餐廳（ROBOT RESTAURANT）從來都不是過譽的形容，但是在東京第一的夜生活集中地－新宿歌舞伎町，在這裡最不缺的就是浮誇，每當你進入這條五光十色的街道，炫彩奪目的霓虹光閃爍之下，是否也能看見他的寂靜呢？

機器人餐廳（ROBOT RESTAURANT），JAPANKURU不僅一次為你介紹過這間高調、沒再客氣的餐廳，從一開始作為吸引西方遊客結合科技與和風的主題餐廳，近年來更因為特異獨行設計的外觀風格成為MV拍攝場景，更進而成為時尚攝影的新標地，今天就跟著JAPANKURU再次走進地下２樓，進入機器人餐廳的異色世界吧！

機器人餐廳 ROBOT RESTAURANT

地址：東京都新宿区歌舞伎町1ｰ7ｰ7　新宿ロボットビルB2F

門票：8,000日圓（購票時出示JAPANKURU獨家合作COUPON立即享有2,000日圓折扣）

演出長度：90分鐘／場，演出時程表請上官方網站查詢

機器人之下的迷幻・絢爛

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在聲光之下的新科技

在亞洲，身為擁有深厚底蘊的傳統的國家之一日本，你可以用細膩、平和或莊嚴的方式來品味這些文化，當然你也可以看看在經歷悠久時日後淬鍊的歷史，如何與新興科技結合出全新的樣貌？在機器人餐廳中所見的「日本」，不僅是過去，也是未來。

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令人目不轉睛的視覺饗宴

在機器人餐廳的每一場表演約90分鐘，共由4種表演主題而建構而成，故事情節也是彼此連貫，更大的共通點就是配合劇情我展現的豐富多樣歌舞，近到０距離的歌舞秀讓觀眾彷彿就是在這齣大秀中一起表演的成員，十分具有臨場感。

闔家光臨的機器人餐廳

差點沒閃瞎人的霓虹燈牆會你以為這是大人才能來的地方，事實上機器人餐廳老少咸宜唷！不少外國旅客都是家族旅行來到這裡，只要注意好音量可能過大的問題就OK啦！

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穿插在４個表演的中場休息時間，從各個地方都會冒出不一樣的「小販」（其實就是工作人員啦！）帶著食物出場，基本的爆米花、熱狗等等，就連便當也是可以買到的！相關紀念品也可以趁此選購一番，如果來訪當天正好是你的生日，記得一定要跟工作人員分享這件事，會有出乎意料的驚喜等著你。

一刻也停不下來的目光

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站在這裡，拍一張你的時尚硬照

坐上這張椅子就是時尚！

當你來到機器人餐廳最先抓住目光的就是門口這兩位迎賓的「神像（XD）」了吧！機器人餐廳獨特的風格，與次文化的異色氛圍，近年來成為時尚圈的熱門潮流地，不少充滿特色的音樂人或偶像團體都曾來過這裡拍ＭV，Dior Homme 創意總監Kim Jones在2018年更是指名要在機器人餐廳辦舉辦WELCOME DINNER，你所熟知的水原希子、Yoon Ambush、Kate Moss都是座上嘉賓。

不少西洋名人來東京的私人行程也都將機器人餐廳列為必去，超模Bella Hadid和The Weeknd也曾一起坐在觀眾席同樂，想要拍出獨特又ㄎㄧㄤ的時尚硬照，就請好好善用這兩張椅子吧！

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廁所也要金碧輝煌

這是廁所還是....名副其實黃金屋呀XD 浮誇閃亮開到最大值，好好把握在這裡上廁所的機會，因為一旦走出了機器人餐廳，你可能很難再遇到這麼誇張的廁所啦！

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提早購票還可以多看一場LIVE演出

機器人餐廳每天從下午一點開始到晚上九點三十分止，共有５場演出，這裡我們建議大家就算買好票也不要壓線進場，可以提早抵達機器人餐廳玩玩，除了前面說到的用力拍照之外，在正式演出之前，休息空間會安排現場LIVE演出！內容完全不遜色正式上演的精彩，對於購票準備入場的觀眾而言，更是看到賺到！

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使用COUPON立刻折2000日圓

原價８千多的門票也可有些人會卻步吧？但是只要打開JAPANKURU的網頁，找到文章裡的折扣COUPON圖片，向工作人員出示畫面，就可以立刻享受2000日圓折扣啦（不用紙本喔！）

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COUPON使用期限：～2020/12/31止

機器人餐廳 ROBOT RESTAURANT

地址：東京都新宿区歌舞伎町1ｰ7ｰ7　新宿ロボットビルB2F

門票：8,000日圓（購票時出示JAPANKURU獨家合作COUPON立即享有2,000日圓折扣）

演出長度：90分鐘／場，演出時程表請上官方網站查詢

現在就來看演出吧！

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就從太鼓開始打頭陣！

「過去」與「未來」的結合代表就從太鼓開始！由於太鼓是海外遊客最熟悉的日本樂器之一，加上耳熟能詳的日本歌曲，穿上戰士服裝的女舞者，太鼓＋電子樂＋機器人＋舞者超霸氣登場，充滿力量與美的內容讓人非常震撼！

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真假怪物對決中

當然機器人的對決就是要越大越澎湃，一次就幫你找來兩隻互相ＰＫ！至於結局是什麼？就等你自己到現場看看囉！

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不論如何操控機器人的角色一定要是人類呀～

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與雷射光合而為一的舞者們

緊接著來到第三段表演！到底是機器人還是人？結合雷射光與動感舞蹈，將雷射光玩弄在股掌間的舞者們，超級精彩！

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最後就交給遊行來ENDING吧！

ENDING就結束在歡聲雷動的歌舞遊行吧！結合歌舞與大型機器人的遊行秀，已經是機器人餐廳定番的結尾，演出主題也會定期更新，目前最新的主題正是「We Are The World」，就像一場大型嘉年華，為整場演出畫下最華麗的句號。

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機器人餐廳 ROBOT RESTAURANT

地址：東京都新宿区歌舞伎町1ｰ7ｰ7　新宿ロボットビルB2F

門票：8,000日圓（購票時出示JAPANKURU獨家合作COUPON立即享有2,000日圓折扣）

演出長度：90分鐘／場，演出時程表請上官方網站查詢

延伸閱讀：新宿質感半日旅推薦：一品蟹道樂 BRICK HOUSE選東京好襯衫　

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我們是由一群在日外國人組成的團隊，成員來自7個不同國家地區。透過在日本各地採訪體驗，創作文字影像及影片，自不同的視角傳遞日本在地文化及魅力。無論旅行，工作還是生活，跟著JAPANKURU找到屬於你的日本體驗吧！
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