東京特色餐廳「APPARTEMENT 301」繁華喧鬧銀座中的一方綠洲

【撰文:Natalie/ 窩日本】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

被高級精品店圍繞、充滿高級感氛圍的銀座，不分日夜總是吸引了許多購物的人潮，百貨店、專賣店、時尚餐飲等等林立，但是在這樣高級的精華地段裡是不是吃飯都會很貴呢？今天要來與大家分享一間充滿高格調的特色餐廳「APPARTEMENT 301」。

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隱身在銀座一丁目Chanel精品店後面的小巷子，看似不起眼、沒有電梯設備的小小公寓三樓正是APPARTEMENT 301，樓梯登上三樓便會看到左右兩邊的入口，左側為可吸菸的區域、右側為禁菸的座席。

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整間店充滿了異國風情，沙發型的座位舒適自在，而且在店家的巧妙設計之下，座位幾乎不會與其他客人或相鄰的座位面對面，彷彿是小包廂的錯覺般非常貼心。在APPARTEMENT 301放鬆的品嘗美味的料理與一杯美酒，會令人忘記了自己置身在喧嘩的銀座，在這復古風、燈光美、氣氛佳的空間裡，不論是情侶約會、姊妹淘談心、慶祝等等都非常適合。

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白天

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晚上

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如果擔心看不懂菜單的話，推薦大家可以先上網預約套餐的方案，套餐有2,000日幣、2,500日幣、3,000日幣到6,000日幣等選擇，不定期還有9折、送一道餐點、特別方案6,000日幣折價4,980日幣的優惠可以使用，套餐有沙拉、炸物、開胃菜、義大利麵、披薩、肉類主食、飲品等不同食材搭配而成。

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午餐價位大約在1,000-2,000日幣間，1,000日幣就能享有美味的沙拉、甜品、主餐與飲品，在銀座這樣的高級地段裡真的非常平價。

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晚餐時段可以單點外，也可以選擇前面與大家介紹的FOOD COURSE 套餐方案，今天介紹的為2,000與2,500日幣方案，這兩款方案皆不包含飲品，500的價差只差在一道烤葡萄牛肉。

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晚餐時段的氛圍很適合先來乾一杯！

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沙拉、開胃菜、炸物薯條

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披薩

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義大利麵

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炙烤葡萄牛

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多人前來時餐點也是一樣的，份量會依人數做調整哦

平價的餐點、高格調的環境氛圍，快與姊妹淘們一同前往吧！

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店舖資訊

東京都中央区 銀座 3-4-5 銀三ビル 3F

東京metro銀座站徒歩3分鐘

11：30～23：30

http://www.atticroom.jp/301/index.html

預約網站：https://www.hotpepper.jp/strJ001071816/course/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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