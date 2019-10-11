日本百元商店「Natural Kitchen」東京超好買的雜貨商店

【撰文:Natalie/ 窩日本】

今天要與大家分享的是日本女性朋友、小資女、婆婆媽媽最喜歡的「廚房用品百元商店 Natural Kitchen」，用小小的銅板價格就能用優質的雜貨小物將廚房打造的充滿格調，而且在新宿、涉谷、池袋、吉祥寺等觀光客常去的地方都有分店（分店訊息請見文末官網）。究竟葫蘆裡賣的是什麼藥讓我們一起來看看吧！

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Natural Kitchen 於2001年從大阪的一間小雜貨鋪起家，品牌名稱是希望豐富、愉悅和樂的家庭生活就從廚房開始！藉由生活雜貨創造屬於自己的Life Style生活方式。社長認為即使是只有100元日幣超低價格的商品，也能做出具有相當價值的物品，提供實在的品質。

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現在在台灣也有5間Natural Kitchen門市，定價為台幣50、150、250到1000台幣不等，日本訂價則為日幣100、300、500至1000日幣等，如果剛好來到日本旅遊、想將廚房改頭換面打造新氣象的話，在日本購買還是來得划算許多。但是一定有不少人有這樣的疑問：「100元日幣？那一定很快就會壞掉了！」，剛開始來到日本的Natalie也是這樣認為，但是！實際購買與使用了之後才感受到：日本就連百圓商店的商品也充滿了日本精緻的高品質。

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日本百元商店Natural Kitchen：店鋪內沒有特別標記的商品一率都是100元日幣哦！

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看到家裡的餐桌擺上這樣的生活雜貨，每天起床面對工作、上課疲勞的心情是不是得到了一點救贖呢？用這樣可愛的小道具開啟每天的第一頓早餐，讓無趣的生活多了一些生動的色彩！

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廚房道具不再是透明、無趣的塑膠商品，小道具也做得很精緻！而且還能用洗碗機、乾燥機清潔非常方便

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除了一般的雜貨外，Natural Kitchen也會因應季節推出限定的商品，像是情人節、日本的女兒節等等，雜貨小道具都能替節日大大加分。

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如果覺得家裡少了那麼一點的朝氣的話，不妨用園藝系列商品在家裡打造一個小花園吧！Natural Kitchen的園藝系列商品有許多配件可以選擇，可以購買已經裝飾好的盆栽、花圈藝術之外，也能自己動手DIY一個個打造。乾燥花、盆栽、器皿等應有盡有。

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不止是廚房商品，像是衛浴或房內的生活雜貨也有提供，不會收納的朋友們就可以選擇這樣小巧可愛的櫃子，將亂七八糟的飾品、雜物等收納在其中，簡單大方的風格不管是哪一種的居家裝潢都適合，不會格格不入。

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雖然日本有許多百元商店林立，但是並非所有店鋪都是提供低價卻保有質感的商品，同樣是100元日幣的商品，Natural Kitchen不像一般店鋪提供多又雜亂的商品，秉持著希望很多人都能被自己所喜歡的雜物所包圍的氛圍，並實現100元日幣超低價的價格，透過與各個廠商反覆的改良與協調，才誕生了這些充滿自信的代表商品！

官網：http://www.natural-kitchen.jp/

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