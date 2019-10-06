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買到失心瘋！東京6大區「私房逛街地點」推薦，體驗不一樣的東京風情

2019-10-06 11:00ReadyGo出發前

Tina@ReadyGo

首圖@chihsuan0815

東京可是日本的購物天堂，不管是流行時尚地的澀谷還是最新潮流指標的原宿，都有超多好逛好買的商店，包準讓你買到失心瘋。今天ReadyGo精心整理了東京六大區的私房逛街好去處，銀座、新宿、東京車站等各大逛街地全都有，讓你可以逛得盡興、逛得開心，看到不同的東京風情！

#新宿

東京有名的百貨公司幾乎都坐落在新宿附近，下了電車後馬上就可以抵達各間高級百貨公司，包括「伊勢丹 新宿店」、「京王百貨店 新宿店」、「小田急百貨店 新宿店」等等。若是要購買高科技產品，可以到販賣大型家電量販店所在的新宿站西口區。

圖/IG@cherrygarsia
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圖/IG@hmasz
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新宿東口-LUMINE EST

LUMINE EST是新宿的大型購物中心，店鋪類型從生活用品、時尚衣物一應俱全，主打小資女孩的年齡層。地點就座落於JR新宿車站東口旁邊，是新宿是非常有指標性的購物中心之一，來這裡肯定可以讓你買到失心瘋啊！

圖/LUMINE官網
圖/LUMINE官網
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| 營業時間：購物樓層 平日11:00～22:00/六日10:30 ～ 21:30，餐廳 – 平日11:00～23:00/六日11:00 ～ 22:30

| 交通方式：JR新宿站東口、中央東口步行1分鐘

新宿站南口-MY LORD

MYLORD百貨於2016年重新改裝，有各種品牌，雜貨、服飾和美食全都在這裡找得到，各種可愛的小物一定能讓你買得超滿足，來之前可要小心管好荷包，免得大失血囉！

圖/My Lord instagram
圖/My Lord instagram
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圖/My Lord官網
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| 營業時間：購物樓層 10:00～21:00，餐廳 11:00～23:00

| 交通方式：小田急・JR新宿駅南口即可抵達

神樂坂

神樂坂是在繁忙的東京中難得適合散步閒逛的街道，過去這裡是藝妓聚集的花街，因此充滿了復古和江戶風情。這邊新開的雜貨店、咖啡店都很值得一逛，穿梭在神樂坂充滿異國風情的小巷中，好好體會不一樣的東京風情吧！

圖/IG@07miss02you
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圖/IG@m_h.f.t
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| 交通方式：東京地鐵「飯田橋站」B3出口步行3分鐘

#原宿、表參道

原宿和表參道位於澀谷和新宿中間。這裡有流行時尚地「竹下通」和林立著知名咖啡廳的小巷，日本可愛文化的代表就屬原宿莫屬。如果想要知道青少年的最新流行，那你可不能錯過帶動新時尚風潮的原宿。

圖/IG@chihsuan0815
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貓街

貓街的入口在表參道的天橋和Kiddy Land中間的巷子，沿著貓街可一路連通到澀谷。這裡有潮流服飾、運動品牌、古着店等各種年輕人喜歡的元素。和原宿竹下通相比，貓街的人潮不多，適合慢慢找尋新奇玩意。

圖/IG@a_liiiang
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| 交通方式：山手線原宿車站徒步6分鐘

KIDDY LAND

店內可以找到史努比、Hello Kitty等卡通人物的商品，每層樓都有不一樣的主題設計，連廁所和樓梯都可愛得超好拍，也相當適合購買伴手禮，各種紀念幣跟扭蛋一定讓你買到不要不要的。

圖/Kiddy Land官網
圖/Kiddy Land官網
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圖/Kiddy Land官網
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| 營業時間：週一至週五11:00-21:00 ，週六，週日0:30-21:00

| 交通方式：山手線原宿車站徒步6分鐘

ASOKO

販售文具、廚房、生活雜貨等的居家雜貨店ASOKO，不僅有各式各樣新奇有趣的商品，價格也十分親民。色彩繽紛的家居用品、搞怪的文具，全都可以在這裡找得到。

圖/ASOKO官網
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| 營業時間：11:00-20:00

| 交通方式：山手線原宿車站徒步7分鐘

#澀谷

澀谷不僅是東京最大規模的購物區，也有知名的對角線行人穿越道。這裡是Live House及夜店的發源地，同時也是美食與購物的天堂。無論男女老少，都能在澀谷找到適合自己的商品。身為日本時尚潮流重鎮的澀谷集結了類型廣泛的流行服飾，若想追尋東京最前衛的流行趨勢，不妨前往澀谷逛逛。

圖/焦糖熱一點 Bite A Map
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TOWER RECORDS

TOWER RECORDS涉谷店是世界首屈一指的大型影音店，共有9個樓層，庫存唱片高達80萬張之多，從涉谷十字路口走3分鐘即可到達。大樓裡還有咖啡廳和活動會場，給你全方位的音樂體驗。

圖/IG@marie.julia.b
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| 營業時間：10:00-23:00

| 交通方式：山手線澀谷車站徒步3分鐘

MAGNET BY SHIBUYA109

位在澀谷站前十字路口的著名百貨地標「109MEN’S」新建設的高空設施「MAGNET by SHIBUYA109展望台」，是澀谷唯一能夠俯瞰十字路口壯觀場面的地方，從這裡往下拍可以照出整個路口的全景。

圖/IG@tcytbs315
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圖/IG@estefaniam85
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| 營業時間：11:00～23:00

| 交通方式：山手線澀谷車站徒步1分鐘

假日農夫市集

「假日農夫市集」是小農們聚集之地，離熱鬧的澀谷稍步行約5-10分鐘的距離，這裡除了有許多有機食物外，也有許多熟食餐車，很推薦帶著小朋友們來這品嘗自然有機的料理。

圖/ 焦糖熱一點Bite A Map
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| 營業時間：10:00-16:00

| 交通方式：山手線澀谷車站徒步10分鐘

奧澀谷

從澀谷站步行約五分鐘就能抵達奧澀谷一帶，這裡不同於人潮洶湧的澀谷，處處洋溢著高雅氛圍，有很多裝潢華麗的家居雜貨店以及可以悠閒用餐的咖啡廳，還能順便到旁邊的代代木公園散步一下，是日本人最愛的假日逛街地。

圖/IG@hsiangchen__
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| 交通方式：山手線澀谷車站徒步11分鐘

#銀座

擁有許多老字號百貨公司和知名品牌直營的銀座，是東京的超人氣景點。這裡有許多高級精品名店，以及豪華的雞尾酒酒吧和壽司店，可以說是東京的頂級購物區。

圖/IG@kyoko1903
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無印良品MUJI GINZA

無印良品銀座店在今年四月正式開幕，全館共有七層樓，除了原有的生活雜貨以外，還有日本首創的「MUJI HOTEL GINZA」與「MUJI Diner」，提供舒適的住宿和健康無負擔的料理。

圖/無印良品官網
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圖/無印良品官網
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| 營業時間：10:00-21:00

| 交通方式：東京地鐵銀座線・丸ノ内線・日比谷線 銀座車站B4出口徒步3分鐘

GINZA SIX

GINZA SIX是銀座佔地最大的商業設施，可以說是銀座最強大的購物商場和地標，裡面除了各式潮流商店外，還有蔦屋書店和辻利抹茶，不僅滿足你的購物慾，也能滿足你的胃！

圖/Ginza Six官網
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圖/Ginza Six官網
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圖/Ginza Six官網
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| 營業時間：10:30-20:30

| 交通方式：東京地鐵銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」A3出口徒步2分鐘

銀座伊東屋ITOYA

伊東屋可是銀座超有名的文具百貨，總共有八層樓，每層樓都販賣不同的文具用品，完全是文具控的天堂無誤。文具控可要小心了，進去後很可能就出不來了呢。

圖/IG@masumi033019
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| 營業時間：一到六10:00-20:00，周日10:00-19:00

| 交通方式：東京地鐵銀座站9番出口徒步1分鐘

#東京車站

東京車站是日本最大的車站之一，除了是重要的交通樞紐之外，這裡也是東京最大的美食集中地，車站附近有許多熱門商店可以逛，地下街的拉麵一條街、動漫街等多條商店街也是一定要去的景點。

圖/IG@kinmedaru
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圖/IG@h.m.h.min
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| 營業時間：10:00-20:00

| 交通方式：東京車站徒步1分鐘

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#吉祥寺

連續好幾年蟬聯東京「最宜人居」的地區：吉祥寺，距離東京市區只要20分鐘的交通路程。不論是吉祥寺必吃的牛肉丸、還是文青的雜貨名店，在吉祥寺附近好好挖掘一番，都可以找到自己的最愛！另外。別錯過吉祥寺Pitet村，裡面有夢幻的小屋和小店，讓你可以邊逛邊拍美照，就像進到童話故事中一樣。

圖/IG@may_ugram
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圖/IG@mbaby_88
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| 營業時間：10:00-21:00

| 交通方式：JR 吉祥寺站徒步10分鐘

延伸閱讀>>【 日本懶人包 】東京私房逛街地點，一次全告訴你

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