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打破沉默！暴雪：聰哥禁賽降為六個月、我們沒有受中國影響

富士山用吃的？卡哇伊點心讓人愛不釋手喔

2019-10-12 11:04Japan Walker

橫跨山梨縣、靜岡縣的富士山，每年都吸引不少海內外旅客前往朝聖，無論是登山攻頂，或是帶著相機在周邊遊歷，都只為了一睹象徵日本的聖山風采。而富士山造型點心更讓人喜愛。

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★La Verdure 木村屋

鄰近河口湖的小巧蛋糕店，看似不起眼，卻憑著富士山主題甜點而聲名大噪， 成為當地必買的伴手禮，無論是富士山造 型的蛋糕、餅乾或是命名為富士山的布丁，都賞心悅目又美味。命名為「世界的富士山」的蛋糕不僅造型講究，就連原料也是嚴選當地出產的食材，使用富士嶺高原出產的牛奶及富士山蜂蜜，帶給來客滿滿的富士山風味。

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★FUJIYAMA COOKIE

鄰近河口湖的餅乾專賣店，秉持「講究的餅 乾就從富士山出發」的信念，從食材的選用 到製作都嚴格把關，並參考英國的傳統甜 點奶油酥餅製作。富士山造型的餅乾口感酥 鬆、模樣可愛，是到此遊歷必買的伴手禮。

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★金多留満 本店

創業於明治44年的和菓子老舖，招牌為富士山造型的羊羹，並隨季節變化推出限定口味與造型，別具巧思。每月22號限量販售的富士之錦四季羊羹，透明的 羊羹外表包覆代表四季的富士山羊羹，可一次嚐到4 種風味，是店家熱銷商品。

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★富士山View特急

接棒富士山特急2000系列車的朱紅色觀光列車，請來列車設計大師水戶岡銳 治設計，「富士山View特急」成為距離富士山最近的絕景列車。列車由3節車廂組成，宛如置身頂級飯店的1號車廂採預約制，能一面品嚐飲品，一面欣賞窗外景 致；2、3號的自由席車廂則販售各式獨 家伴手禮、原創商品等，讓乘車時間也成為旅途的美好時光。

每逢六日，1號車廂的乘客還可預約「Sweet Plan」，Menu隨季節更換。
每逢六日，1號車廂的乘客還可預約「Sweet Plan」，Menu隨季節更換。
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★茶町KINZABURO

靜岡以盛產茶葉聞名，這間位在靜 岡市區的小巧茶舖，將茶葉的魅力發揮 得淋漓盡致。店舖1樓為販賣區，販售 多款當地的特色茶葉及帶有茶香的甜 點，招牌的「茶っふる」，在軟綿的鬆 餅皮內加入不同茶葉製成的內餡，每一 口都是濃郁茶香，也有巧克力、草莓風 味。2樓則設置了榻榻米和室座位，並 提供多種茶飲供來客試喝，也可在此慢 慢品嚐店內販售的茶點。

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富士山蛋糕伴手禮

Japan Walker

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