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周刊爆爭權染黑 長榮集團發表三點說明

新宿美食推薦！ 巴士轉運站旁的新美式風格SOHO餐廳 tavern on S

2019-10-02 10:02窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

新宿巴士轉運站「バスタ新宿」是許多旅程的起點或終點，在這人來人往的交通樞紐地區也是眾多美食的聚集帶。在轉運站旁的「NEWoMan新宿」就有個美食林立的美食殿堂，早上7點開始營業至凌晨1點，從早餐到消夜都不怕餓肚子！今天要與大家介紹其中的「tavern on S 」餐廳。

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「tavern on S 」是間全新的美式SOHO餐廳，店名的「S」指的是「Shinjuku新宿」、「Station車站」與「Southern Terrace南方露臺」，再加上店家的料理與服務也都有著基本高質量，因此也代表「Standard標準」之意。

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整間店的氛圍好似曼哈頓SOHO藏書室般的氛圍，開放式窗台、站立式酒吧、玻璃的個室、沙發座椅區等，不同的座位空間選擇也著截然不同的用餐氛圍。為了與日本文化相呼應，在餐廳最後方的牆壁上也畫龍點睛的添加了醒目的日本藝妓圖像，一進入店內變立刻吸引了目光。

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大片落地窗、綠樹、篝火的結合非常有氛圍

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tavern on S 早上7:00～11:00提供早餐特製麵包三明治、午餐11:00～15:00有義大利麵、漢堡等排餐，晚餐15:00～凌晨1:00則搖身一變為時尚的酒吧空間，是間有著多種面貌的餐廳。這次與大家分享晚餐的特色。料理結合了義大利、中南美洲以及日本的風格，再加上美國西海岸的精髓，每道料理都值得一試。各時段詳細菜單可到官網查看。

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昏暗的用餐空間搭配一顆浪漫的燭火，前菜沙拉、主餐燉飯配上一杯美味的酒，這樣美好的氣氛適合情侶、三五姊妹們一同前往閒話家常。

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3、4人前往的話也推薦選擇3,000日幣的套餐方案，包含了前菜、沙拉、主餐、義大利面與披薩，現在也可以從官網上訂位，操作介面為中文版非常簡單快速，就不用花時間排隊等待嘍。

店舖資訊

東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-24-55 NEWoMan SHINJUKU 2F

各線「新宿站」新南改札旁

7:00～翌1:00

不定休（依NEWoMAN百貨為主）

窩日本推薦閱讀：東京住宿推薦懶人包！自由行15間人氣飯店全攻略　

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義大利麵酒吧早餐

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