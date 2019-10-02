新宿美食推薦！ 巴士轉運站旁的新美式風格SOHO餐廳 tavern on S
【撰文:Natalie/ 窩日本】
新宿巴士轉運站「バスタ新宿」是許多旅程的起點或終點，在這人來人往的交通樞紐地區也是眾多美食的聚集帶。在轉運站旁的「NEWoMan新宿」就有個美食林立的美食殿堂，早上7點開始營業至凌晨1點，從早餐到消夜都不怕餓肚子！今天要與大家介紹其中的「tavern on S
「tavern on S
整間店的氛圍好似曼哈頓SOHO藏書室般的氛圍，開放式窗台、站立式酒吧、玻璃的個室、沙發座椅區等，不同的座位空間選擇也著截然不同的用餐氛圍。為了與日本文化相呼應，在餐廳最後方的牆壁上也畫龍點睛的添加了醒目的日本藝妓圖像，一進入店內變立刻吸引了目光。
大片落地窗、綠樹、篝火的結合非常有氛圍
tavern on S
昏暗的用餐空間搭配一顆浪漫的燭火，前菜沙拉、主餐燉飯配上一杯美味的酒，這樣美好的氣氛適合情侶、三五姊妹們一同前往閒話家常。
3、4人前往的話也推薦選擇3,000日幣的套餐方案，包含了前菜、沙拉、主餐、義大利面與披薩，現在也可以從官網上訂位，操作介面為中文版非常簡單快速，就不用花時間排隊等待嘍。
店舖資訊
東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-24-55 NEWoMan SHINJUKU 2F
各線「新宿站」新南改札旁
7:00～翌1:00
不定休（依NEWoMAN百貨為主）
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