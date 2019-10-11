親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

川普毀約理直氣壯？三度背信庫德族 細數美國「賣友傳統」

日本百元商店「Natural Kitchen」東京超好買的雜貨商店

2019-10-11 08:00窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

今天要與大家分享的是日本女性朋友、小資女、婆婆媽媽最喜歡的「廚房用品百元商店 Natural Kitchen」，用小小的銅板價格就能用優質的雜貨小物將廚房打造的充滿格調，而且在新宿、涉谷、池袋、吉祥寺等觀光客常去的地方都有分店（分店訊息請見文末官網）。究竟葫蘆裡賣的是什麼藥讓我們一起來看看吧！

分享

Natural Kitchen 於2001年從大阪的一間小雜貨鋪起家，品牌名稱是希望豐富、愉悅和樂的家庭生活就從廚房開始！藉由生活雜貨創造屬於自己的Life Style生活方式。社長認為即使是只有100元日幣超低價格的商品，也能做出具有相當價值的物品，提供實在的品質。

分享

現在在台灣也有5間Natural Kitchen門市，定價為台幣50、150、250到1000台幣不等，日本訂價則為日幣100、300、500至1000日幣等，如果剛好來到日本旅遊、想將廚房改頭換面打造新氣象的話，在日本購買還是來得划算許多。但是一定有不少人有這樣的疑問：「100元日幣？那一定很快就會壞掉了！」，剛開始來到日本的Natalie也是這樣認為，但是！實際購買與使用了之後才感受到：日本就連百圓商店的商品也充滿了日本精緻的高品質。

分享

日本百元商店Natural Kitchen：店鋪內沒有特別標記的商品一率都是100元日幣哦！

分享

看到家裡的餐桌擺上這樣的生活雜貨，每天起床面對工作、上課疲勞的心情是不是得到了一點救贖呢？用這樣可愛的小道具開啟每天的第一頓早餐，讓無趣的生活多了一些生動的色彩！

分享
分享

廚房道具不再是透明、無趣的塑膠商品，小道具也做得很精緻！而且還能用洗碗機、乾燥機清潔非常方便

分享
分享

除了一般的雜貨外，Natural Kitchen也會因應季節推出限定的商品，像是情人節、日本的女兒節等等，雜貨小道具都能替節日大大加分。

分享
分享

如果覺得家裡少了那麼一點的朝氣的話，不妨用園藝系列商品在家裡打造一個小花園吧！Natural Kitchen的園藝系列商品有許多配件可以選擇，可以購買已經裝飾好的盆栽、花圈藝術之外，也能自己動手DIY一個個打造。乾燥花、盆栽、器皿等應有盡有。

分享
分享

不止是廚房商品，像是衛浴或房內的生活雜貨也有提供，不會收納的朋友們就可以選擇這樣小巧可愛的櫃子，將亂七八糟的飾品、雜物等收納在其中，簡單大方的風格不管是哪一種的居家裝潢都適合，不會格格不入。

分享

雖然日本有許多百元商店林立，但是並非所有店鋪都是提供低價卻保有質感的商品，同樣是100元日幣的商品，Natural Kitchen不像一般店鋪提供多又雜亂的商品，秉持著希望很多人都能被自己所喜歡的雜物所包圍的氛圍，並實現100元日幣超低價的價格，透過與各個廠商反覆的改良與協調，才誕生了這些充滿自信的代表商品！

官網：http://www.natural-kitchen.jp/

窩日本推薦閱讀：日本必買折扣百貨唐吉訶德省錢密技！優惠券使用教學、店鋪查詢、退稅流程一次全教給你~~　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

日本旅遊私房景點觀光

窩日本

長住日本的在地人，為你提供最新的日本情報！在地人才知道的隱藏景點、不能錯過的打卡熱點、不知道就吃虧了的各式快訊、還有東京已吃一萬餐以上、美食控社長的私房分享，超用心超豐富內容讓我們陪你一起窩日本～

WEB：窩日本Wow-Japan.com ｜ FB：窩日本Wow-Japan
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

東京特色餐廳「APPARTEMENT 301」繁華喧鬧銀座中的一方綠洲

2019-10-10 22:00

買到失心瘋！東京6大區「私房逛街地點」推薦，體驗不一樣的東京風情

2019-10-06 11:00

新宿美食推薦！ 巴士轉運站旁的新美式風格SOHO餐廳 tavern on S

2019-10-02 10:02

東京血拼攻略／新宿MYLORD與Flags 必逛必吃新提案

2019-09-30 12:02

700人的小村落變身「老屋旅宿區」坐落在關東近郊

2019-09-30 09:00

東京指標性「人氣麵包名店」進軍京都進駐200年老屋

2019-09-29 09:00

東京銀座高人氣網紅烏龍麵！ 當日式傳統烏龍麵結合現代潮流風格-Tsuru Ton Tan

2019-09-19 10:59

史上17個最具影響力的漢堡之一 衝擊味蕾的橫濱美味「UMAMI BURGER」

2019-09-17 12:42

東京人才知道的特色咖啡廳！自由之丘上８家私房甜點精選

2019-09-13 12:00

超驚奇！ 日本顛覆無極限 「便便主題體驗館」新開幕

2019-09-12 10:14

來吧~拜訪川越古色古香的星巴克 淋漓盡致的日本區域性地標店

2019-09-10 12:00

成片碧綠「波波草」長胖中！ 450萬株日本超萌掃帚草 9月底花毯翻轉艷紅

2019-09-04 16:40

新宿鬧區中也能享受天然露天溫泉！ 市中心的清幽溫泉旅館初登場

2019-09-03 08:58

澀谷從出發！體驗氣質又優雅的青山、表參道

2019-09-01 09:00

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

親子同樂玩具店！ 大人小孩都愛的夢幻城堡「銀座博品館」

2019-08-29 10:04

騎單車單日往返富士山　悠哉又省錢行程報你知

2019-08-28 09:01

繽紛甜點！澀谷女孩最愛７大打卡餐廳，好吃又好拍喔！

2019-08-27 12:00

新宿的N種玩法之美食推薦／秋天吃蟹必訪 東京品蟹專家蟹道樂

2019-08-26 10:02

閨me打卡／me祕客帶路　東京時髦女孩的5間隱藏版好店

2019-08-25 11:02

新宿血拼秘笈！日本の襯衫專店　300多種款式讓你挑　高CP的伴手禮選擇

2019-08-24 21:30

夏天就是要玩水～關東地區散熱水上樂園精選來啦！

2019-08-21 10:01

東京澀谷最佳風格話題旅宿，住宿也要體驗最新潮流！

2019-08-20 08:02

麵包超人翻新再升級！全新「麵包超人主題博物館」橫濱登場

2019-08-19 08:02

東京近郊江之島與鐮倉怎麼玩最好玩？ 一日遊全攻略教你玩個盡興

2019-08-18 10:00

用「老鷹的高度」飛翔全球！ 東京迪士尼新設施夢幻啟航

2019-08-13 11:04

東京迪士尼３種隱藏玩法！「世界最小米奇」跟筆尖一樣大

2019-08-11 21:00

關東近郊自由行！小江戶川越景點、交通懶人包

2019-08-10 10:00

神田萬世橋、2k540－秋葉原鐵道高架橋下的文創私房景點

2019-08-08 10:04

讓人喜出望外的吃貨天堂！ ４家東京麻布十番必吃的打卡美食

2019-08-07 11:54

貴族獨享化為和洋百味！ 東京學之甜點店

2019-08-02 22:00

從喫茶店到沈浸式體驗！東京學之咖啡館

2019-08-02 13:00

文具控失心瘋！ 來到銀座不可不逛的的百年文具店--伊東屋Itoya銀座G.Itoya旗艦店

2019-08-01 10:00

便便博物館、鋼彈祭典！今夏「東京必打卡的3大特展」　竟還有特製Kitty聖代

2019-07-31 11:18

東京在地人才知道！ 吉祥寺隱藏版平價法式料理Brasserie EDIBLE

2019-07-31 11:04

真正的中華一番！來橫濱中華街走一圈吧

2019-07-29 11:01

東京下町一日遊！從淺草到北千住　搭TX筑波快線「瞬間移動」

2019-07-28 12:00

搬遷豊洲後，築地還有什麼好吃的嗎？場外市場餐廳商店報你知！

2019-07-26 11:02

東京近郊夏日輕旅行！鐮倉江之島的納涼行程懶人包

2019-07-25 11:00
看更多

熱門文章

買到失心瘋！東京6大區「私房逛街地點」推薦，體驗不一樣的東京風情

2019-10-06 11:00

京都７間必吃迴轉壽司！別錯過這高CP值的美味名單

2019-10-07 10:00

北方絕美海鮮！ 來札幌非吃不可的頂級螃蟹料理–鄉土料理亭 杉之目

2019-10-03 10:42

小樽運河散策／北海道小樽不能錯過的重點景點！

2019-10-09 10:02

整理包／日本消費稅漲到10% 遊客有什麼影響？怎麼省荷包？

2019-10-01 11:40

窗戶、手拉環都是米奇！東京迪士尼「全新列車」2020年上路

2019-09-26 13:36

東京第一間同志友善飯店！從裝潢設計到沐浴乳都充滿「很貼心」

2019-10-01 13:00

圓滾滾動物明星爆紅！大阪最佳療癒勝地「海遊館」

2019-10-07 09:00

美術館般的百貨！睽違86年，全新「大丸心齋橋店」誕生

2019-10-06 08:00

草莓葡萄蘋果便宜吃！日本「水果季旅遊指南 」

2019-10-06 10:00

「日韓退稅懶人包」 血拚之後必得搞懂！

2019-10-09 09:01

又是撲向日本 米塔颱風下週影響沖繩九州

2019-09-28 16:00

2019日本追楓必去景點排名TOP10 河口湖只排第14位？

2019-10-01 08:58

制霸日本的"東北三大樹冰"遊記 霧茫茫的雪白一片

2019-10-07 22:03

美麗的銀白世界！去日本東北看「藏王山」享受纜車下一整片樹冰森林

2019-10-05 16:00

南韓爆A肝疫情！官方籲別吃蜆仔 這群人赴韓最危險

2019-09-17 16:30

走跳世界／深川北海道隱藏版祕境 夏採果 秋賞銀杏楓紅 冬戲雪

2019-10-03 09:01

不一樣的京都之旅！ 飯店遇見日本舞妓與茶道 Hotel Intergate京都 四條新町

2019-10-03 07:59

韓國釜山包車一日遊：天空步道、夜景！釜山景點10選推薦

2019-10-05 11:00

楓葉紅了！秋天訪日本東北 4大絕美地點

2019-09-29 11:01

700人的小村落變身「老屋旅宿區」坐落在關東近郊

2019-09-30 09:00

走跳世界／九州觀光鐵道之旅 盡攬山澗溪谷美景

2019-10-01 10:02

超厚奶蓋必喝！星巴克秋季新品「焦糖奶蓋latte」甜鹹奶蓋＋漸層焦糖超欠喝

2019-09-23 13:36

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 10:24

尋找秋天的味道 輕井澤「紅葉賞楓」特輯

2019-09-24 10:09

東京指標性「人氣麵包名店」進軍京都進駐200年老屋

2019-09-29 09:00

辦手禮怎麼選？2019日本必買藥品秘笈

2019-09-14 09:00

山形天童溫泉 南東北的百年溫泉勝地

2019-10-02 09:00

又有國人急病滯日！醫療費兩天4百多萬元陷入困境

2019-09-15 10:56

新宿美食推薦！ 巴士轉運站旁的新美式風格SOHO餐廳 tavern on S

2019-10-02 10:02

東京特色餐廳「APPARTEMENT 301」繁華喧鬧銀座中的一方綠洲

2019-10-10 22:00

不需500元押金！新版西瓜卡「Welcome Suica」玩東京更方便

2019-09-19 10:20

「北海道廳舊本廳舍」10月起「休館3年」！經典紅磚外觀要拍要快

2019-09-28 11:50

【大阪懶人包】第一次來大阪 就該來拜訪這10大景點

2019-09-13 11:00

向日葵花海與夜玫瑰點燈秀 APA渡假村上越妙高夏末秋之旅

2019-10-01 11:03

7款百萬跑車免費開！沖繩新開飯店超狂　一層一戶、機場接送＋酒吧暢飲全免費

2019-09-16 17:06

到沖繩就是要吃肉！大口吃肉的餐廳推薦

2019-09-22 12:00

東京血拼攻略／新宿MYLORD與Flags 必逛必吃新提案

2019-09-30 12:02

東京迪士尼「美女與野獸園區」明年4/15開幕！30公尺高城堡、大型茶杯進入卡通經典場景

2019-09-20 15:24

不只札幌好玩！北海道「道東地區」５大秘境玩法公開　體驗乘風破冰的刺激感

2019-09-26 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top