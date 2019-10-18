米其林一星拉麵、東京第一草莓蛋糕.. 東京巢鴨來場下町一日遊

【撰文:Shinon/ 窩日本】

說到巢鴨，可能就只有老人家的印象，感覺沒什麼樂趣。但原來當地不只自然景點與懷舊風情並存，更有米其林一星的拉麵店，以及號稱日本第一的草莓蛋糕。如果你想要看看東京另外的一面，那就跟著我來探索這個隱藏版景點吧！

1. Japanese Soba Noodles 蔦

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第一站先來碗米其林一星級的極品拉麵吧！擁有如此大的名氣，人氣當然也不少，想要品嚐的話就要付出一點時間與努力了。這裡每天從早上7點派發整理券，每張券會有指定時間，而在下午4點後則不用整理券直接排隊(不少人在2點就開始排了)。

如果距離你整理券的指定時間還有數小時，那麼可以先跳到第2個推薦景點去打發時間。不過現在就讓我先介紹拉麵的美味吧！

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這裡從拉麵到湯頭都用上講究的食材，麵是以日本小麥自家製成，入口充滿麥香。而招牌醬油Soba的湯頭用上3種醬油調成，加入來自名古屋與青森的名牌雞肉、花蛤、昆布等熬成黃金湯頭，每一口都是美味的精華，跟拉麵非常配合！這裡無論鹽味或醬油湯頭都會加上香濃的松露，不似一般拉麵般油膩，蔦的拉麵別具一格的滋味會滲透你每一顆味蕾，讓你一吃愛上！

店舖資訊

東京都豊島区巣鴨1-14-1 Plateau-Saka 1F

巢鴨駅南口徒步2分

11:00～17:00

定休日星期三

https://ameblo.jp/yuki-onishi/

2. 六義園

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六義園跟蔦拉麵店只有約10分鐘步程，不過由於六義園入口只有一個，而且在對角線的那邊，所以又得花上數分鐘走過去。如果不打算吃拉麵的話，可以先從駒込站出發，那就不用來回走幾遍了。

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這個庭園與小石川後樂園並稱為江戶兩大庭園，反映著日本文化造詣之深與纖細，更被指定為國家特別名勝，也是東京的賞楓名所之一。付過門票費用300日幣便可進去，一片綠意會讓你忘記自己正身處於東京的中心。六義園的兩大看點在於春、秋，春天可欣賞美麗的枝垂櫻，秋天則是滿天的紅葉，這次我在10月末到訪也有幸看到零星的紅葉，至於其餘日子去散散步同樣寫意。十一月中旬之後來訪就有機會看到滿園的紅葉喔~~

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平日的下午人流不多，所以園內十分寧靜，繞著湖畔走一圈大概20-30分鐘左右，不過這裡的悠閒氣氛會使你放慢腳步，想要好好放鬆。這裡有些茶座讓你可以停下來休息，最受歡迎的是湖邊那一個，吃一口傳統的抹茶再眺望景色，平和的氛圍會讓你忘卻日常的煩惱。

3. French Pound House

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散步過後肚子又餓了？那麼去品嚐日本第一的草莓蛋糕，來場優雅的下午茶吧！真沒想過如此有名的蛋糕店會隱藏在這平凡的住宅區中，French Pound House位於閑靜的街道上，店面裝潢充滿古典氣氛，鮮明的藍色大門讓人一眼就認出！

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一進去便會被多款好看蛋糕的吸引著，雖然每件都小小一件，多吃兩件也不會太飽，但這個一天遊好戲在後頭，還是建議點一件就好了，而我當然就是點草莓蛋糕！

店內座位隨便選擇，天氣晴朗的話可以坐到室外去，更有空間感。雖然在平日不用排隊，但也有很多日本太太到訪，店內七嘴八舌的有些嘈吵。不過當你吃過一口草莓蛋糕，你便會專注在那香甜的世界裡。

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明明只是很簡單的組合，濕潤的蛋糕、幼滑的生奶油與濃郁草莓醬三味一體引發出最大的美味，加上恰到好處的酸甜度，使你一口接一口不會感到半點甜膩。是否名符其實的日本第一見仁見智，但絕對是高水準的蛋糕！

店舖資訊

東京都豊島区巣鴨1-4-4

巢鴨駅南口徒步5分

10:00～20:00

http://www.frenchpoundhouse.com/index.html

4. 巢鴨地藏通商店街

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嚐過極品的蛋糕後便回到巢鴨站，然後往重頭戲巢鴨地藏通商店街去。這邊人流較多，不過大部分都是老人家，真不愧為是“老婆婆的原宿”。寬敞的商店街共分數段，要走畢整段商店街可要花上不少時間，因為沿路太多誘人的小吃向你招手，讓你忍不著停下腳步！

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這裡有很多商店售賣傳統日式食品，像是煎餅、漬物、大學蕃薯等等，這就是為什麼我說要留一點胃口，不然就會錯過了這些特色小吃了！而當中最有名的莫過於鹽大福，在街上會看到好幾家大福商店，但這家自稱為發源地的みずの最受歡迎，唯一一家需要排隊的商店。我也湊熱鬧買了一個回去試試。

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一入口首先感受到鹽的鹹味，大福外皮十分軟糯而不會過厚，紅豆饀夾雜粒粒紅豆，味道濃厚但整體不會過甜，以130日幣的價錢來說可算是十分超值！

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除了食物以外這是幾乎都是出售老人家衣服，不過走到後段就會看到巢鴨的名物之一“紅色內褲”！這家マルジ是生活用品商店，你會看到接連幾家分店在一起，而其中一家店內是鋪天蓋地一片紅色，可以找到各種款式與尺寸的紅色內褲！就跟台灣及香港一樣，紅內褲在日本都是有著帶來好運、決勝負的象徵，想要給朋友帶一件獨特的伴手禮不妨考慮看看????

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看到郵局門外的這個可愛鴨子郵筒便來到商店街的盡頭了，前方已沒有什麼特色商店。這個郵筒有著浪漫的傳說，據說只要摸摸鴨屁股便會讓戀情實現/順利，如果跟戀人來的話就一起試試吧！

5. 高岩寺

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走到商店街一半左右便會看到這家寺廟，除了可以參拜，還可以洗淨觀音祈福。自古以來，有著向觀音像澆水便可洗去自己的罪惡的信仰，及後演變成為能醫身體各處的毛病(想醫哪裡就洗哪個部位)，所以當日就看到老奶奶特地排隊為觀音像澆水再以毛巾擦乾淨呢。

6. 真性寺(江戶六地藏)

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在商店街的入口附近其實還有一尊很大的地藏，因為四周太多吸引的商店，我在回去的路程上才察覺到這裡原來還有寺廟。這是江戶六地藏的第4尊地藏，保佑病癒與旅程順利，很適合旅客來拜拜。

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穿過地藏旁邊的門口，還會看到一個小攤檔販售蕨餅，熱情的大叔店員一直讓我試吃各種口味，又跟我聊天，還讓我隨便拍照。晶瑩甜蜜的蕨餅不只好吃，還吃出一些人情味來呢！

這次是我首次到訪巢鴨，沒想到這裡也蠻適合年輕人到訪的，名牌美食與各種日式小吃讓我大飽口福之餘，也體會到日本懷舊文化。比起淺草那種由觀光客商店堆砌出來的“傳統感” ，巢鴨更為真實貼切得多，讓你感受到這份可貴的下町風情，是值得花上一天到訪的好地方！

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