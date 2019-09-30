東京血拼攻略／新宿MYLORD與Flags 必逛必吃新提案

採訪報導／JAPANKURU

大家都說新宿是購物天堂，這裡百貨設施林立，選擇多到有時候會讓人眼花撩亂、頭暈目眩。若本身就是購物狂或是血拼專家，也許早有自己的一套新宿逛法，不過如果對新宿還沒瞭若指掌到自家後院的程度，那麼不妨參考看看JAPANKURU給大家的提案。這次我們走了一趟同樣在新宿站周邊的「新宿MYLORD」和「Flags」，選了一些值得一逛的特色店與餐廳，來看看有沒有你喜歡的吧。

西口南口東南口 一路逛到底

同樣位於新宿的MYLORD與Flags，分居新宿站的西口南口與東南口，乍看之下不存在什麼特殊聯繫，殊不知其實「血脈相連」——是的，他們都是小田急電鐵旗下的百貨設施，與同樣在新宿一帶的小田急百貨同出一系。雖然說三者的定位各有特色，不過說到底是一家人，在像點數累積之類的優惠上可通用，並結合小田急集點卡「OP卡」有一些優惠活動實施。對於血拼專業戶來說，這或許是還蠻值得關注的部分。

在了解這個小背景的基礎上，就跟我們一起去逛逛街吧！

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先吃再上！開買行前MYLORD飽餐一頓

本館與新宿站南口直通，另外還有一條時尚感十足的「MOSAIC大道」連結著新宿站西口，MYLORD可說是位於新宿站非常要衝之所，且不說裡面囊括了時尚服飾、生活雜貨、美妝專櫃，以及多種美食餐廳和特色咖啡館等120間以上的店舖，更是新宿南口通往西口的最快捷徑。「新宿MYLORD喔，就是去吃東西的啊！」問起身邊住在東京的朋友們，不少人都對MYLORD裡的美食特別有印象，本館的7～9樓進駐了各式各樣的美食餐廳和咖啡店不說，在時尚感十足的「MOSAIC大道」上，以及4～5樓亦藏著大大小小風格獨具的咖啡店。

所以，在開始逛街前想先飽餐一頓的話，先到新宿MYLORD就對了！下面我們跟大家推薦幾家蠻有特色的餐廳，看是否合你的心意。

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新宿MYLORD

地址：東京都新宿區西新宿1-1-3（Google Map）

交通方式：JR、小田急「新宿」站 南口直達

Mr. Farmer：綠意盎然 健康系蔬食早午餐

蔬食近年來在亞洲女性之間頗受歡迎，「吃得新鮮，吃出美麗」理念似乎成為一種生活風格時尚，當然在日本也不例外。由有著「田園傳道士」之稱的渡邊明嚴選來自日本各地農家的新鮮食材，設計成一道有一道美味可口的蔬食早午餐，Mr. Farmer最早在表參道開張時，就收到東京都會女性的熱烈歡迎。圍繞著早午餐，店內菜單包括沙拉、輕食餐點、湯品以及各式飲料甜點，並推出獨特的全素餐點，讓素食者也能在此愉快享受用餐時光。

店內的裝潢設計，自然也走木質的清新自然感。臨街大片的玻璃落地窗，讓陽光能自然灑入店中。倚窗來一份清新自然的早午餐，恣意享受早晨的美好時光，不失為一種享受吶。

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推薦菜單① 素食漢堡（Vegan Burger）

前文有提到，Mr. Farmer的素食菜單可說是當店的特色之一，即便本身不是素食主義者，當看到菜單上那誘人的素食漢堡圖片時，忍不住還是想嘗試一下。以豆製品代製的漢堡肉，搭配新鮮的蔬果及酪梨，以及紅酒燒烤醬汁與素美乃滋，即便不是真的肉，美味依然不減。

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推薦菜單② 班尼蛋酪梨燻鮭魚三明治

光聽菜名就讓人垂涎欲滴，若你也是蔬食愛好者，那麼這班尼蛋酪梨燻鮭魚三明治可千萬別錯過。菠菜、酪梨、燻鮭魚片搭配嫩滑的班尼蛋，多層次口感帶來的豐富滋味讓人回味無窮。

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Mr. Farmer

地址：新宿MYLORD MOSAIC通

營業時間：09:00～23:00（L.O. 22:00）

MENSHO SAN FRANCISCO：米其林推薦 顛覆對日本拉麵的想像

明明是拉麵店，為什麼卻叫著「舊金山」的名字？原來是因為這家MENSHO SAN FRANCISCO，是從舊金山紅回日本的。原本是日本拉麵店「麵屋庄野」在海外拓展的店面，卻因為獨特且具有創意的拉麵菜單，在美國舊金山大紅，並在2017、2018年連年受到「米其林美食指南舊金山版」的青睞，因而紅回日本。主打創作系拉麵，MENSHO SAN FRANCISCO的菜單絕對讓你驚艷，並顛覆大家以往對日本拉麵的印象，看我們下面的推薦菜單你就知道了。

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推薦菜單① 抹茶雞白湯拉麵

抹茶是不少同學的心頭好，雞白湯拉麵也是一樣，但你有想過，這兩者可以結合嗎？你可能沒想過，但MENSHO SAN FRANCISCO卻想到了，而且真的做出了這樣的拉麵。光是聽到這神奇的組合，是不是就讓人充滿好奇？或許一如有的同學會很想嘗試看珍奶泡麵一樣（誤）。抹茶色的湯底，光是打起來就新鮮感十足，其中滋味，當然也要親自一試才見分曉。

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推薦菜單② A5黑毛和牛醬油拉麵（午後限定）

在見識過MENSHO SAN FRANCISCO的創意後，也別錯過這道本格派的和牛醬油拉麵。採用鹿兒島產的黑毛和牛，完整大片地鋪開在拉麵碗上，多麼令人心動吶！只是啊，這和牛拉麵是午後限定菜單，要到下午5點之後才有提供，若對它有興趣，不妨在逛完街之後前往品嚐。

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MENSHO SAN FRANCISCO

位置：新宿MYLORD 7F

營業時間：11:00～23:00（L.O. 22:30）

下高井戸 旭鮨總本店：吧台邊品江戸前寿司

來東京吃壽司，又怎麼能錯過江戶前壽司呢？以握壽司為中心的江戶前壽司，特別講求壽司師傅的手藝，從處理魚的刀功到握壽司的手藝，讓吃壽司這件事不只是味覺上的享受，也是一場視覺體驗。而在下高井戸旭鮨總本店中，便能享受到這樣的饗宴，當然若覺得點握壽司比較昂貴，店內還有用料豐富的海鮮丼或沙拉可選擇，讓大家可以充分享受新鮮海產滋味。

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開放式的店內設計，清潔乾淨的吧檯座位，可清楚欣賞到壽司職人的好手藝。精湛的刀工，力道適當的壽司握法，在用餐前享受美食秀，無非也是種日本文化體驗。

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推薦菜單 職人握壽司

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下高井戸 旭鮨總本店

位置：新宿MYLORD 8F

營業時間：11:00～23:00（L.O. 22:30）

同場加映 可愛的伴手禮雜貨店「BIRTHDAY BAR」

在MYLORD飽餐一頓後，推薦大家順道到樓下的「BIRTHDAT BAR」散步一下。這是一家很可愛的選物雜貨店，裡面蒐羅了種類豐富的有趣且精緻的生活雜貨及食材，也有時尚飾品等，同時還有自家原創品牌商品。裡面太多可愛的雜貨及包裝精美的食品，作為伴手禮送人或自己收藏都非常合適，一不小心可能就會失心瘋。

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BIRTHDAY BAR

位置：新宿MYLORD 2F

前進Flags！CITY BOY & CITY GIRL GO物趣

在MYLORD吃飽喝足，逛得差不多後，帶大家自新宿站南口穿到東南口，移步到Flags啦！對於不少喜歡聽音樂的同學來說，Flags最有名的當屬佔了三層樓的Tower Records了，或許正是因為這樣，決定了Flags的獨特風格，即便是手扶梯上的電子看板上，都能見到不少樂團LIVE的活動資訊宣傳。除此之外，這裡面也藏了許多風格獨具的選物店，為東京大都會的男男女女提出各式各樣的著裝提案，可說是CITY BOY和CITY GIRL不容錯過的時尚購物區。

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Flags

地址：東京都新宿区新宿3-37-1

營業時間：11:00～22:00 （TOWER RECORDS 23:00）

交通方式：

JR「新宿」站 東南口直達

小田急「新宿」站 步行3分鐘

TOWER RECORDS：樂迷天堂 復古唱片與發燒新片

你現在還聽唱片嗎？CD也好黑膠也罷，在數位音樂盛行的今天，想要重拾逛唱片行的感動，TOWER RECORDS絕對不會令你失望。佔地三層樓的TOWER RECORDS，蒐羅了關於音樂的一切，從JPOP發燒新片、復古二手黑膠唱片，到LIVE迷妹們必備的各式追星配件，還有音樂相關書籍，應有盡有。其中最吸引人的，莫過於10樓的黑膠唱片區，一整層樓陳列滿包括新發行以及二手黑膠唱片，音樂種類也包括了日本以及西洋經典流行專輯，JAZZ，搖滾等。光是展售還不夠，最重要的是，你還可以試聽。

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選一張老唱片 體驗黑膠好音質

相信不少同學和小編一樣，雖然對黑膠唱片充滿興趣，卻總是「遠遠的觀望」，沒能真正自己入手一台黑膠唱片機，於是也和黑膠唱片絕緣。然而來到TOWER RECORDS，便可以真的選張自己喜歡的唱片，體驗看看黑膠的音質。噢，如果有打算入手黑膠唱片機，這裡也是可以買滴！值得一提的是，如果你也喜歡近年來蠻受歡迎的CITY POP系音樂，更加不能錯過這裡囉！

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就喜歡跑LIVE？這些裝備好好用

除了10樓的黑膠唱片區外，8樓還有一區LIVE追星族裝備專門區，陳列了各式各樣追星迷妹們的「法寶」。這真的是要「行家」才知道這些法寶們的用途，從團扇套、小卡收藏本，到彩帶收藏套，甚至還有「神席御守」，希望大家能抽到好位置。據說，這可是非常有人氣的喔！

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TOWER RECORDS

位置：Flags 7～10F

營業時間：11:00～23:00

NEW ERA：美國大聯盟唯一選手帽品牌

前面跟大家介紹了音樂迷的天堂，那麼接下來要帶大家去的，則是帽控天堂了。永遠覺得自己的帽子少一頂嗎？NEW ERA那一整牆一整櫃的潮帽，絕對讓你頓時覺得「只有一個頭不夠」的感慨。來自美國的帽子老牌NEW ERA，1920年創業至今將近百年，是美國大聯盟官方認定的選手帽品牌。最早是做紳士帽起家的NEW ERA，如今也有自己的原創品牌「59FIFTY」，並會推出許多令人驚艷的聯名款式，其中包括MLB、日本動漫等。而其在Flags的門市，也有東京限定款式。

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NEW ERA在美國，會和MLB合作推出一些特別的聯名款式之外，來到日本一樣會和日本職棒合作，推出球隊聯名款紀念帽，是球迷們不容錯過的周邊紀念吶。而這裡帽款之多，不試戴一下，可還真的很難決定到底要入手哪一款。（就算試戴了也還是很難決定啊！）

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當然，NEW ERA除了主打商品帽子之外，也有一些T恤、背包等衣料飾品可選購，風格當然還是以運動潮流風為主。如果想要為男性親友選購禮物，來這裡準沒錯。

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NEW ERA

位置：Flags 4F

營業時間：11:00～22:00

LOVELESS Sunny Side Floor：摩登衣著提案

前文介紹Flags時，有提到裡面藏了一些風格獨具的選物店，而LOVELESS Sunny Side Floor就是其中一間。以「摩登而簡潔」作為關鍵字，LOVELESS Sunny Side Floor為都會男女們精心挑選了各式著裝提案，商品包括日本海內外不同品牌，種類亦從服裝鞋子到飾品配件應有盡有。想要換個不一樣的穿衣風格？進來這裡就能打點全身。

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LOVELESS Sunny Side Floor的右邊是女性區，服裝風格以大人都會感為主，像這一季新推出的這款連衣裙，便是以經典絲巾紋樣為設計概念延伸。即便是沒有配戴絲巾習慣的女性，一樣可以從這樣花紋的連衣裙中，穿出不一樣的成熟氣質。除此之外，也能見到一些比較休閑的服裝款式，當然依然不失都會女性的大人風格。

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LOVELESS Sunny Side Floor的左邊，則主要是男裝區，這裡不僅有來自各方的選物，還會有一些自家的原創品牌商品，其中不容錯過的是風格獨具的T恤。有趣的是，這其中還會有一些期間限定的設計師合作商品，或動漫作品聯名的商品，無論是講究穿衣品味的潮流男子們，還是喜歡動漫的男子們，都是非常值得一逛滴。

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LOVELESS Sunny Side Floor

位置：Flags 3F

營業時間：11:00～22:00

想找更多新宿逛街提案？

跟我們走了一遭MYLORD和Flags，是不是勾起想要購物的欲望呢？即便沒有想要血拼，小編個人覺得到TOWER RECORDS晃晃也是不錯的！喔，對了，若煩惱晚餐不知道要吃什麼，也可以回到MYLORD的MENSHO SAN FRANCISCO吃碗午後限定的和牛拉麵吶！

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